Россияне начали террор, когда увидели, что в Украине их не ждут и встречают совсем не с цветами, - Зеленский

Часть российской тактики - это устрашение, в том числе это были и ракетные удары по украинским городам. После того как эта тактика не сработала, а украинцы только сплотились, Россия начала террор против населения в захваченных городах.

Об этом в интервью телеканалу Nine Network сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что это часть их тактики, устрашения. С этого начали, были ракетные удары, и это часть устрашение. Они думали: ракетные удары и все люди побегут. Так и было - часть людей очень боялась, началась эвакуация... Но большинство людей окрепло и объединилось, и наоборот осталось. Тогда они начали делать другие шаги, они начали оккупировать города и думали, что их будут ждать люди с цветами. Потом они увидели, что люди их не ждут, и точно не с цветами - с палками, без оружия, с чем-либо, но точно не с цветами. Люди точно их ждали с вопросами - зачем вы сюда пришли, что вы от нас хотите?.. Это был второй этап, они хотели оккупировать города, и часть городов они оккупировали, но потом они поняли, что можно оккупировать дома, можно оккупировать дороги, памятники, местную власть. Людей оккупировать невозможно. Это невозможно, и когда они это поняли, они начали уничтожать этих людей. Это такая операция. Таково лицо в их решении. Решение по "борьбе", как они сказали, с "радикалами", такими радикальными попытками", - сказал Зеленский.

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