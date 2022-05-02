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Новости Война
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Путин может применить ядерное оружие, чтобы "сохранить лицо", – сенатор США Менендес

менендес

Продолжение военных успехов Украины может увеличить шансы на то, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия.

Об этом заявил в интервью Fox News глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он сказал, что боится, что российский лидер может прибегнуть к использованию ядерного оружия, чтобы "сохранить лицо".

"Одна из моих обеспокоенностей заключается в том, что, по иронии судьбы, чем больше успеха у украинцев, тем больше риск того, что Путин что-то сделает, потому что он проигрывает и должен сохранить лицо дома.

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И потому потенциал химического, биологического или тактического ядерного оружия может возрасти в результате этого", - сказал Менендес.

По его словам, есть значительные риски применения химического оружия, поскольку Путин уже делал это в Сирии и не получил надлежащей реакции мира.

путин владимир (31493) россия (96001) ядерное оружие (1346) Сенат США (505) Менендес Роберт (25)


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Топ комментарии
+40
Так что сенатор предлагает, не злить хутина, или уэпать кацапов упрежденно?
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02.05.2022 12:10
+31
Только в этом случае лицо хла будет сохранено ровно на время подлета ответных боеголовок. Каловьев и сцыкилев не успеют даже стрим провести
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02.05.2022 12:11
+25
США повинне надати Україні ядерні гарантії.
Адже саме воно забрало у України ядерну зброю.
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02.05.2022 12:13
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Кацапи in a nutshell
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02.05.2022 12:09 Ответить
Процесс "сохранения лица", смотреть слева направо
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02.05.2022 18:54 Ответить
Так что сенатор предлагает, не злить хутина, или уэпать кацапов упрежденно?
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02.05.2022 12:10 Ответить
Только в этом случае лицо хла будет сохранено ровно на время подлета ответных боеголовок. Каловьев и сцыкилев не успеют даже стрим провести
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02.05.2022 12:11 Ответить
Лицо можно попытаться сохранить если они есть изначально. А у ***** не лицо а набитый ботоксом *****#ик
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02.05.2022 13:08 Ответить
Справедливо.)
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02.05.2022 16:04 Ответить
И все это при условии того, что рабссейский металлолом вообще выйдет в воздух из пусковых установок. Рукожопие на рабссее чудеса и так постоянно показывает.
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02.05.2022 14:37 Ответить
у нас есть только асфальт
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03.05.2022 00:39 Ответить
США повинне надати Україні ядерні гарантії.
Адже саме воно забрало у України ядерну зброю.
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02.05.2022 12:13 Ответить
Україна передала тактичну ядерну зброю росії по своїй ініціативі,а стратегічну по домовленості сторін,що в разі ядерної загрози будуть проведені консультації підписантів,про гарантії там не йдеться.Чому було це зроблено потрібно питати у перших президентів Кравчук-Кучма які в цьому брали участь.
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02.05.2022 12:30 Ответить
Про це шось чути...?
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"Сообщают о мощном взрыве в районе Чернобаевки

Появилась информация о мощном взрыве в районе Чернобаевки.

