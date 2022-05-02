РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6499 посетителей онлайн
Новости Война
10 394 31

Россияне не сошли с ума - они понимают, что делают. Они создали мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что президент России Владимир Путин сошел с ума и потому пошел войной на Украину, – по его мнению он сознательно создал информационную основу для ненависти к украинцам у россиян и продолжает насаждать им устаревшие взгляды на противостояние России всему миру.

Об этом Зеленский рассказал телеканалу "Nine Network", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Журналист спросил, действительно ли Владимир Путин думал, что его армию в Украине будут встречать с цветами, живет ли он в иллюзиях, или сумасшедший, или то, и другое одновременно. Зеленский не считает, что Путин и его команда – сумасшедшие.

"Вопрос в том, что он – тот, кем его сделали, кем его ежедневно делают, кем его делают многие и многое. Первоначально они (руководители России – ред.) сделали такое информационное поле в своем государстве. Закрытое информационное поле, без свободного мнения и свободы слова, где есть только одно мнение – провластное. В этой информационной комнате они уже давно.

Читайте: Зеленский о подготовке Турцией новых маршрутов для туристов из России: Это двойные стандарты, нужно выбирать, за правду ли ты

Они сделали это для общества, сами себя туда затащили – и там находятся. В закрытой информационной комнате они получают информацию, которая нравится или должна нравиться им. То есть оно уже сработало и на них самих. И дальше вся эта машина работает", – отметил Зеленский.

По мнению Зеленского, россияне ненавидят украинцев из-за того, что им по телевизору говорят, что есть за что ненавидеть, что в Украине есть "радикальные люди", что украинцы якобы над кем-то издеваются и с кем-то воюют.

Они даже не поняли, что они поверили в то, что мы с ними воюем. Они даже не вышли на улицы и не посмотрели, ездят ли у них танки, как у нас по улицам. Нет, там ничего нет: там нет выстрелов, у России нет никаких танков, никто их не подрывает и ничего такого не было – они пришли на нашу землю", – сказал президент Украины.

Зеленский считает, что россияне "не готовы даже посмотреть, что на улицах, посмотреть в зеркало, кто они, выйти за пределы этого информационного пространства, посмотреть в глаза, почитать издание любой страны".

"Раньше они говорили, что это Соединенные Штаты Америки (виновны. – Ред.), потом они сказали, что это Британия, потом сказали, что это все так за океаном говорят, потом они сказали: Канада, Автсралия, Новая Зеландия – и этих стран становилось все больше и больше, затем Европейский Союз, вся Европа, и сейчас все "против них".

Также читайте: Не могу сказать на 100%, нанесет ли РФ ядерный удар по Украине. Если они и понимают результат, им все равно, – Зеленский

Но в этом и смысл самый главный: не все против них просто никто больше не поддерживает их. Мир не против всех людей в России – это не правда. Мир не воспринимает больше политики Путина, мир не воспринимает диктатуру, мир давно прошел все это", - добавил он.

По словам Зеленского, "в большинстве государств мира, когда они находились в том или ином составе, в той или иной империи, мир это прожил".

"Это как старая резинка: все, ее уже можно выбросить, мир ее пережевал, ее уже не существует, ничего нового в этом нет. А нет, ты подбираешь эту резинку и даешь людям снова эту информационную политику – чтобы люди пережевывали и верили, что именно так: мы готовы закрыться, весь мир против нас, Запад против нас, мы просто защищаем свои ценности.

Это не ценности – убивать людей, захватывать чужое, пытать людей. Это никакие не ценности. Поэтому я не уверен, что они там сошли с ума. Я не думаю, что так легко уже сказать: они ни при чем, потому что они сошли с ума, это уже отдают приказы не они, это уже другие люди, они не совсем адекватны.

Я считаю, что они понимают, что они делают. Они сделали этот мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас – и никого не принимают, у кого другое мнение. То есть, это убийство другого мнения", - резюмировал Зеленский.

