В Луганской области с электроэнергией остаются два города, с водой один - частично, - Гайдай

Аварийные бригады ежедневно противодействуют гуманитарной катастрофе, устроенной россиянами в Луганской области. Но возможности ремонтников ограничены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Электроэнергией обеспечены два города, в некоторых кварталах. Водой один – частично. Представьте себе, централизованная подача воды отсутствует практически по всей области. Россияне обесточили насосные станции, некоторые вообще разрушили. Те, которые еще целые, заживить сейчас невозможно, потому что перебиты высоковольтные линии электропередачи в зоне активных боевых действий. Спасатели ежедневно подвозят жителям области десятки тонн технической воды, питьевую доставляем гуманитарными грузами", - отметил Гайдай.

Всего обесточено 42 населенных пункта – 29 полностью и 13 частично. 99295 потребителей находятся без электроэнергии.

Чуть лучше ситуация с газоснабжением. Газ находится в домах 45 315 абонентов из шести населенных пунктов – в трех по всей территории, еще в трех – частично.

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