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Новости Война в Украине
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Мариуполь (4957) эвакуация (1433) Донбасс (26737) Минобороны РФ (639)

Минобороны РФ: 57 эвакуированных из Мариуполя людей решили остаться в "ДНР", 69 – выехали в Запорожье

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Министерство обороны России утверждает, что остаться на территории так называемой "ДНР" решили 46 граждан, которых "эвакуировали" туда 30 апреля и 11 человек, которых вывезли 1 мая. Еще 69 сейчас направляются в Запорожье в сопровождении представителей ООН и Красного креста.

Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале Министерства обороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что 30 апреля с территории "Азовстали" и ближайших домов были вывезены 46 человек, и все они решили остаться в так называемой "ДНР".

На следующий день, 1 мая, вывезло 80 человек. 11 из них решили остаться в "ДНР", другие захотели уехать на свободную территорию. Сейчас они, согласно сообщению Минобороны РФ, направляются в Запорожье. Автоколонну сопровождают представители ООН и Международного Красного креста. В Минобороны РФ также утверждают, что вооруженные силы России "обеспечивают безопасность прохождения гуманитарной колонны".

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Топ комментарии
+50
В даному випадку так і є. Повірте, там хворі люди. Моя родина допомагає біженцям в Європі і в Україні. 99% з переселенців донбасу, моляться на путіна. У всьому звинувачують українську владу і тому подібне. Я промовчу, як ці потвори поводять себе в Польщі. Нажаль не я вирішую, але я їх в повному складі відправив би на росію. Їм нема місця не в Україні, не в іншому цивілізованому світі.
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02.05.2022 13:56
+46
судячи по тій кількості голосувавших за опзж в маріку це може бути правдою
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02.05.2022 13:38
+36
наші гинуть не за ватних дур, а за територіальну цілісність, вступ в ЄС і НАТО. коли ми визволимо територію, там ватних дур вже не буде, виїдуть у рашку, якщо будуть намагатися виїхати до України чи країн Європи і США. їх завернуть назад
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02.05.2022 13:42
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судячи по тій кількості голосувавших за опзж в маріку це може бути правдою
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02.05.2022 13:38 Ответить
ти віриш у те, що говорять рашисти?
вони ще говорять, що ми усі нацисти і вони стріляють тільки по воєнних об'єктах.
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02.05.2022 13:51 Ответить
В даному випадку так і є. Повірте, там хворі люди. Моя родина допомагає біженцям в Європі і в Україні. 99% з переселенців донбасу, моляться на путіна. У всьому звинувачують українську владу і тому подібне. Я промовчу, як ці потвори поводять себе в Польщі. Нажаль не я вирішую, але я їх в повному складі відправив би на росію. Їм нема місця не в Україні, не в іншому цивілізованому світі.
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02.05.2022 13:56 Ответить
ПОВНЯ БРЕХНЯ!
"У даному випадку" ВСІ цивільні знаходяться у НЕ АДЕКВАТНОМУ СТАНІ!
Їм потрібно обстеження у психолога та реабілітація, і тільки після цього вони можуть приймати виважені рішення!
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02.05.2022 14:23 Ответить
Неадекватний стан і прокацапські погляди, це різні речі. Перше це тимчасовий розлад, а от друге, то є невиліковна хвороба.
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02.05.2022 15:16 Ответить
они уже родились в не адекватному станi кацапское отродие
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02.05.2022 16:55 Ответить
