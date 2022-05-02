Еще два "прилета" на Днепропетровщине. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы, - ОВА
Российские оккупанты снова ударили по Днепропетровской области. Пострадавших нет, но есть поврежденная инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка - шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней", - пишет Валентин Резниченко.
По информации Днепропетровской ОВА, вторая ракета попала в посадку.
Топ комментарии
+25 Dima30
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показать весь комментарий02.05.2022 12:06 Ссылка
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Саиня значно розумніша за кацапа!
И будут они https://www.facebook.com/elektrovesti/videos/853557468933483/ гонять"руцкага медведа" .