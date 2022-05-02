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Новости Война
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Уничтоженные у острова Змеиный российские катера пытались вести разведку у устья Дуная, - ОК "Південь"

катер

Уничтоженные сегодня утром у острова Змеиный российские катера раньше пытались провести разведку у устья Дуная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"Под покровом темноты вражеские десантно-штурмовые катера типа "Раптор" пытались разведать обстановку в районе устья Дуная. Почувствовав опасность, вражеские катера ретировались в сторону Змеиного, но и там их догнала кара "Байрактара". Точными ударами 2 "Раптора" отправлені в подводную корабельную группировку к крейсеру "Москва", - отмечают в ОК "Південь".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный. Работает "Байрактар", - Залужный. ВИДЕО

армия РФ (19547) Змеиный (180) корабль (2045)


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Топ комментарии
+47
Топите всех их *****.
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02.05.2022 12:39
+41
Вот и для чего была уничтожена Москва, чтобы наши байрактари могли себя свободно чувствовать в Черном море.
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02.05.2022 12:41
+37
Тупа мокша ,я тобі поясню про дівани. В Україні воєнний стан і кожен військовозобов'язаний повинен був стати на облік і тепер чекають коли вони будуть потрібні ЗСУ. І таких сотні тисяч які по своїй волі готові йти та захищати батьківщину. Але вам оркам цього не зрозуміти, бо ви просто одічалі, ви за унітази готові вбивати дітей та жінок. І ви будете знищені всі до одного.
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02.05.2022 13:07
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Топите всех их *****.
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02.05.2022 12:39 Ответить
Тупа мокша ,я тобі поясню про дівани. В Україні воєнний стан і кожен військовозобов'язаний повинен був стати на облік і тепер чекають коли вони будуть потрібні ЗСУ. І таких сотні тисяч які по своїй волі готові йти та захищати батьківщину. Але вам оркам цього не зрозуміти, бо ви просто одічалі, ви за унітази готові вбивати дітей та жінок. І ви будете знищені всі до одного.
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02.05.2022 13:07 Ответить
Руцкие свиносабаки хорошо плавают?
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02.05.2022 13:31 Ответить


Приблизно як "мАцква", при наймі той десант, який колись викинули прямо у море біля Одеси
всім складом потрапив на концерт кобздона.
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02.05.2022 18:22 Ответить
Вот и для чего была уничтожена Москва, чтобы наши байрактари могли себя свободно чувствовать в Черном море.
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02.05.2022 12:41 Ответить
Вояків з Зміїного вже давно поміняли по обміну.
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02.05.2022 13:00 Ответить
Хватит тут срать, тупица, отправляйся в бан
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02.05.2022 13:01 Ответить
Проснись. Они уже давно все дома. Обменяли на орков. Один из них вчера даже сыграл в Харькове свадьбу. Его сейчас молодая жена "пытает"
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02.05.2022 13:02 Ответить
Все що плавє під мордорским прапором в Чорному морі має буте знищено.
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02.05.2022 12:41 Ответить
Катери згоріли , як колоради в Одесі . І пішли на дно . Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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02.05.2022 12:42 Ответить
Підводна флотилія збільшується, сподіваюсь, не в останнє
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02.05.2022 12:43 Ответить
У Мааац-Квы образовался почётный эскорт.
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02.05.2022 12:44 Ответить
семнадатиметровые "рапторы" от одного МАМ-L тонут. Это мы уже поняли. Давайте подгоняйте 23-х метровые "серны" - проверим, будет ли достаточно одного MAM-L.
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02.05.2022 12:44 Ответить
Топіть усе кацапське! Море шкода , засирати цією нечистю , пле ж що робити ракову пухлину потрібно вирізати
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02.05.2022 12:47 Ответить
А де команда тих рапторів, чи втопилась разом з катерами?
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02.05.2022 12:50 Ответить
Займається підводним плаванням
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02.05.2022 12:57 Ответить
https://videos.cnscdn.com/video/3/020522_zni1.mp4
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02.05.2022 13:08 Ответить
где-где ... Там боевая часть 10 кг. Как думаете, где эти три туловища, которые были в алюминиевой рубке?
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02.05.2022 14:37 Ответить
Ну і як? Розвідали? Вдалося тільки просканувати глибину.
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02.05.2022 12:56 Ответить
Ехолотом попрацювали))
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02.05.2022 15:55 Ответить
Хотіли, орки, дізнатись куди заникались кораблі нашої берегової охорони
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02.05.2022 12:59 Ответить
Пощастило хлопцям, поїхали на Дунай, а потрапили до "Москви" 🤣
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02.05.2022 13:03 Ответить
На московсько-нацистські десантно-штурмові катери типу "Раптор" у українців є вогнева відповідь "Раптом"... раптом прилетіло і не стало москаля...
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02.05.2022 13:07 Ответить
москітний підводний флот кацапи почали формувати для адмірала Кабиздоха
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02.05.2022 13:20 Ответить
Опашыши на корытах..лодочник сам жалко движки хорошо рванул второй но энэргичней было закладовать виражи..нелюди твари нет ва проказы сдожните ..НЕТ МЕСТО ЛИЧИНКАМ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
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02.05.2022 13:25 Ответить
Швидше всього щось затівається з півднем Одещини: десант з Криму, утримання півдня, прохід до ПМР і наступ на Молдову... Недаром і міст роздовбують і розвідку в тому районі проводять...
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02.05.2022 13:30 Ответить
Схоже на те. Шукали, де можна десант висадити.
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02.05.2022 13:38 Ответить
так высадили уже. На Змеинобаевку.
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02.05.2022 14:41 Ответить
давно вже казали що нех@й шастать!
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02.05.2022 15:34 Ответить
Під укриттям темряви ворожі десантно-штурмові катери типу "Раптор" намагалися ........... .

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С треском ударились о землю кости,Нет,не поедет он к бабушке в гости.
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02.05.2022 15:53 Ответить
успішно провели розвідку, востаннє
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02.05.2022 15:54 Ответить
 
 