Зеленский Владимир (20720) путин владимир (31493) россия (96001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Зеленский наивный, ну совсем. Они и раньше такими были, до *****. Они рабы, но у них неизлечимые фантомные боли, эти шизоннутые империалисты всегда мечтают захватывать территории других народов, а не улучшать качество своей жизни. а Украину и украинцев они всегда ненавидели, и уничтоженные Голодоморами их обосранной совковой империей миллионы украинцев, это им в самый смак, они никогда об этом не сожалели, жалели только что Сталин не всех умертвил.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:43
+17
Куди битимуть американські ракети?
https://www.youtube.com/watch?v=GZuAPVOpoNQ
Зарубежные эксперты утверждают, что новое американское вооружение ВСУ способно поразить Брянск, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону, но Залужный запретил использовать его против городов.

▪️Полторы недели назад в Украину доставили партию из нескольких американских РСЗО М142 Himars (реактивные системы залпового огня). Вместе с РСЗО были поставлены и боеприпасы к ним. Также были завезены ракеты МGM 140 ATACMS. Это тактические управляемые ракеты с дальностью полета до 300 километров.

▪️РСЗО может стрелять пакетом из шести неуправляемых M26 или выпускать по одной MGM 140, способной навестись на цель самостоятельно. MGM 140 с запасом дальности добивают с украинской территории до всех крупных приграничных российских городов. Брянск, Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и все населенные пункты в 220-230 километрах от границы теперь могут стать потенциальными мишенями для этих ракет.

▪️Однако перед украинской армией не стоит цель обстреливать российские города. Удары наносятся только по военным объектам. Есть прямой приказ.

💬 «Некоторым нашим военным хочется ударить, у многих семьи погибли, но есть жесткий запрет», - говорит офицер ВСУ.

▪️В российских и украинских СМИ проходила информация, что поставлены также ракеты дальностью до 500 километров, но это не так.

▪️М142 Himars, по мнению офицера ВСУ, занимающегося организацией обучения эксплуатации нового вооружения, будет использоваться не для ударов по территории России, а для уничтожения танковых соединений армии рф и командных пунктов на территории Украины.

💬 «Идет война, я рассуждаю с точки зрения максимальной эффективности применения этого вида вооружений. Кроме того, будем бить по городам, станем такими же, как русские. И можно будет забыть о новых поставках современного оружия. Надеюсь, что среди экипажей не будет горячих голов и тех, у кого под бомбами и ракетами погибли близкие. От таких можно ждать чего угодно. И я не могу их осуждать по-человечески. За комплектованием и обучением экипажей внимательно следят, чтобы избежать такой ситуации», - говорит офицер ВСУ.

❗️Да, это война, и хочется грызть горло каждого оккупанта, но победить можно только с холодной головой. И мы победим.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:32
+17
"но Залужный запретил использовать его против городов"

і правильно зробив. Думаю шо ракет не так багато як хотілось би (скільки б їх не було, ніколи не достатньо). Тому в першу чергу - важливі військові обʼєкти. Якшо все піде добре, то кацапи самі себе передавлять в чергах за гуманітарку...
показать весь комментарий
02.05.2022 11:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди битимуть американські ракети?
https://www.youtube.com/watch?v=GZuAPVOpoNQ
Зарубежные эксперты утверждают, что новое американское вооружение ВСУ способно поразить Брянск, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону, но Залужный запретил использовать его против городов.

▪️Полторы недели назад в Украину доставили партию из нескольких американских РСЗО М142 Himars (реактивные системы залпового огня). Вместе с РСЗО были поставлены и боеприпасы к ним. Также были завезены ракеты МGM 140 ATACMS. Это тактические управляемые ракеты с дальностью полета до 300 километров.

▪️РСЗО может стрелять пакетом из шести неуправляемых M26 или выпускать по одной MGM 140, способной навестись на цель самостоятельно. MGM 140 с запасом дальности добивают с украинской территории до всех крупных приграничных российских городов. Брянск, Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и все населенные пункты в 220-230 километрах от границы теперь могут стать потенциальными мишенями для этих ракет.

▪️Однако перед украинской армией не стоит цель обстреливать российские города. Удары наносятся только по военным объектам. Есть прямой приказ.

💬 «Некоторым нашим военным хочется ударить, у многих семьи погибли, но есть жесткий запрет», - говорит офицер ВСУ.