Украинские ТГ-каналы пишут, что взрыв был настолько мощный, что в Херсоне в домах задрожали окна."
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02.05.2022 12:14 Ответить
Згнаний у кут божевільний щур може з відчаю і безвихрді зробити що завгодно.
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02.05.2022 12:16 Ответить
***** нажмёт на кнопку, можно даже не сомневаться. Но вряд-ли его рабы офицеры хотят умирать за золотой унитаз путина.
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02.05.2022 12:19 Ответить
Та там вже така ідеологічна обробка, що захочуть. Он в північній кореї плачуть, якщо чхнув диктатор
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02.05.2022 12:21 Ответить
Они плачут потомучто если не будешь плакать-посадят в тюрьму. эх не жили вы при СССР)))
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02.05.2022 13:10 Ответить
І за те що не досить переконливо плачеш також саджають.
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02.05.2022 16:57 Ответить
Это значит, что превентивный удар по РФ необходим уже позавчера. Чего ждём?
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02.05.2022 12:20 Ответить
ждут твоей команды.
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02.05.2022 14:17 Ответить
Я уже писал ,настало время, для *****, что надо , не про ***** , а как сберечь жопу . Но после, заявления Лаврова, им уже ничего не поможет
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02.05.2022 12:20 Ответить
Як можна - зберегти обличчя , застосувавши ядерну зброю .?? . Навпаки .!! Це повна втрата обличчя .
Ядерна зброя , застосована до неядерної країни , це ознака повного безсилля і слабкості . !
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02.05.2022 12:22 Ответить
Та чхав він на весь Світ. Йому обличчя треба не втратити перед внутрішнім споживачем, "а то пацани нє поймут".
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02.05.2022 13:24 Ответить
пацани насильников опускают, а тем более насильников и убийц детей
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02.05.2022 15:07 Ответить
Ой ці зековські легенди про справедливих АУЄшників...
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02.05.2022 16:59 Ответить
А воно в нього було те обличчя? У ***** може бути тільки свиняче рило
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02.05.2022 12:22 Ответить
Та все що завгодно може бути. Там вже нема ні логіки, ні розуму... гітлер теж ядерну зброю хотів, але не отримав. А тут вже є і багато.
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02.05.2022 12:22 Ответить
Що нового?
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02.05.2022 12:23 Ответить
Странный способ сохранить лицо. Все равно что гопник получит п***ды в драке с ботаником, но чтобы сохранить лицо пойдет домой за ножом и зарежет его мать. Авторитет и уважение пздц сразу подымется на улице.
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02.05.2022 12:24 Ответить
Так це ж виключно для внутрішнього бидла. Для усього іншого світу і так ясно, що воно обісралося і обличчя там не зберегти уже нічим.
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02.05.2022 12:46 Ответить
Буде, як буде. Але ми не здамося. Це вже без варіантів
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02.05.2022 12:24 Ответить
Нас Американцы предупреждали о нападении с 3-х сторон. Мы собирались жарить шашлыки и святить пасхи. Нужно очень серьёзно относится с этим заявлениям. Что с ними делать не знаю, поэтому и не политик, но людям у руля нужно это принимать во внимание.
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02.05.2022 12:25 Ответить
Льошенька, не переживай. Купляй йод, тренуйся лягать ногами до грибочка. Бо ми не здамося. Та й чи полетить оте ваше старе гівно, то ще питання. А чи натиснуть кнопку - це теж велике питання.
А от як вас накриє ударом у відповідь, зразу з безлічі сторін, то хз що від вас залишиться, падло ти, що сере за 14 фублів під впн з ольгіно.
До речі, просто щоб ти знало, москальське курво. В Україні святять паски.
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02.05.2022 12:50 Ответить
Це більш інтелектуальний «ботяра», прикидається нашим, каже «сєрьйозно атнасітца», дивно що не на Українській пише.
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02.05.2022 13:27 Ответить
Вы реально настолько глупые и уверенны в том что х%йло не применит ядерку? Или просто на гавкаете на всех ктр против величайшего преза?
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02.05.2022 13:50 Ответить
Блин, ему уже пора о заднице побеспокоиться, а не лицо беречь
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02.05.2022 12:27 Ответить
сенатор щось курить?
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02.05.2022 12:42 Ответить
Західні політики не перестають дивувати.... "..путіну...зберегти лице..." після Бучі....? Шановні . схаменіться ! Чхати йому на якесь "лице". доки він живий , - він не зупиниться, - буде "жбурлятися всим , що попаде під руки". В нього немає майбутнього, а вони про "лице"..??!
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02.05.2022 12:56 Ответить
Какое лицо? Нахера такое писать?
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02.05.2022 12:58 Ответить
Если дело только в лице, то вряд ли оно уцелеет после ответного удара.
