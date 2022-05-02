РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15262 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
3 169 4
война (21978) Газ (9944) Газпром (3135) Европа (28) Россия (83318)

Экспорт газа "Газпромом" на ключевые рынки в апреле упал до минимума за три месяца, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

газпром

Ежедневные продажи газа российским "Газпромом" на ключевые зарубежные рынки в апреле упали до самого низкого уровня за три месяца. Потребители переключились на более дешевые поставки СПГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, поставки газа "Газпромом" в апреле упали на 22% по сравнению с мартом текущего года. Так, российский монополист в прошлом месяце в среднем экспортировал 387 млн ​​кубометров газа в день в страны дальнего зарубежья. За первые четыре месяца года компания экспортировала 50,1 млрд. кубометров, что почти на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главными причинами падения экспорта "Газпрома" агентство называет относительно благоприятные погодные условия, а также политику ЕС, направленную на энергетическую независимость от России.

Издание отмечает, что европейские клиенты "Газпрома" могут позволить себе меньшие объемы, разрешенные контрактами. Вместо этого поставки газа пополняются из "более привлекательных источников". К примеру, за счет поставок сжиженного газа, сдерживающего цены на спотовом рынке.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закінченя опалювального сезону не треба видавати за перемогу. Це ж очевидно, що у квітні споживання газу набагато менше ніж у попередні зимові місяці.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:28 Ответить
що майже на 27% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року Джерело: https://censor.net/ua/n3338363
показать весь комментарий
02.05.2022 14:35 Ответить
Березень і квітень були холодні, принаймні в Києві.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:47 Ответить
 
 