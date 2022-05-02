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Новости Политика Украины
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Минцифры отправило на фронт современное телекоммуникационное оборудование. Крутая работа команды Зеленского, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

віталій,шабунін

Министерство цифровой трансформации смогло найти и отправить на фронт в 20 раз больше современного телекоммуникационного оборудования, чем один из самых крутых волонтерских фондов.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Неделю назад команда Минцифры отправила на Восточный и Южный фронты телекоммуникационное оборудование, о котором просило руководство почти каждого боевого соединения. Михаил Федоров, я понятия не имею, где вы нашли эту технику в таком количестве - в это просто невозможно поверить", – написал он.

Объем и качество предоставленного Минцифры оборудования Шабунин оценил как "космос". По его словам, развернутая на этом оборудовании коммуникационная система выводит управляемость боевыми действиями на качественно иной уровень.

Читайте: "Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", — в Минцифры продолжают доносить правду родственникам оккупантов

"Это правда крутая работа команды Зеленского, одной из лучших частей которой является Минцифры", - пишет Шабунин, ранее неоднократно резко критиковавший власть.
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Топ комментарии
+70
Блюдолиз і нікчема…
Жалюгідне видовище!
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02.05.2022 12:55
+53
Ахрєнєть, ну ви там вже зовсім йобнуті? Міністерство, яке має безмежний бюджет, сподобилось хоч щось зробити для держави, а не попиляти його на лєксуси і доміки. І тепер ще має нахабність рівнятися до волонтерського фонду, що працює на пожертви звичайних громадян...
Цитуючи Подерев'янського: Єбать ви маладци.
Підлизнуло на 5+.
А тепер хотілося б побачити такий самий меседж, але від наших воїнів, а не від зеленого чинуші, що живе по принципу "кукушка хваліт пєтуха за то што хваліт он кукушку".
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02.05.2022 13:04
+47
"Крута робота команди Зеленського" - шабунька лизнув. Залік.
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02.05.2022 12:55
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шабунин всегда таким был крот мутный
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02.05.2022 22:23 Ответить
Прогиб зафіксовано.це мінестерсво дібіл воно і має відправляти на фронт у 100разів бішє ніж волонтєри
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02.05.2022 17:25 Ответить
Шабунька, а як там п'ятий, прямий та еспресо ? Якогось обладнання не вистачає?
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02.05.2022 18:50 Ответить
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