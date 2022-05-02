Путин может применить ядерное оружие, чтобы "сохранить лицо", – сенатор США Менендес
Продолжение военных успехов Украины может увеличить шансы на то, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия.
Об этом заявил в интервью Fox News глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Он сказал, что боится, что российский лидер может прибегнуть к использованию ядерного оружия, чтобы "сохранить лицо".
"Одна из моих обеспокоенностей заключается в том, что, по иронии судьбы, чем больше успеха у украинцев, тем больше риск того, что Путин что-то сделает, потому что он проигрывает и должен сохранить лицо дома.
И потому потенциал химического, биологического или тактического ядерного оружия может возрасти в результате этого", - сказал Менендес.
По его словам, есть значительные риски применения химического оружия, поскольку Путин уже делал это в Сирии и не получил надлежащей реакции мира.
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Адже саме воно забрало у України ядерну зброю.
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"Сообщают о мощном взрыве в районе Чернобаевки
Появилась информация о мощном взрыве в районе Чернобаевки.
Украинские ТГ-каналы пишут, что взрыв был настолько мощный, что в Херсоне в домах задрожали окна."
Ядерна зброя , застосована до неядерної країни , це ознака повного безсилля і слабкості . !
А от як вас накриє ударом у відповідь, зразу з безлічі сторін, то хз що від вас залишиться, падло ти, що сере за 14 фублів під впн з ольгіно.
До речі, просто щоб ти знало, москальське курво. В Україні святять паски.
Также сенатору надо понимать, шо применить ядерное оружие сумасшедший карлик может по любой стране мира, в том числе и по США.