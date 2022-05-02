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Новости Война
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Если РФ не разблокирует украинские порты – миру будет угрожать пищевая трагедия, - Зеленский

зерно

Из-за агрессии России перекрыты все украинские порты, и если их не разблокировать, то произойдет трагедия для продовольственной безопасности мира, потому что Украина не сможет доставить урожай в Европу.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день перекрыты все порты, заблокирован морской путь для экспорта нашей пищевой продукции, в целом нашей пищевой промышленности, в целом нашей металлургии. Это не просто риски, риски уже прошли. Сегодня это будет большая трагедия для продовольственной безопасности Европы и в принципе мира – Азии и стран Африки, где Украина всегда была гарантированным надежным партнером. Это большая проблема, ценовая политика будет высока на пищевую продукцию, мы можем потерять миллионы, десятки миллионов тонн урожая, который уже собран", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия не выпускает и не впускает пока корабли, она контролирует Черное море, но тем не менее Украина хочет разблокировать эти пути и иметь возможность не дать России вызвать продовольственный кризис, который точно будет, если наше государство не сможет доставить урожай в стран Европы, а затем в другие государства.

Читайте: Россияне не сошли с ума - они понимают, что делают. Они создали мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас, - Зеленский

Президент подчеркнул, что цинизм ситуации еще в том, что Россия наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины, чтобы заблокировать возможность экспорта и экономику нашего государства.

Зеленский Владимир (20720) зерно (1070) порт (739) россия (96001)


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Топ комментарии
+16
вовочка не ной - куярь флот "Нептунами" ... или чем там... как его... А , асфвальтом...
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02.05.2022 12:10
+15
Ти сам - трагедія. Роби, те що повинен президент під час війни. І сявкам своїм роти позатикай
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02.05.2022 12:19
+12
Лучше за Украину беспокойся. Нигде не найти ни бензина ни гречки
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02.05.2022 12:09
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Лучше за Украину беспокойся. Нигде не найти ни бензина ни гречки
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02.05.2022 12:09 Ответить
Пального немає,то чому не переробляти зернові на біопальне??Ніхто не думає,що нацбезпека складається не тільки з продуктів.Зараз тільки однієї кукурудзи запасів 20 млн.тон ціна впала бо нікому вона всередині країни стала не потрібна.
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02.05.2022 12:17 Ответить
дивлюся ,поля знов засіяли соняшник пшениця ,куди вони його подінуть?ніякого урядового планування..
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02.05.2022 12:21 Ответить
вовочка не ной - куярь флот "Нептунами" ... или чем там... как его... А , асфвальтом...
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02.05.2022 12:10 Ответить
да хрен с ним с этим миром. Главное чтоб у нас пожрать было.
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02.05.2022 12:15 Ответить
вова, де пенсія за квітень? пенсіонерам України загрожує харчова трагедія.
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02.05.2022 12:17 Ответить
Нужно куярить и куярить . выход всегда есть ..
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02.05.2022 12:18 Ответить
Якщо рф не розблокує морські шляхи - то Україні прийдеться потопити російські воєнні кораблі, які блокують перевезення.
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02.05.2022 12:18 Ответить
Ти сам - трагедія. Роби, те що повинен президент під час війни. І сявкам своїм роти позатикай
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02.05.2022 12:19 Ответить
розблокувать повинна не рф, а світ повинен розблокувати свободу пересування в міжнародних водах Чорного моря... чому цього не зроблено досі не зрозуміло..?...чому не піднімається питання розблокування свободи пересування в міжнародних водах не зрозуміло... "закрийте небо" кричали, а сказати про розблокування свободи пересування в міжнародних водах не вистачило чого?
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02.05.2022 12:19 Ответить
Почему Раиссу не исключили из ИМО, например. Наверное потому, что зебилы забрали в 2019 иск из международного суда, когда уже блокировали азовские порты.
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02.05.2022 12:25 Ответить
Эсли миру на это ... то и вы недолжни переживать...
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02.05.2022 12:20 Ответить
Хватит выражать озабоченности за Сомали, Нигерию, Вануату. Пошли они нах.ер. Мы стали умнее и волнуемся только за себя. Что-то африканцы и арабы не волнуются за Украину, но очень ждут наше зерно. Так вот, не видать им нашего хлеба. Пусть жрут жаренных мух и тараканов.
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02.05.2022 12:22 Ответить
Так і що робити ?

Де заклики до світу розблокувати море ?

кацапи сьогодні привласнили собі чорне море
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02.05.2022 12:34 Ответить
Ти президент бл*ть України, за ню й думай, ера халявної пшениці закінчилася, в кого немає бабла йдуть лісом. Чому воююча країна повинна думати як сомалі з сирією годувати?
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02.05.2022 12:36 Ответить
А кто говорил, что сей крым и дамбас не важно чей, главное дороги? Ну вот и вози теперь своими дорогами
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02.05.2022 12:36 Ответить
Пропоную все перегнати в спирт і на нього приманювати орків. Спиртова пастка - такого навіть у В"єтнамі не було. Можна наробити настойки глоду, то буде взагалі 100% ефект.
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02.05.2022 12:38 Ответить
Та й срать. Я взагалі не розумію, якого дідька ми маємо годувати тих, кому на нас насрать? Сомалі, еритрея. Араби. Та хай би і поздихали - от взагалі настільки насрать! Ловіть жуків, смажте й їжте. Хто не з нами - той ворог!
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02.05.2022 13:10 Ответить
світу треба було раніше думати головою в не раша тудей
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02.05.2022 13:27 Ответить
оманський бєня-хозяйственікренигат вже хоче фінансування...знову дороги,дороги...порти,порти... вже міста хоче відбудовувати (?)бери "Нептуни" і йди розблоковуй...ато знову уйню несе на увесь світ в інтерв"ю.....
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02.05.2022 13:55 Ответить
 
 