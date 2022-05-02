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Новости Война
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Россияне начали террор, когда увидели, что в Украине их не ждут и встречают совсем не с цветами, - Зеленский

зеленський

Часть российской тактики - это устрашение, в том числе это были и ракетные удары по украинским городам. После того как эта тактика не сработала, а украинцы только сплотились, Россия начала террор против населения в захваченных городах.

Об этом в интервью телеканалу Nine Network сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что это часть их тактики, устрашения. С этого начали, были ракетные удары, и это часть устрашение. Они думали: ракетные удары и все люди побегут. Так и было - часть людей очень боялась, началась эвакуация... Но большинство людей окрепло и объединилось, и наоборот осталось. Тогда они начали делать другие шаги, они начали оккупировать города и думали, что их будут ждать люди с цветами. Потом они увидели, что люди их не ждут, и точно не с цветами - с палками, без оружия, с чем-либо, но точно не с цветами. Люди точно их ждали с вопросами - зачем вы сюда пришли, что вы от нас хотите?..  Это был второй этап, они хотели оккупировать города, и часть городов они оккупировали, но потом они поняли, что можно оккупировать дома, можно оккупировать дороги, памятники, местную власть. Людей оккупировать невозможно. Это невозможно, и когда они это поняли, они начали уничтожать этих людей. Это такая операция. Таково лицо в их решении. Решение по "борьбе", как они сказали, с "радикалами", такими радикальными попытками", - сказал Зеленский.

Читайте: Если РФ не разблокирует украинские порты – миру будет угрожать пищевая трагедия, - Зеленский

армия РФ (19547) Зеленский Владимир (20720) военные преступления (1445)


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Топ комментарии
+17
Вони вбивають і мучать не тому що тут чинять опір, а тому що звірі, запам'ятай це довбню. Йому треба заборонити давати такі довгі інтерв'ю де він не думаючи ляпає язиком.
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02.05.2022 12:29
+12
ты ж вроде сам приглашал их на "шашлыки на день пабеды на майские"
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02.05.2022 12:32
+11
А где они не устраивали террор? Везде, где бы они не появлялись, везде разруха, безнадега и нет будущего! Абхазия, Осетия, Приднестровье, Новотсоссия что ли образцы процветания!?
Нужно быть клиническим идиотом, чтобы звать этот "рюзьке мир" к себе!
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02.05.2022 12:31
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Що це сьогодні за потік свідомості?
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02.05.2022 12:28 Ответить
с утра в редакции токсикоз - вчера был передоз арахамии, и все ходят с зелёными лицами.
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02.05.2022 12:38 Ответить
Трансформація свідомості, називаєтся. Колись, дуже давно, при СССРі, коли більшість форумчан ЦН навіть не народились, виходила лімітована "літєратурная газєта" і там була рубрика "євг. сазонов". Цитую тлумачення газетою терміну трансформація: " Із кустов раздавался дєвічій крік, постєпєнно пєрєходящій в женскій"
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02.05.2022 12:50 Ответить
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02.05.2022 22:18 Ответить
Вони вбивають і мучать не тому що тут чинять опір, а тому що звірі, запам'ятай це довбню. Йому треба заборонити давати такі довгі інтерв'ю де він не думаючи ляпає язиком.
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02.05.2022 12:29 Ответить
А ещё слегка охренели от уровня жизни Украинцев. А все потому что презов нада менять. Хотя последние изменения меня не порадовали
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02.05.2022 12:29 Ответить
А где они не устраивали террор? Везде, где бы они не появлялись, везде разруха, безнадега и нет будущего! Абхазия, Осетия, Приднестровье, Новотсоссия что ли образцы процветания!?
Нужно быть клиническим идиотом, чтобы звать этот "рюзьке мир" к себе!
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02.05.2022 12:31 Ответить
ты ж вроде сам приглашал их на "шашлыки на день пабеды на майские"
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02.05.2022 12:32 Ответить
То что недавно зарегился не показатель. Я читаю цензор с 15-го года, а зарегился недавно.но вот то что оно несёт это ересь
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02.05.2022 13:01 Ответить
Для вас Алексей Алексеевич. написать "паляниця" или "веселка" не есть проблема. Если вы розделяете людей по языковому признаку я вам сочувствую. Поспрашивайте сколько людей убивающих и умирающих за Украину говорит на руском
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02.05.2022 13:40 Ответить
Надо зачистить Украину от тех, кто хотел встречать окупанта с цветами.
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02.05.2022 12:32 Ответить
Орков-рашистов необходимо встречать Стугнами и Нептунами, больше любить будут.
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02.05.2022 12:35 Ответить
Бьёт - значит любит.
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02.05.2022 13:51 Ответить
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02.05.2022 12:35 Ответить
А хто їх запрошував з горілкою і холодцем? *****!
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02.05.2022 12:35 Ответить
Віва ти довбень, вони це роблять бо це їх природа ординська
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02.05.2022 12:40 Ответить
Інколи краще жувати, ніж говорити. Особливо про "з палками, без зброї", точно треба було б помовчати. Бо найвеличніша команда краще приговорить тисячі своїх громадян до жахливої смерті або життя під тортурами, аніж дасть зброю.
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02.05.2022 12:42 Ответить
Не дозволяйте Володі виступати без написаного тексту, бо він таке наговорить...
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02.05.2022 12:55 Ответить
А чого це не зустрічали квітами?
І борщовіик вирощували, болеголів, цикуту, вовчі
А от чом ти не прийшов, я тебе чекала, з белодонною
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02.05.2022 13:25 Ответить
Бедняжка Zе Боневтик, оно думало, что украинцы сопротивляться не будут и встретят "благородных русских витязей" хлебом, солью... Облом вышел... Ze, тебе по любому трудно будет, потому что с одной стороны у тебя не получается и тебе не дают сдать Украину, с другой стороны (со стороны кацапии) тебе пиСда, потому что задание ты не выполнил...
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02.05.2022 16:46 Ответить
 
 