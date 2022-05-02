Еще два "прилета" на Днепропетровщине. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы, - ОВА

Российские оккупанты снова ударили по Днепропетровской области. Пострадавших нет, но есть поврежденная инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка - шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней", - пишет Валентин Резниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине российская ракета попала в склад с зерном, - ОВА. ВИДЕО

По информации Днепропетровской ОВА, вторая ракета попала в посадку.