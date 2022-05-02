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Эвакуационные автобусы задерживаются, горожан просят оставаться у точки сбора, - Мариупольский горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Эвакуационные автобусы, которые должны забрать жителей блокадного Мариуполя, задерживаются и не прибыли в точку сбора. Жителей города просят оставаться по указанному адресу, возле ТРЦ "Порт Сити".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Эвакуация, которая должна была начаться сегодня в 7:00, продолжается. Автобусы еще не доехали до места сбора людей, но просим мариупольцев оставаться возле ТРЦ "Порт Сити"", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что несмотря на трудности, эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье должна состояться.
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Прогнозую:
Так, як з першої "евакуації" наша влада дозволила це.
У другій "евакуації" таких "несподівано" виявиться вже 70-80 відсотків (а може і всі 100).