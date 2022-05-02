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Новости Война
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Еще два "прилета" на Днепропетровщине. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы, - ОВА

дніпропетровщина

Российские оккупанты снова ударили по Днепропетровской области. Пострадавших нет, но есть поврежденная инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка - шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней", - пишет Валентин Резниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине российская ракета попала в склад с зерном, - ОВА. ВИДЕО

По информации Днепропетровской ОВА, вторая ракета попала в посадку.

крылатые ракеты (884) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4047)


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Топ комментарии
+25
це просто заздрість,навіть свині в Україні живуть краще ніж рашисти на своїх ******..
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02.05.2022 12:07
+20
По свїх суки б'ють
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02.05.2022 12:12
+10
Помста колдирівців?
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02.05.2022 12:06
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Помста колдирівців?
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02.05.2022 12:06 Ответить
По свїх суки б'ють
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02.05.2022 12:12 Ответить
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02.05.2022 12:28 Ответить
Ти українську свиню, яка дає файне українське сало порівняв з москалями? А я бачу ти хочеш вхопити 😂
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02.05.2022 16:01 Ответить
це просто заздрість,навіть свині в Україні живуть краще ніж рашисти на своїх ******..
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02.05.2022 12:07 Ответить
Це ж яка ненависть і бажання стерти з лиця землі наш народ, що цілять не в стратегічні об'єкти, всі свинокомплекси
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02.05.2022 12:09 Ответить
Ракети російськи, тому і свині не постраждали. Вони вважають, що свині, це "Свої", але й тут помиляються. В нас і свині налаштовані супротов москалів і не вважають їх братами.
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02.05.2022 12:11 Ответить
Свині живі, але перелякані.
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02.05.2022 12:16 Ответить
І ненавидять какцапню ))) Якщо не помиляюсь, у середньовіччі в Туреччині були сторожові свині - то може й з цих будуть бойові тварини? )))
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02.05.2022 12:23 Ответить
Орки бомбят своих
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02.05.2022 12:21 Ответить
Свиньи, выпустившие ракеты, к сожалению тоже остались пока живы.
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02.05.2022 12:24 Ответить
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02.05.2022 12:25 Ответить
главно дєло, слідкуйте , шоб свині не їли орків по ланам, бо сало від того псується.
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02.05.2022 12:25 Ответить
Свині живі. А свинособаки?
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02.05.2022 12:31 Ответить
Прокацабського свинаря розірвало на клоччя
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02.05.2022 13:14 Ответить
Ракетою по своїх . Це піzдєц . А якби вцілили ? Братовбивство .
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02.05.2022 12:34 Ответить
руzzо свиньи ****
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02.05.2022 12:35 Ответить
Навіть по братському виду луплять!
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02.05.2022 12:36 Ответить
денацифікація
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02.05.2022 12:44 Ответить
Не ображайте свиней!

Саиня значно розумніша за кацапа!
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02.05.2022 12:36 Ответить
Ну, орки, готовьтесь - вы наших свиней разозлили.
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02.05.2022 12:36 Ответить
Ничего, отольются ещё оркам хрюшкины слёзы.
И будут они https://www.facebook.com/elektrovesti/videos/853557468933483/ гонять"руцкага медведа" .
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02.05.2022 13:35 Ответить
Десвинофікація, бл@ть!
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02.05.2022 16:33 Ответить
 
 