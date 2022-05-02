Россияне не сошли с ума - они понимают, что делают. Они создали мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что президент России Владимир Путин сошел с ума и потому пошел войной на Украину, – по его мнению он сознательно создал информационную основу для ненависти к украинцам у россиян и продолжает насаждать им устаревшие взгляды на противостояние России всему миру.
Об этом Зеленский рассказал телеканалу "Nine Network", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Журналист спросил, действительно ли Владимир Путин думал, что его армию в Украине будут встречать с цветами, живет ли он в иллюзиях, или сумасшедший, или то, и другое одновременно. Зеленский не считает, что Путин и его команда – сумасшедшие.
"Вопрос в том, что он – тот, кем его сделали, кем его ежедневно делают, кем его делают многие и многое. Первоначально они (руководители России – ред.) сделали такое информационное поле в своем государстве. Закрытое информационное поле, без свободного мнения и свободы слова, где есть только одно мнение – провластное. В этой информационной комнате они уже давно.
Они сделали это для общества, сами себя туда затащили – и там находятся. В закрытой информационной комнате они получают информацию, которая нравится или должна нравиться им. То есть оно уже сработало и на них самих. И дальше вся эта машина работает", – отметил Зеленский.
По мнению Зеленского, россияне ненавидят украинцев из-за того, что им по телевизору говорят, что есть за что ненавидеть, что в Украине есть "радикальные люди", что украинцы якобы над кем-то издеваются и с кем-то воюют.
Они даже не поняли, что они поверили в то, что мы с ними воюем. Они даже не вышли на улицы и не посмотрели, ездят ли у них танки, как у нас по улицам. Нет, там ничего нет: там нет выстрелов, у России нет никаких танков, никто их не подрывает и ничего такого не было – они пришли на нашу землю", – сказал президент Украины.
Зеленский считает, что россияне "не готовы даже посмотреть, что на улицах, посмотреть в зеркало, кто они, выйти за пределы этого информационного пространства, посмотреть в глаза, почитать издание любой страны".
"Раньше они говорили, что это Соединенные Штаты Америки (виновны. – Ред.), потом они сказали, что это Британия, потом сказали, что это все так за океаном говорят, потом они сказали: Канада, Автсралия, Новая Зеландия – и этих стран становилось все больше и больше, затем Европейский Союз, вся Европа, и сейчас все "против них".
Но в этом и смысл самый главный: не все против них просто никто больше не поддерживает их. Мир не против всех людей в России – это не правда. Мир не воспринимает больше политики Путина, мир не воспринимает диктатуру, мир давно прошел все это", - добавил он.
По словам Зеленского, "в большинстве государств мира, когда они находились в том или ином составе, в той или иной империи, мир это прожил".
"Это как старая резинка: все, ее уже можно выбросить, мир ее пережевал, ее уже не существует, ничего нового в этом нет. А нет, ты подбираешь эту резинку и даешь людям снова эту информационную политику – чтобы люди пережевывали и верили, что именно так: мы готовы закрыться, весь мир против нас, Запад против нас, мы просто защищаем свои ценности.
Это не ценности – убивать людей, захватывать чужое, пытать людей. Это никакие не ценности. Поэтому я не уверен, что они там сошли с ума. Я не думаю, что так легко уже сказать: они ни при чем, потому что они сошли с ума, это уже отдают приказы не они, это уже другие люди, они не совсем адекватны.
Я считаю, что они понимают, что они делают. Они сделали этот мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас – и никого не принимают, у кого другое мнение. То есть, это убийство другого мнения", - резюмировал Зеленский.
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Зарубежные эксперты утверждают, что новое американское вооружение ВСУ способно поразить Брянск, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону, но Залужный запретил использовать его против городов.
▪️Полторы недели назад в Украину доставили партию из нескольких американских РСЗО М142 Himars (реактивные системы залпового огня). Вместе с РСЗО были поставлены и боеприпасы к ним. Также были завезены ракеты МGM 140 ATACMS. Это тактические управляемые ракеты с дальностью полета до 300 километров.
