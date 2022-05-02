Если РФ не разблокирует украинские порты – миру будет угрожать пищевая трагедия, - Зеленский

Из-за агрессии России перекрыты все украинские порты, и если их не разблокировать, то произойдет трагедия для продовольственной безопасности мира, потому что Украина не сможет доставить урожай в Европу.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день перекрыты все порты, заблокирован морской путь для экспорта нашей пищевой продукции, в целом нашей пищевой промышленности, в целом нашей металлургии. Это не просто риски, риски уже прошли. Сегодня это будет большая трагедия для продовольственной безопасности Европы и в принципе мира – Азии и стран Африки, где Украина всегда была гарантированным надежным партнером. Это большая проблема, ценовая политика будет высока на пищевую продукцию, мы можем потерять миллионы, десятки миллионов тонн урожая, который уже собран", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия не выпускает и не впускает пока корабли, она контролирует Черное море, но тем не менее Украина хочет разблокировать эти пути и иметь возможность не дать России вызвать продовольственный кризис, который точно будет, если наше государство не сможет доставить урожай в стран Европы, а затем в другие государства.

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Президент подчеркнул, что цинизм ситуации еще в том, что Россия наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины, чтобы заблокировать возможность экспорта и экономику нашего государства.