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Мариуполь в информационной блокаде. Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу, - советник мэра

маріуполь

По словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, из-за отсутствия достоверной информации мариупольцы слышат только фейки, которые распространяют оккупанты.

Об этом Петр Андрющенко пишет в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Можно удивляться, но мариупольцы сейчас в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем РФ и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт", - отмечает советник Мариупольского городского головы.

Более того, известно, что для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео, которые делают местные.

"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – русский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и "волонтеры" от ФСБ. Именно поэтому вы можете увидеть или точно выверенные кадры "благодарных мариупольцев", или что-то снятое быстро из машины", - информирует Андрющенко.

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Также он добавляет, что при выезде на фильтрацию тоже удаляется весь контент, который может показать правду жизни.

"Информация – это оружие. Помните это!", - подчеркивает Андрющенко и призывает рассказывать правду о Мариуполе.

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Вот бы каким-нибудь способом снять информационную блокаду Мариуполя. Пропаганда это яд, не хуже зарина.
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02.05.2022 12:48 Ответить
Потрібно залучати радіостанції.
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02.05.2022 12:54 Ответить
Так бывает, когда сливаешь юг Украины. Правда, ЗЕля?
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02.05.2022 14:01 Ответить
бо кожна інфо звідти жахає і одночасно допомагає мотивувати захід до дій проти мордора
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02.05.2022 15:30 Ответить
А де поділося ******* телекомунікаційне обладнання від крутої команди Зеленського (Шабунін)
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02.05.2022 15:40 Ответить
Поэтому ребята обзаводитесь коротковолновыми (SW) и средневолновыми (AM/MW) радиоприёмниками, на которых можно слушать радио хоть с Новой Зеландии(они совсем недорогие или ищите по кладовкам старые), на худой конец спутниковые тарелки, ну и собственно Starlink от Маска. Разумеется, не мешало бы иметь всё это заранее.
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02.05.2022 15:46 Ответить
 
 