Минцифры отправило на фронт современное телекоммуникационное оборудование. Крутая работа команды Зеленского, - Шабунин

Министерство цифровой трансформации смогло найти и отправить на фронт в 20 раз больше современного телекоммуникационного оборудования, чем один из самых крутых волонтерских фондов.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Неделю назад команда Минцифры отправила на Восточный и Южный фронты телекоммуникационное оборудование, о котором просило руководство почти каждого боевого соединения. Михаил Федоров, я понятия не имею, где вы нашли эту технику в таком количестве - в это просто невозможно поверить", – написал он.

Объем и качество предоставленного Минцифры оборудования Шабунин оценил как "космос". По его словам, развернутая на этом оборудовании коммуникационная система выводит управляемость боевыми действиями на качественно иной уровень.

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"Это правда крутая работа команды Зеленского, одной из лучших частей которой является Минцифры", - пишет Шабунин, ранее неоднократно резко критиковавший власть.