Минобороны РФ: 57 эвакуированных из Мариуполя людей решили остаться в "ДНР", 69 – выехали в Запорожье

Министерство обороны России утверждает, что остаться на территории так называемой "ДНР" решили 46 граждан, которых "эвакуировали" туда 30 апреля и 11 человек, которых вывезли 1 мая. Еще 69 сейчас направляются в Запорожье в сопровождении представителей ООН и Красного креста.

Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале Министерства обороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что 30 апреля с территории "Азовстали" и ближайших домов были вывезены 46 человек, и все они решили остаться в так называемой "ДНР".

На следующий день, 1 мая, вывезло 80 человек. 11 из них решили остаться в "ДНР", другие захотели уехать на свободную территорию. Сейчас они, согласно сообщению Минобороны РФ, направляются в Запорожье. Автоколонну сопровождают представители ООН и Международного Красного креста. В Минобороны РФ также утверждают, что вооруженные силы России "обеспечивают безопасность прохождения гуманитарной колонны".

Также читайте: Мариуполь в информационной блокаде. Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу, - советник мэра