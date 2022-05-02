Минцифры отправило на фронт современное телекоммуникационное оборудование. Крутая работа команды Зеленского, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство цифровой трансформации смогло найти и отправить на фронт в 20 раз больше современного телекоммуникационного оборудования, чем один из самых крутых волонтерских фондов.
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Неделю назад команда Минцифры отправила на Восточный и Южный фронты телекоммуникационное оборудование, о котором просило руководство почти каждого боевого соединения. Михаил Федоров, я понятия не имею, где вы нашли эту технику в таком количестве - в это просто невозможно поверить", – написал он.
Объем и качество предоставленного Минцифры оборудования Шабунин оценил как "космос". По его словам, развернутая на этом оборудовании коммуникационная система выводит управляемость боевыми действиями на качественно иной уровень.
"Это правда крутая работа команды Зеленского, одной из лучших частей которой является Минцифры", - пишет Шабунин, ранее неоднократно резко критиковавший власть.
Пожалуйста, подождите...
Жалюгідне видовище!
Цитуючи Подерев'янського: Єбать ви маладци.
Підлизнуло на 5+.
А тепер хотілося б побачити такий самий меседж, але від наших воїнів, а не від зеленого чинуші, що живе по принципу "кукушка хваліт пєтуха за то што хваліт он кукушку".