▪️В российских и украинских СМИ проходила информация, что поставлены также ракеты дальностью до 500 километров, но это не так.

▪️М142 Himars, по мнению офицера ВСУ, занимающегося организацией обучения эксплуатации нового вооружения, будет использоваться не для ударов по территории России, а для уничтожения танковых соединений армии рф и командных пунктов на территории Украины.

💬 «Идет война, я рассуждаю с точки зрения максимальной эффективности применения этого вида вооружений. Кроме того, будем бить по городам, станем такими же, как русские. И можно будет забыть о новых поставках современного оружия. Надеюсь, что среди экипажей не будет горячих голов и тех, у кого под бомбами и ракетами погибли близкие. От таких можно ждать чего угодно. И я не могу их осуждать по-человечески. За комплектованием и обучением экипажей внимательно следят, чтобы избежать такой ситуации», - говорит офицер ВСУ.

❗️Да, это война, и хочется грызть горло каждого оккупанта, но победить можно только с холодной головой. И мы победим.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:32 Ответить
"но Залужный запретил использовать его против городов"

і правильно зробив. Думаю шо ракет не так багато як хотілось би (скільки б їх не було, ніколи не достатньо). Тому в першу чергу - важливі військові обʼєкти. Якшо все піде добре, то кацапи самі себе передавлять в чергах за гуманітарку...
показать весь комментарий
02.05.2022 11:37 Ответить
Украина не должна стать ещё одним военным преступником. И потерять поддержку мира при этом. Потому города в России трогать нельзя - это правильное решение. Там полно армейских объектов, нефтебазе и других мостов.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:55 Ответить
Но например по аэропорту в Мозыре можно было лупить даже залпом неуправляемых неточных ракет-когда там стояло куча самолетов и вертолетов. И мне плевать если несколько ракет залетят в жилые дома беларусов. Почему со стороны РБ можно обстреливать ракетами Украинские города а нам отвечать нелььзя? Конечно не нужно специально лупить по жилым кварталам,но неуправляемые ракеты-это вещь не точная а вблизи военной инфраструктуры обычно всегода есть жилые дома. И по военной инфрасируктуре российских городов тоже можно лупить залпом неуправляемых ракет.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:58 Ответить
Захід надає Україні важке озброєння для захисту та повернення своїх територій. У разі, якщо Україна відправить ракети по рашкованським містам (хоч це було б і справедливо у відповідь на те, що орки зробили з нашими містами), то підораші є чим нам відповісти-до нас поприлітають балістичні ядерні ракети, і тоді рахунок піде на мільйони життів українців та знесені міста. А коли відповість Захід своєю ЯЗ, то не залишиться взагалі нічого та ніде. Тому Залужний, напевно, і не віддасть такого наказу. Нам би покласти якомога більше орків тут за наших полеглих героїв та мирних громадян, та повернути своє. А ********* нехай повертається під санкціями у кам'яний вік та живе як північна корея. З лаптями, балалайками, калькуляторами замість комп'ютерів, та червоними прапорами на 1 та 9 травня перед мавзолєєм, на якому буде стояти їх божество.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:14 Ответить
будем бить по городам, станем такими же, как русские
----
во время второй мировой союзники стерли с лица земли не только Дрезден и Берлин, а Хиросиму и Нагасаки
выходит они тоже "как русские"
- какая ***** тебе внушила эту ***** которую ты тут высрал?
на войне есть только одно правило - не убиваешь ты, убют тебя
все остальное лирика и дерьмо собачье
кацапов надо бомбить ...что бы они ползком передвигались ... и днем и ночью
они поймут только тогда, когда получат по наглой ********** роже
показать весь комментарий
02.05.2022 16:27 Ответить
А "мы" убиваем их. Хватит уже этого вечного комплекса жертвы.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:40 Ответить
Нафіга він постійно про путкіна говорить?Рашку треба знищувати а не лізти до неї з перемовинами.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:41 Ответить
