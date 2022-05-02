Путин может применить ядерное оружие, чтобы "сохранить лицо", – сенатор США Менендес

Продолжение военных успехов Украины может увеличить шансы на то, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия.

Об этом заявил в интервью Fox News глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он сказал, что боится, что российский лидер может прибегнуть к использованию ядерного оружия, чтобы "сохранить лицо".

"Одна из моих обеспокоенностей заключается в том, что, по иронии судьбы, чем больше успеха у украинцев, тем больше риск того, что Путин что-то сделает, потому что он проигрывает и должен сохранить лицо дома.

Читайте также: Не могу сказать на 100%, нанесет ли РФ ядерный удар по Украине. Если они и понимают результат, им все равно, – Зеленский

И потому потенциал химического, биологического или тактического ядерного оружия может возрасти в результате этого", - сказал Менендес.

По его словам, есть значительные риски применения химического оружия, поскольку Путин уже делал это в Сирии и не получил надлежащей реакции мира.