Можу підтвердити тим що у Ірпені, в якому проживав, дуже багато переселенців з Донбасу. Переважна більшість як не відкрито, то напівголосно паскудила Україну та військо. І впритул до 24 лютого казала що війни не буде, бо футін этава никада не дапустит. На питання чого вони тут а не в динири або расії звичайно не мали відповіді. Мололи аби що.
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02.05.2022 14:24 Ответить
це правда. я про це писав одразу, коли почали приймати біженців.
через цих ватних москворотих біженців, європейці вважатимуть, що такими є усі українці. і тоді нема чого дивуватися словам Макрона
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02.05.2022 14:38 Ответить
але це я пишу про "взагалі", а не конкретно про тих, хто з Азовсталі. дуже може бути, що рашисти захопили в заручники родичів наших воїнів
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02.05.2022 14:39 Ответить
Можливо. А що ви думаєте з приводу "біженців" із заходу України, які першими поз#обувались через кордон, позацмали в наївних іноземців халявне житло, і отримують допомогу від ЄС + долари за житло у Львові, яке вони здають тим хто приїхав з розбомблених міст сходу?
Навіщо їм взагалі щось оплочувати в ЄС. Вони лише паразитують і займають місця тих біженців які місяцями живуть в спортзалах
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02.05.2022 15:26 Ответить
я не кажу, що на заході нашої країни усі святі. але у мене таких знайомих немає. не сумніваюсь, що такі хитрозроблені знайшлись. але справді мають значення лише питання масовості, мови, поведінки і світогляду. саме вони можуть з часом змінити ставлення до українців на гірше.
я з жахом думаю про поляків, які чують російську мову від українців. можу лише уявити їх реакцію
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02.05.2022 16:00 Ответить
на весь мир ославились уе*ки с дрогобыча, которые сдырснули оттуда в 1ые часы войны, пошли на французский канал, и начали ныть, что им франция должна квартиру, страховку и работу...Просто скоты.
И не удивлюсь, что свою хату они таки кому-то сдают...
на западной все тоже не так просто.
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02.05.2022 23:59 Ответить
Брат. Возьми лопату и по хребту. А потом нах… гони в сибир
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02.05.2022 15:46 Ответить
они голосовали за опзжо
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02.05.2022 16:53 Ответить
вирішили залишитися в "ДНР" ..... aha konjeshno - oni mechtali o konclagere
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02.05.2022 13:39 Ответить
повір мені, вати повно, хоч відгрібай бульдозером, хай живуть, поки можуть, хто не сховався, HIMARS та ATACMS не винуватий
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02.05.2022 13:43 Ответить
ja neverju shto u nih voobshe byl vybor v etom plane....
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02.05.2022 14:00 Ответить
Интересно проверить уровень интеллекта у выбравших сказочную страну ДЫРЛЯНДИЮ❗
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02.05.2022 13:51 Ответить
vrjad li ono po sobstvennomu zhelaniju tuda poehali
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02.05.2022 14:01 Ответить
Вопрос - и за эту вату ватную гибнут наши лучшие солдаты? За этих "аполитичных" дур из роддома, которые хотят жить в ДНР?
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02.05.2022 13:40 Ответить
наші гинуть не за ватних дур, а за територіальну цілісність, вступ в ЄС і НАТО. коли ми визволимо територію, там ватних дур вже не буде, виїдуть у рашку, якщо будуть намагатися виїхати до України чи країн Європи і США. їх завернуть назад
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02.05.2022 13:42 Ответить
Таких "біженців" в Європв вже повно - чого ж не завернули?
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02.05.2022 14:16 Ответить
кто их должен заворачивать?
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02.05.2022 22:28 Ответить