Росіянці - це зла дитина у пісочниці. В якої виходять негарні пасочки, тому вона розбиває пасочки інших дітей. Доколи не прийшов чийсь батько
показать весь комментарий
02.05.2022 11:41 Ответить
Угу. Або дітки у пісочнику не об'єднались та не змусили ту злу дитину жерти пісок. Куточок і атата вже не канають...
показать весь комментарий
02.05.2022 15:24 Ответить
Зеленский наивный, ну совсем. Они и раньше такими были, до *****. Они рабы, но у них неизлечимые фантомные боли, эти шизоннутые империалисты всегда мечтают захватывать территории других народов, а не улучшать качество своей жизни. а Украину и украинцев они всегда ненавидели, и уничтоженные Голодоморами их обосранной совковой империей миллионы украинцев, это им в самый смак, они никогда об этом не сожалели, жалели только что Сталин не всех умертвил.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:43 Ответить
"Зеленский наивный, ну совсем."
Зєлупа помилявся стосовно РФ так же само, як Путлєр помилявся стосовно України.
І те, що Зєлупа в притул не бачила в росії ворога, лише свідчить про його, Зєлупи, суцільну професійну непридатність на посаді, начебто, лідера нації, та верховного головнокомандувача.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:09 Ответить
Люди голосували не за ЗЕлупу, вони голосували проти "бариги" який ніби-то наживався на війні. Якщо слідувати словам ЗЕлупи то виходить що він сам якраз і заробляє на війні, причому такими темпами що криваві бариги просто діти в порівнянні з ним. Можна говорити про те як три роки зривалось оборонне замовлення, крадіжку гуманітарки під час війни, розміновані підходи до Херсону і ше багато чого що не робить "Боневтіка" лідером нації. його функція записувати щоденні відосики. ДОречі, чому ОПЗЖ досі на волі ))))
показать весь комментарий
02.05.2022 12:49 Ответить
Тю... Я по названию статьи подумал что Боневтик наконец то что то понял на 9-м году войны... Прочитал статью, а там как была каша в голове так и есть...
показать весь комментарий
02.05.2022 11:43 Ответить
Та нема там нічого в голові, методички дєрьмака і прокремлівський наратив, і все. Типу, якщо зараз сцаря не стане, то кацапи схаменуться, почнуть вибачатися, каятися і плакати. Не почнуть. Не всі німці аж по цей день засудили гітлерівський нацизм! А німці порівняно з кацапами - це приклад людяності і доброти. Навіть і не мрійте, ніколи ми не почуємо з рота соловйова чи інших кремлівських підстилок вибачення чи жаль.
Та і срать на то.
Жахливо, але нарешті Україна, в муках та крові, заборює справжню незалежність. Народ України зараз платить кров'ю за всіх продажних або недолугих політиків, що протягом всієї історії України-Руси продавали свою землю і свій народ. За комуняку-кравчука, що всрав армію та ядерну зброю; за завхоза-кучму, що породило олігархат в країні; за бидлюка-януковоща, який насадив "народ дамбаса" на кацапську голку "окремості"; за пасічника, який розвалив величезну надію нації задля своїх нікчемних політичних амбіцій; за клована, який готовий "давать са всєх старон", "головнокомандуючого", для якого "главноє - пєрєстать стрєлять пасєрєдіне"; і навіть Гетьмана, що був найкращим президентом України, але який так і не зрозумів, що його вибрали не для того, щоб він домовлявся з внутрішніми ворогами України.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:05 Ответить
Довбень, закрий вже свого рота! Як же ти дратуєш, гнусявий Боневтік!
показать весь комментарий
02.05.2022 11:54 Ответить
Авторитарист Зе, поверни 5-тий, Прямий, Еспресо в Т2!
А потім вже матимеш право критикувати когось за те, що "зробили таке інформаційне поле у своїй державі"
показать весь комментарий
02.05.2022 11:55 Ответить
гнусявий все більше стає схожим на люсю.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:58 Ответить
У этого явления есть название. Гомицидомания
показать весь комментарий
02.05.2022 12:05 Ответить