▪️РСЗО может стрелять пакетом из шести неуправляемых M26 или выпускать по одной MGM 140, способной навестись на цель самостоятельно. MGM 140 с запасом дальности добивают с украинской территории до всех крупных приграничных российских городов. Брянск, Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и все населенные пункты в 220-230 километрах от границы теперь могут стать потенциальными мишенями для этих ракет.
▪️Однако перед украинской армией не стоит цель обстреливать российские города. Удары наносятся только по военным объектам. Есть прямой приказ.
💬 «Некоторым нашим военным хочется ударить, у многих семьи погибли, но есть жесткий запрет», - говорит офицер ВСУ.
▪️В российских и украинских СМИ проходила информация, что поставлены также ракеты дальностью до 500 километров, но это не так.
▪️М142 Himars, по мнению офицера ВСУ, занимающегося организацией обучения эксплуатации нового вооружения, будет использоваться не для ударов по территории России, а для уничтожения танковых соединений армии рф и командных пунктов на территории Украины.
💬 «Идет война, я рассуждаю с точки зрения максимальной эффективности применения этого вида вооружений. Кроме того, будем бить по городам, станем такими же, как русские. И можно будет забыть о новых поставках современного оружия. Надеюсь, что среди экипажей не будет горячих голов и тех, у кого под бомбами и ракетами погибли близкие. От таких можно ждать чего угодно. И я не могу их осуждать по-человечески. За комплектованием и обучением экипажей внимательно следят, чтобы избежать такой ситуации», - говорит офицер ВСУ.
❗️Да, это война, и хочется грызть горло каждого оккупанта, но победить можно только с холодной головой. И мы победим.
і правильно зробив. Думаю шо ракет не так багато як хотілось би (скільки б їх не було, ніколи не достатньо). Тому в першу чергу - важливі військові обʼєкти. Якшо все піде добре, то кацапи самі себе передавлять в чергах за гуманітарку...
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во время второй мировой союзники стерли с лица земли не только Дрезден и Берлин, а Хиросиму и Нагасаки
выходит они тоже "как русские"
- какая ***** тебе внушила эту ***** которую ты тут высрал?
на войне есть только одно правило - не убиваешь ты, убют тебя
все остальное лирика и дерьмо собачье
кацапов надо бомбить ...что бы они ползком передвигались ... и днем и ночью
они поймут только тогда, когда получат по наглой ********** роже
Зєлупа помилявся стосовно РФ так же само, як Путлєр помилявся стосовно України.
І те, що Зєлупа в притул не бачила в росії ворога, лише свідчить про його, Зєлупи, суцільну професійну непридатність на посаді, начебто, лідера нації, та верховного головнокомандувача.
Та і срать на то.
Жахливо, але нарешті Україна, в муках та крові, заборює справжню незалежність. Народ України зараз платить кров'ю за всіх продажних або недолугих політиків, що протягом всієї історії України-Руси продавали свою землю і свій народ. За комуняку-кравчука, що всрав армію та ядерну зброю; за завхоза-кучму, що породило олігархат в країні; за бидлюка-януковоща, який насадив "народ дамбаса" на кацапську голку "окремості"; за пасічника, який розвалив величезну надію нації задля своїх нікчемних політичних амбіцій; за клована, який готовий "давать са всєх старон", "головнокомандуючого", для якого "главноє - пєрєстать стрєлять пасєрєдіне"; і навіть Гетьмана, що був найкращим президентом України, але який так і не зрозумів, що його вибрали не для того, щоб він домовлявся з внутрішніми ворогами України.
А потім вже матимеш право критикувати когось за те, що "зробили таке інформаційне поле у своїй державі"
Найгірше, що росіяни самі не знали навіщо вони це робили, не знаючи, як побудувати нормальне життя для себе самих, постійно намагались насильно втопити у своєму гівні всіх кого приєднували до своєї імперії...
Причем, дело не только в боголюбском. Они все такие. После повторного, неудачного, похода на Киев они своего боголюбского убили и он валялся на улице 3 дня. Говорили, что пусть собаки его съедят.
То есть они такими были еще даже раньше и боголюбского. Уже тогда порочный ДНК.