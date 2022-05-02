23 069 49
Войска РФ нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Одесской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале прес-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одесчина. Враг произвел ракетные обстрелы моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", - отметил он.
Топ комментарии
+39 Paul Foxen
показать весь комментарий02.05.2022 12:48
+28 Player New
показать весь комментарий02.05.2022 12:58
+21 Serg82
показать весь комментарий02.05.2022 12:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
это нихера не мэр
Є десятки добровільно бажаючих особисто з'їздити та зняти цей міст з усіх ракурсів, по першому же запиту рашистів.
А що би побачити машини через нього їздящі навіть їхати туда не потрібно.
21 століття на дворі, так і таку інформацію не сховати.
В Києві після крайнього обстрілу ракетами поліція піймала двох челів, які перевіряли результати обстрілу.
То і по цьому мосту може будь-хто на цивільному авто проїхати і засняти результати...
Поэтому орки все знают, даже посылать в разведку никого не надо!
А в этом городе парашное кубло ждёт "асвабадителей". Как и в Болграде.
От у цьому Ви праві на усі 200%.
там останки івана мазепи
установите на этот мост противоракетную защиту.
ціж дибіли засталіна можуть будь яку дурню почати робити
Пусть тратя ракеты впустую.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Одесі поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На наступний день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як Хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаємО.
На наступний день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
Але дуже хочу надіятись, що і в Одесі колись так буде.
А у нас, как с Гостомелем не получися, т.к. не сможем подтянуть подкрепления.
нужно пересматривать отношения и жестко восстанавливать свои интересы
тількі толку не видно з того.
Черговий вЯлікій експерД з ППО?
Для особливо обдарованних - для низколетючих цілей (крилатих ракет) час між виявлення та можливісттю знищення дуже невеликий від декількох хвилин до десятків секунд, а ще треба і виявити, що теж не дуже просто, а за певних умов майже неможливо без супутників або літаків ДРЛО.
Ніяка з існуючих на зараз систем ППО в принципі не взмозі перехопити 100% цілей.
Для того, щоб відносно надійно захистити певний об'єкт треба мати 3-х кратне перекриття повітряного простору.
Де стільки комплексів ППО набрати на всю Україну?
Тим більше, що з попередніх 6 крилатих ракет, поцілили, чи частково поцілили аж дві.
Зараз значно важніше краще прикрити Харків та ВСУ на східному напрямку.
Якщо товаріСЧ , м'яко кажучі не в темі, то краще зайвий раз промовчати.