"росіяни ненавидять українців через те, що їм по телевізору кажуть " За минулі 400 років, як стверджують історики, нині продовжується двадцять друга за ліком війна між Україною і росією. Це вже ненависть на генетичному рівні. Не можна зводити ситуацію до ролі телевізора і "95-го кварталу" або соловйова і скабеєвої. Імперію Зла потрібно зруйнувати так, щоб вона була неспроможна вести війни найближчі століття. Тобто повне звільнення території України від окупантів не може означати закінчення війни. Необхідно буде міжнародному співтовариству добитися знищення російської ядерної зброї; обмеження конвенційних озброєнь і кількісного складу російської армії; суду над воєнними злочинцями міжнародним трибуналом; виплати росією за завдану війною шкоду Україні; заборону партій, рухів, церкви з людиноненависницькою ідеологією. Нам потрібно сприяти мирному розвитку національно-визвольних рухів на території нинішньої росії з метою поділу її території шляхом народного волевиявлення громадянами росії на менші національні утворення. Завершення війни можна буде вважати лише після отримання Україною гарантій нашої безпеки шляхом вступу в оборонний союз з НАТО або інший союз, що задовольнить наші потреби.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:17 Ответить
Проблема в психології..., що вся ця країна спочатку була побудована, князями, боярами, царями, на основі жорстокості до свого народу, знищення інакодумства. Знищення-завоювання інших народів, які потім насильно ставали васалами завойовників "руськими".
Найгірше, що росіяни самі не знали навіщо вони це робили, не знаючи, як побудувати нормальне життя для себе самих, постійно намагались насильно втопити у своєму гівні всіх кого приєднували до своєї імперії...
показать весь комментарий
02.05.2022 13:02 Ответить
Со времень Монголотатарского ига и Ивана Грозного сформировалась жестокая садистская русская нация которая привыкла решать людые проблемы проявлением чрезвычайной жестокости. И не Путин в этом виноват-русский народ сам по себе такой! Большая его часть. А Путин только разрешил этому гнароду творить то что он хочет. ведь не путин лично насиловал и убивал мирное население в Буче,не путин стер Мариуполь с лица земли вместе с большим количеством его жителей-это сделали РУсские солдаты. А Русское население-ОБОБРИЛО это. русскому населению нравится когда по телевизору показывают убийство украинцев. И эту русскую ментальность и за 500 лет не исправить. Толлько полное перекрытие границ после войны и исключить любые контакты с Парашкой-минимум на 50 лет.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:03 Ответить
смею тебя разочаровать. империя зла распадется.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:10 Ответить
Все в мире увидели кто такие русские и теперь знают что монстра нужно расчленить, каждый народ который входит в состав РФ должен получить независимость иначе никак...
показать весь комментарий
02.05.2022 13:12 Ответить
Все нации обрусячились. Если говорить о республиках россии, то их еще можно перевоспитать вырастив нормальное новое поколение, но вот эти регионы московии до урала кто воспитывать будет.? Только расчленить и власти не давать.Держать под внешним управлением
показать весь комментарий
02.05.2022 16:01 Ответить
Даже не со времен монголотатар, а раньше. Со времен их князя - андрея боголюбского. Прочитайте что суздальцы творили в Киеве, при боголюбском, когда временно захватили Киев в 1169 году.
Причем, дело не только в боголюбском. Они все такие. После повторного, неудачного, похода на Киев они своего боголюбского убили и он валялся на улице 3 дня. Говорили, что пусть собаки его съедят.

То есть они такими были еще даже раньше и боголюбского. Уже тогда порочный ДНК.
показать весь комментарий
02.05.2022 16:29 Ответить
как на счет заглянуть ***** в глаза? больше желания не возникает?
показать весь комментарий
02.05.2022 13:08 Ответить
повністю згоден
показать весь комментарий
02.05.2022 14:55 Ответить
Освободите нас от Путина и всего этого говна. Сначала они врали своим людям , что хуже скота, а потом и сами поверили в свое вранье. Я думала что они только на орк тв этот соловьиный помет гонят, но когда я услышала что они и в ООН тоже самое говорят, весь мир за идиотов держат.... Я думаю что они коллективно помешались на почве безнаказанного величия
показать весь комментарий
02.05.2022 15:55 Ответить
Так и есть.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:46 Ответить
 
 