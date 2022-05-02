Уничтоженные у острова Змеиный российские катера пытались вести разведку у устья Дуная, - ОК "Південь"

Уничтоженные сегодня утром у острова Змеиный российские катера раньше пытались провести разведку у устья Дуная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"Под покровом темноты вражеские десантно-штурмовые катера типа "Раптор" пытались разведать обстановку в районе устья Дуная. Почувствовав опасность, вражеские катера ретировались в сторону Змеиного, но и там их догнала кара "Байрактара". Точными ударами 2 "Раптора" отправлені в подводную корабельную группировку к крейсеру "Москва", - отмечают в ОК "Південь".

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