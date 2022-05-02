В настоящее время в Киевской области обнаружили более 1,2 тыс. тел мирных жителей, убитых войсками РФ, - Небытов

В Киевской области правоохранители с начала полномасштабного вторжения РФ уже нашли, осмотрели и передали в судебно-медицинские учреждения для установления причины гибели 1202 тела украинских граждан.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, ужасные находки обнаруживаем фактически каждый день и фиксируем преступления армии РФ на территории Киевской области. Сейчас уже 1202 тела наших погибших мирных граждан осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти. 280 человек из них остаются неопознанными", – проинформировал глава полиции Киевщины.

По его словам, сейчас криминальная полиция работает соответствующим образом для установления лиц, - в частности, отбирается ДНК, данные помещаются в общую базу, и дальше правоохранители сотрудничают с родственниками для сравнения этих данных.

"Поэтому еще раз призываю граждан: если вы знаете об исчезновении людей и если вы потеряли с ними связь – пожалуйста, сообщите всю информацию на спецлинию "102" – это очень важно для оперативных подразделений для установления места нахождения этих людей", - заявил правоохранитель.

Говоря о тех людях, которые пропали без вести и судьба которых неизвестна правоохранителям, Небытов уточнил, что это сейчас – 300 человек, и каждый день эта цифра меняется, потому что добавляются еще люди в список пропавших без вести. По его словам, правоохранители за сутки устанавливают место нахождения определенного количества лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Связали руки и стреляли в ухо: на Киевщине нашли тела трех мужчин, замученных россиянами, - полиция. ВИДЕО 18+

"Ищем и среди погибших (пропавших без вести – ред.), но надеемся найти этих людей живыми. Мы знаем, что очень многие потеряли связь из-за того, что потеряли мобильные телефоны, потому что оккупанты отбирали эти телефоны, или даже потому, что они были принудительно эвакуированы на территорию Беларуси или в РФ. Ищем таких людей, и, конечно, работаем среди тел погибших соответствующим образом", - сказал Небытов.

Отдельно, говоря о разминировании территорий, он отметил, что в настоящее время во всех населенных пунктах отработаны, в том числе по этому вопросу основные дороги.

"Работники ГСЧС могут дать более подробную информацию о своей работе. Но я хочу предостеречь всех, согласно информации наших взрывотехников, что наши все города, особенно те, которые были под оккупацией, остаются относительно безопасными. Мы понимаем, что достаточно длительный период времени велись боевые действия, и очень много неразорванных снарядов (могло остаться. – Ред.)", – отметил глава полиции Киевщины.

Отдельно он подчеркнул, что захватчики при отступлении из Киевской области установили в ряде мест взрывоопасные ловушки.