Согласна полностью с вами. *ваты* там куча. В Греции полно . так называемых этнических греков из Мариуполя. Все орут. что если б *нацики* не сопротивлялись. город был бы целым. Выезжают. суки в расею. а потом пишут в фб. как выехать из ростова в Афины *мариупольским беженцам*. В первый же день соц.сети пестрели *росия-Украина-дружба*
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02.05.2022 15:12 Ответить
Зато вата - это такие гири на наших ногах, которые еще многие годы будут мешать движению вперед. И главный виновник - Зе со своими заигрываниями "какая разница".
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02.05.2022 15:23 Ответить
Не спешите с выводами. Вполне возможно, что в ордло отправили как раз таки нормальных украинцев, чтобы лишний раз не рассказывали про ужасы российской оккупации. Кацапы пропускают выживших мариупольцев через концентрационные лагеря, прежде чем выпустить из города.
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02.05.2022 13:46 Ответить
ну скатертиною їм дорога, як то кажуть, захотіли в дирляндії залишитись, безумству орків вінки зі знижкою
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02.05.2022 13:41 Ответить
Из 100 тысяч евакуировали всего 100 человек и то половину отправили в концлягеря *днр*. Евакуация идет по плану
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02.05.2022 13:41 Ответить
Ти людей силою не можеш заставити їхати до Запоріжжя. Вати хватає всюди, це швидше показник що люди після всього жаху досі зомбі.
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02.05.2022 13:44 Ответить
Это просто писец.., а не эвакуация ..На что это похоже вообще??
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02.05.2022 13:56 Ответить
это похоже на убийство азовцев которых потом будут добивать вместе с оставшимися ранеными
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02.05.2022 22:30 Ответить
100% среди эвакуированных на подконтрольную Украине территорию будут засланцы. Но это, по сути, мелочи. На месте разберутся. Главное, что процесс эвакуации людей хоть и со скрипом, но идет.
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02.05.2022 13:42 Ответить
Якась х#ня, їм ніхто і раніше не забороняв здатись окупантам.
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02.05.2022 13:43 Ответить
Даже не хочу знать,что в головах у этих 57 организмов🤦
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02.05.2022 13:43 Ответить
Та чё там знать-просто насрано.
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02.05.2022 13:49 Ответить
Можливо їм погрожували, сказали, що автобуси на шляху до Запоріжжя обстріляють, наприклад. Але, цілком імовірним видається, що це ті самі переселені колись радянською владою кацапи вертаються в рідну гАвень. Хай їдуть, їх поселять в бараки на Далекому Сході, щоб там їх потім знищили китайці.
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02.05.2022 13:46 Ответить
"вирішили залишитись".... НА ПОДВАЛІ!!!
Дегеративна зелена влада НІЧОГО зробити НЕ МОЖЕ!
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02.05.2022 13:48 Ответить
А КАК МОЖНО ЗАХОТЕТЬ ОСТАТЬСЯ В ЛУГАНДОНЕ?
Ну если ты не дебил конечно
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02.05.2022 13:49 Ответить
Сам и ответил👍 . Дырляндия манит дебилов ***❗
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02.05.2022 13:53 Ответить
Так Лугандон это теперь их город Мариуполь,ты не понял?
А если дебилы им еще и пенсии платят так это ж прекрасно-3 Пенсии получать и в Мариуполь вернуться.
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02.05.2022 13:56 Ответить
Ты чё, не въезжаешь: а деньпабеды праздновать, на памятник членина креститься, икону путлера целовать... А блины с лопаты?... Романтика!.. И никаких бындэр.
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02.05.2022 14:14 Ответить
молодих та сильних - в дирири. Старих, немічних, інвалідів - в Запоріжжя
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02.05.2022 13:51 Ответить
Маріуполь ватне місто тому нічого дивного