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02.05.2022 12:59 Ответить
как применит так и ответка прилетит!
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02.05.2022 13:05 Ответить
А сенатор Мендес не хочет ВЕРНУТЬ Украине ядерное оужие. Хотя-бы тактическое! Чтобы Украине было чем ответить и у Кркемля полностью пропало желание даже думат о нанесении ядерного удара по Украине. Нум нужно всего ничего:пару десятков крылатых ракет с ядерными боеголовками и пару десятков баллистических ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Все ракеты на колесных или гусеничных шасси-чтобы постоянно перемещались и их невозможно было уничтожить. Да при таких раскладах и Война кончится быстрее!
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02.05.2022 13:08 Ответить
Можа бобик до сих пор отрабатывает трамповские сопли, пытаясь запугать мировую общественность.
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02.05.2022 13:10 Ответить
Сенатор США должен знать что ядерный шантаж не работает. Иначе-бы Северная Корея давно завоевала-бы Южную корею))(у которой нет ЯО). Ядерное оружие годится только для обороны а не для нападения и захвата территорий
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02.05.2022 13:14 Ответить
В первую очередь мир должен быть готов к тому, что карлик-педофил путин (у которого рак) не перенесет операцию (в мае) и сдохнет, а на параше (россии) может начаться гражданская война.
Также сенатору надо понимать, шо применить ядерное оружие сумасшедший карлик может по любой стране мира, в том числе и по США.
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02.05.2022 13:16 Ответить
Походу очередных ******** валлии оркам, раз опять про радиоактивный пепел начали визжать.
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02.05.2022 13:25 Ответить
Нужен упреждающий удар по всем точкам с ядерным оружием, а также по москве и питеру, как местам принятия решений.
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02.05.2022 13:33 Ответить
шоп зберегти морду воно ладне знищити цивілізацію
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02.05.2022 13:43 Ответить
Глупость. Как путло сохранит свое лицо? Ещё больше погрязнет в мерзости. И раше точно конец придет мгновенный. На радость Китаю.
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02.05.2022 13:51 Ответить
и что будет представлять это лицо после ядерного удара? Сенатору надо договорить фразу. А то начал и не закончил.
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02.05.2022 13:56 Ответить
А сколько километров от их АЭС до Украины.
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02.05.2022 13:59 Ответить
Нужно уничтожить всеми средствами уничтожить все руководство - политическое и армейское и спецслужб. Это самый быстрый способ победить и спасти человечество!
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02.05.2022 14:05 Ответить
Если применит ядерное оружие, то взорвутся и АЭС и это уничтожит планету. Это будет чернобыль размером поражения во всю планету и все живое на планете умрет и будет летать в космосе еще одна не пригодная для жизни планета.
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02.05.2022 14:08 Ответить
И ?
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02.05.2022 14:18 Ответить
дост кара гюнде били олур, о мою семью!!
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02.05.2022 14:34 Ответить
Сама ліпша країна ,щоб пережити , ядерну війну це Австралія…До Америки не летів би в найближчій місяцях. До речі ,мені здається що американці тому не заводять санкції проти Кабаєвоі. Бояться Щоб не запустив по них ,випадково ракети за це…Якщо розкажуть і накажуть Кабаєву . Путін дуже розсердиться ну дуже..
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02.05.2022 14:39 Ответить
Не слухайте цього уйо...бка сенатора, це старе відро, вирішило пофантазувати
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02.05.2022 15:14 Ответить
МЕНДЕС ЧТО ТАКЖЕ ДУМАЕТ КАК ПУТИН-ХЙЛО !?) ТОГДА ЕМУ ПОРА НА ПЕНСИЮ !!!
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02.05.2022 15:21 Ответить
Бред, Менендес всю жизнь занимался политикой, а это, как правило, означает, что он живет в своем выдуманном мире
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02.05.2022 15:27 Ответить
Боб сказал, как в лужу пернул
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02.05.2022 16:30 Ответить
Вся оця демагогія про ЯО від початку і до кінця пронизана зрадофільством. Це ж виходить перемагати кацапню не можна бо ********* ядерна держава і може застосувати ЯО в випадку перемоги України над загарбниками та окупантами. Таких ********** потрібно посилати нах відразу. "Роби що мусиш і будь що буде!" Кацапи сподіваються навязати "**********" всьому людству! Це ж просто безглуздо вічно боятися якесь ***** і "няньчити" збочене его рашистів! Сьогодні ********* це по суті "ресурсна комора людства" на якій лежить скажене *****. Якщо ***** зникне разом з усіма кацапами то "комора" все одно залишиться для наступних поколінь.
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02.05.2022 16:59 Ответить
хаха. Всрається *****. Зіб*ють їх говнет на зльоті. Договориться чмо плюгаве.
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02.05.2022 18:48 Ответить
 
 