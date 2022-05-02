Мариуполь в информационной блокаде. Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу, - советник мэра

По словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, из-за отсутствия достоверной информации мариупольцы слышат только фейки, которые распространяют оккупанты.

Об этом Петр Андрющенко пишет в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Можно удивляться, но мариупольцы сейчас в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем РФ и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт", - отмечает советник Мариупольского городского головы.

Более того, известно, что для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео, которые делают местные.

"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – русский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и "волонтеры" от ФСБ. Именно поэтому вы можете увидеть или точно выверенные кадры "благодарных мариупольцев", или что-то снятое быстро из машины", - информирует Андрющенко.

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Также он добавляет, что при выезде на фильтрацию тоже удаляется весь контент, который может показать правду жизни.

"Информация – это оружие. Помните это!", - подчеркивает Андрющенко и призывает рассказывать правду о Мариуполе.