Та впринципі як і більшість населення сходу ватне
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02.05.2022 13:52 Ответить
Соглашение остаться на временно оккупированной московскими свинособаками территории Украины было выбито под пытками. На какие издевательства в отношении к мирным жителям Украины способы эти изверги русофашисты мы знаем после событий в Буче и других деоккупированных городах и посёлках.
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02.05.2022 13:53 Ответить
Ну надеюсь они автоматически лишаются укр.гражданства?
И да,крымские надеюсь не с укр.загранпаспортами по заграницам катаются.
Наш прыпыздэнт то додумался лишить гражданства тех,кто в украинцев стреляет?
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02.05.2022 13:53 Ответить
Народ ну ви чото такі наївні?! Ну ви реально гадаєте що є в світі така вата, котра поїде в ОРДЛО після того що зробили з їх знайомими, дімом? Нема таких, а якщо і є божевільні, то не 50%
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02.05.2022 13:55 Ответить
у меня реально такой знакомый. Переселенец с дыры. Выехал в кацапию с марика, и заехал в лугандон бо у него там дом остался с 2014....
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03.05.2022 00:02 Ответить
Там всього 200 км до Запоріжжя - їхати три години.
Але їх везли цілу добу.
Вже вчора була інформація, що їх вивезли до ФІЛЬТРОВАЛЬНОГО ЛАГЕРА.
Зрозуміло, що рашисти їх усіх допитували та сортували.
А українська влада це ДОЗВОЛИЛА!
Та ще й ПОКРИВАЮТЬ рашистськи ЗЛОЧИНИ замовчуванням.
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02.05.2022 13:57 Ответить
Что позволила ? Проверять людей на оккупированной территории ?
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02.05.2022 14:15 Ответить
так там же представители ООН - должны сопровождать какие лагеря? -это предательство Зеленского
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02.05.2022 22:33 Ответить
Для пропаганды сгодится.., никто ведь не знает, что там на самом деле происходит..
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02.05.2022 13:57 Ответить
З 57 здадуть оборонців(Аеж, курва, хворі на голову:2 місяцями під бомбами москалів і до москалів поїхвли(((69 також треба перевірити.
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02.05.2022 13:57 Ответить
не знаю чи правда, але кажуть що там на сході, зараз все одно , навіть після 8-ми років, процентів 60-70 це вата (або полусепари, якщо можна так сказати). мабуть це невиліковно..
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02.05.2022 13:57 Ответить
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02.05.2022 14:00 Ответить
После освобождения Каховки разберуться
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02.05.2022 14:17 Ответить
З ким, з Єрмаком?
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02.05.2022 15:18 Ответить
Прикольно с владой все договорено, но пленный, тоже по договору с владой?
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02.05.2022 14:25 Ответить
с владой договорено - но не с ВСУ
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02.05.2022 22:35 Ответить
Так вы определитесь "без единого выстрела" с кем договорено? Где зрада?
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06.05.2022 13:15 Ответить
Ну що ж, з часом перевіримо за списками "добровільність" вибору і взагалі чи живі ті люди після "фільтрації" і чи це саме ті люди (кацапам можуть бути потрібні документи та біографії для "засланців").
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02.05.2022 14:02 Ответить
Зашибысь очищення природне
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02.05.2022 14:09 Ответить
Нафіга було сидіти під бомбами, аби евакуюватись в дирляндію?
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02.05.2022 14:11 Ответить
Як на мене, якщо вирішив лишитися в парасії або його, поки що, міньонах, то одразу нехай пишуть заяву на відмову від українського громадянства.
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02.05.2022 14:12 Ответить
На жаль це так
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02.05.2022 15:21 Ответить
это шок конечно... И у этих имбецилов все равно виновата Украина, бо "надо было договариваться "!
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03.05.2022 00:04 Ответить
Ваофакі...хай пиз..
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02.05.2022 14:24 Ответить
причина может быть проста. Людей убедили что Мариуполь навсегда останется в составе РФ или ЛДНР и если они хотят вернуться в свои дома в Мариуполь, то должны сделать правильнй выбор...
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02.05.2022 14:35 Ответить
бред собачий как их могли убедить за 5-ть минут
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02.05.2022 22:36 Ответить
ЦЕ - ПОВНИЙ ПРОВАЛ ЕВАКУАЦІЇ ЗЕЛЕНОЮ ВЛАДОЮ!!!
Люди два місяця знаходились у не людських умовах, під постійними бомбардуваннями, в оточенні сотень смертей, у постійному психологичному стресі.
Жодна людина у такому стані НЕ МОЖЕ ПРИЙМАТИ АДЕКВАТНИХ РІШЕНЬ!
Тільки після обстеження психологом та тривалого терміну реабілітації.
Зелена влада повинна була НАПОЛЯГТИ на передачі ВСІХ евакуйованих.
Люди довірились зеленій владі та ООН, згодившись вийти з під захисту ВСУ, а вирішеня їх долі ВІДДАЛИ РАШИСТАМ!
Таки "договореності" з військовими ЗЛОЧИНЦЯМИ, також є ЗЛОЧИНОМ!!!
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02.05.2022 14:37 Ответить
Ах как хочецца астацца, ах как хочецца вирнуца в Лугандон (с)
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02.05.2022 14:38 Ответить
у нас переселенці після кільох днів їхали далі - за кордон , і залишали записки , або говорили в очі - що це ми у всьому винні (західна Україна) будьте прокляті і тд.
Я вважаю таких потрібно позбавляти громадянства і вдправляти на кацапію , в воєнний час неможна з такими панькатись.
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02.05.2022 14:41 Ответить
У їхній світобудові так і є. Ми ж не здалися! А вони розраховували на СіСіСєР 2.0...
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02.05.2022 15:15 Ответить
Ось така тупорила ******* буде завжди тягнути Україну на дно. Тому тут тільки позбавлення громадянства і ***** з пляжу.
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02.05.2022 15:34 Ответить
а почему эти уроды на россию не поехали, а к бандерам и в европу??
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03.05.2022 00:06 Ответить
Тобто, виходить що ви, два місяці примушували сидіти у підвалах людей, які після відкриття коридору і так їдуть на окуповану Росією територію?
А нахрена ви тоді стільки часу над ними знущалися?

