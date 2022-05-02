Ситуация в регионах: ночные обстрелы Харькова, в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, оккупанты продолжают мародерства в Херсонской области, - отчеты ОВА

Тяжелые бои с российскими оккупантами продолжаются в Донецкой области, враг мародерит и терроризирует обстрелами Херсонщину.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 2 мая:

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, на Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине и Черниговщине.

На Днепропетровщине ночь с тревогами. На утро – несколько "прилетов" в Синельниковском районе. В результате одного из них — попадание в промзону, разрушены складские помещения. По оперативным данным, пострадавших нет. Детали о других пролетах и ​​последствиях выясняются.

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Харьков: ночные обстрелы жилых районов города продолжились. Возникло несколько пожаров, на месте работают спасатели, информация о последствиях уточняется, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Изюме продолжаются бои.

Луганщина: за сутки – 18 вражеских обстрелов. Разрушение 28 домов. Трое погибших, трое раненых. Среди пострадавших – малолетний ребенок. В Лисичанске сгорела гимназия.

Донеччина: область остается в критическом состоянии в результате боевых действий. В результате обстрелов в течение вечера воскресенья и ночи на утро известно о 4 раненых: по двое в Великой Новоселке и Владимировке (Бахмутский район).

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Херсонщина: ситуация в области остается сложной. Продолжаются взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства на территории Херсонщины. Стабильно критическая ситуация в оккупированных селах.