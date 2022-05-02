Россияне не сошли с ума - они понимают, что делают. Они создали мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что президент России Владимир Путин сошел с ума и потому пошел войной на Украину, – по его мнению он сознательно создал информационную основу для ненависти к украинцам у россиян и продолжает насаждать им устаревшие взгляды на противостояние России всему миру.

Об этом Зеленский рассказал телеканалу "Nine Network", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Журналист спросил, действительно ли Владимир Путин думал, что его армию в Украине будут встречать с цветами, живет ли он в иллюзиях, или сумасшедший, или то, и другое одновременно. Зеленский не считает, что Путин и его команда – сумасшедшие.

"Вопрос в том, что он – тот, кем его сделали, кем его ежедневно делают, кем его делают многие и многое. Первоначально они (руководители России – ред.) сделали такое информационное поле в своем государстве. Закрытое информационное поле, без свободного мнения и свободы слова, где есть только одно мнение – провластное. В этой информационной комнате они уже давно.

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Они сделали это для общества, сами себя туда затащили – и там находятся. В закрытой информационной комнате они получают информацию, которая нравится или должна нравиться им. То есть оно уже сработало и на них самих. И дальше вся эта машина работает", – отметил Зеленский.

По мнению Зеленского, россияне ненавидят украинцев из-за того, что им по телевизору говорят, что есть за что ненавидеть, что в Украине есть "радикальные люди", что украинцы якобы над кем-то издеваются и с кем-то воюют.

Они даже не поняли, что они поверили в то, что мы с ними воюем. Они даже не вышли на улицы и не посмотрели, ездят ли у них танки, как у нас по улицам. Нет, там ничего нет: там нет выстрелов, у России нет никаких танков, никто их не подрывает и ничего такого не было – они пришли на нашу землю", – сказал президент Украины.

Зеленский считает, что россияне "не готовы даже посмотреть, что на улицах, посмотреть в зеркало, кто они, выйти за пределы этого информационного пространства, посмотреть в глаза, почитать издание любой страны".

"Раньше они говорили, что это Соединенные Штаты Америки (виновны. – Ред.), потом они сказали, что это Британия, потом сказали, что это все так за океаном говорят, потом они сказали: Канада, Автсралия, Новая Зеландия – и этих стран становилось все больше и больше, затем Европейский Союз, вся Европа, и сейчас все "против них".

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Но в этом и смысл самый главный: не все против них просто никто больше не поддерживает их. Мир не против всех людей в России – это не правда. Мир не воспринимает больше политики Путина, мир не воспринимает диктатуру, мир давно прошел все это", - добавил он.

По словам Зеленского, "в большинстве государств мира, когда они находились в том или ином составе, в той или иной империи, мир это прожил".

"Это как старая резинка: все, ее уже можно выбросить, мир ее пережевал, ее уже не существует, ничего нового в этом нет. А нет, ты подбираешь эту резинку и даешь людям снова эту информационную политику – чтобы люди пережевывали и верили, что именно так: мы готовы закрыться, весь мир против нас, Запад против нас, мы просто защищаем свои ценности.

Это не ценности – убивать людей, захватывать чужое, пытать людей. Это никакие не ценности. Поэтому я не уверен, что они там сошли с ума. Я не думаю, что так легко уже сказать: они ни при чем, потому что они сошли с ума, это уже отдают приказы не они, это уже другие люди, они не совсем адекватны.

Я считаю, что они понимают, что они делают. Они сделали этот мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас – и никого не принимают, у кого другое мнение. То есть, это убийство другого мнения", - резюмировал Зеленский.