Щодо реальної ситуації. Не бачу нічого поганого у тому, якщо хтось з них дійсно забажає виїхати до Рашки. Наша справа вивести їх звідки живими. Якщо людина сповідує такі погляди, то нехай собі їде.
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02.05.2022 15:14 Ответить
не хай паспорта отдают и пистуют только не в Европу а к своим "братьям" в питоРашку
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02.05.2022 22:38 Ответить
Taras Chornovil

20 hrs ·

Я гарантовано не стану тут публікувати сюжет із найогиднішого рашистського телеканалу "звєзда". Бо це типова маніпуляція й пропаганда. Але сам щойно проглянув. Коротко про зміст. Показують, як з території заводу йдуть люди з дітьми, ведуть на повідках песиків. Сідають у їхні розфарбовані пропагандистськими лозунгами автобуси, під'їжджають у супроводі ніби оонівських джипів до палаткового табору, виходять. Біля табору видно купу автобусів, але вже жодного авто ООН. Якось усе дуже ідилічно. Є й люди в накидках Червоного Хреста, й рашистські воєнні. Всі дуже доброзичливі.

Ті, хто ніби вийшли з заводу, виглядають якось надто підозріло. Не схудлі, доглянуті, в чистому пристойному одязі, без страху. Діти ніби до школи йдуть. У жінок явно помите волосся. Така собі типова кіношна проходка, де ніхто не оглядається, а йдуть чітко, ніби в надцятому дублі, у вивченому напрямку. Щоправда, таким чином показують лише маленьку групку в два десятки осіб, хоча автобусів їхало багато. Окремо про тих песиків, яких ведуть евакуйовані. Тварини переживають стрес важче за людей, особливо страшні вибухи, а в останні дні бомбами пробивали укриття й виходи з підземних бункерів. Таких домашніх тварин, якби вони там насправді були, можна було б нести хіба на руках, а не вести на повідку, як собачок, яких щойно привезли на зйомку десь з сусіднього Таганрога.

І на останок - стандартно: дві баби (цим усе ж здогадалися волосся трохи розпатлати й пальців з манікюром не показували - старі проколи врахували) розповідають, що вони давно хотіли евакуюватися, але їх "націаналісти нє атпускалі, угражалі, захаділі в квартіри, гаварілі, што ваш Маріупаль слішкам рускій город, а в квартірах руцкіє флагі вісят..."

Усе це явна постановка. Якщо вони підібрали групу з пару десятків власної масовки лише для свого телебачення, а решта людей, реально тих, кого ми бачили в кадрах від Азову, поїдуть справді в евакуацію до Запоріжжя, то ще куди не йшло. Щоб не відбулося поділу на відносно лояльних і тих, хто контактували з захисниками, та затримання й депортації саме їх до рашистану...

Чекаємо завтрашнього дня. Тим більше, що під Азовсталлю мало переховуватися до тисячі маріупольців, а поки мова йде лише про сотню (за версією Зеленського) та про 80 (у рашистів). Усе це надто далеко від позитивного розв'язання хоча б однієї драматичної ситуації.
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02.05.2022 16:05 Ответить
Т.е. гражданских вывели из-под руин, посадили в автобусы и, не спрашивая согласия, всех сначала вывезли в дырыны? Загнали в лагерь, где кацапы с оружием стоят по периметру. Потом со всеми "провели беседу" ФСБшники (к гадалке не ходи). Так что вы хотите от напуганных людей, которые думали, что избежали верной смерти и вдруг оказываются на вражеской территории в окружении оккупантов? Да ещё после "тёплой беседы" с ФСБ? А желающих отпустили на подконтрольную Украине территорию? Шото долго они едут. Как бы не оказалось, что эвакуационный автобус "попал на мину никто не выжил" (с)
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02.05.2022 20:40 Ответить
вывели только маленькую часть и только в лагеря кацапов - так что все это туфта и пиар зелемойши
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02.05.2022 22:41 Ответить
 
 