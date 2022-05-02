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Эвакуация из "Азовстали" с участием ООН не касается военных и раненых, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь,маріуполь

Эвакуация людей с завода "Азовстали" в Мариуполе не касается военных и раненых, потому что Организация Объединенных Наций, при содействии которой идет эвакуационная миссия, не берет на себя такую ответственность.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в интервью греческому изданию EPT News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем давать эвакуацию наших людей. Работают несколько треков. Сейчас один из треков – то, что предложила Организация Объединенных Наций. Я знаю, что эта эвакуация, к сожалению, не касается военных или раненых людей. Они не принимают на себя эту ответственность. ООН говорит только о помощи по вывозу гражданских людей. Мы уже вывозили, когда Россия не блокировала то или иное количество людей из Мариуполя. Сейчас мы говорим о гражданских людях из "Азовстали". Там есть люди, они боятся выходить, потому что их убивают. Сейчас мы говорим об этом. Этим треком занимаемся", – сказал глава Украинского государства.

Читайте: В Мариуполе началась эвакуация, - советник мэра Андрющенко

Зеленский отметил, что вопрос эвакуации населения из "Азовстали" очень сложен. По его словам, все зависит от российской стороны, в которую у Украины нет веры.

В то же время он заверил, что украинские власти никого не забывают и не забудут, поэтому по возможности пытаются организовать эвакуационные рейсы из заблокированного города.
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Топ комментарии
+47
А хіба у Зєлєнского армія була пріоритетом хоч коли-небудь? Чи мова? Про віру мовчу краще.
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02.05.2022 15:19
+37
Досвід є.Сержант Журавель
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02.05.2022 15:26
+30
Taras Chornovil

20 hrs ·

Я гарантовано не стану тут публікувати сюжет із найогиднішого рашистського телеканалу "звєзда". Бо це типова маніпуляція й пропаганда. Але сам щойно проглянув. Коротко про зміст. Показують, як з території заводу йдуть люди з дітьми, ведуть на повідках песиків. Сідають у їхні розфарбовані пропагандистськими лозунгами автобуси, під'їжджають у супроводі ніби оонівських джипів до палаткового табору, виходять. Біля табору видно купу автобусів, але вже жодного авто ООН. Якось усе дуже ідилічно. Є й люди в накидках Червоного Хреста, й рашистські воєнні. Всі дуже доброзичливі.

Ті, хто ніби вийшли з заводу, виглядають якось надто підозріло. Не схудлі, доглянуті, в чистому пристойному одязі, без страху. Діти ніби до школи йдуть. У жінок явно помите волосся. Така собі типова кіношна проходка, де ніхто не оглядається, а йдуть чітко, ніби в надцятому дублі, у вивченому напрямку. Щоправда, таким чином показують лише маленьку групку в два десятки осіб, хоча автобусів їхало багато. Окремо про тих песиків, яких ведуть евакуйовані. Тварини переживають стрес важче за людей, особливо страшні вибухи, а в останні дні бомбами пробивали укриття й виходи з підземних бункерів. Таких домашніх тварин, якби вони там насправді були, можна було б нести хіба на руках, а не вести на повідку, як собачок, яких щойно привезли на зйомку десь з сусіднього Таганрога.

І на останок - стандартно: дві баби (цим усе ж здогадалися волосся трохи розпатлати й пальців з манікюром не показували - старі проколи врахували) розповідають, що вони давно хотіли евакуюватися, але їх "націаналісти нє атпускалі, угражалі, захаділі в квартіри, гаварілі, што ваш Маріупаль слішкам рускій город, а в квартірах руцкіє флагі вісят..."

Усе це явна постановка. Якщо вони підібрали групу з пару десятків власної масовки лише для свого телебачення, а решта людей, реально тих, кого ми бачили в кадрах від Азову, поїдуть справді в евакуацію до Запоріжжя, то ще куди не йшло. Щоб не відбулося поділу на відносно лояльних і тих, хто контактували з захисниками, та затримання й депортації саме їх до рашистану...

Чекаємо завтрашнього дня. Тим більше, що під Азовсталлю мало переховуватися до тисячі маріупольців, а поки мова йде лише про сотню (за версією Зеленського) та про 80 (у рашистів). Усе це надто далеко від позитивного розв'язання хоча б однієї драматичної ситуації.
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02.05.2022 16:04
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Правила форума Совет форумчан
Кацапчику, так вийдіть з ООН! В чому проблема? Без вас повітря чистіше стане.
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02.05.2022 15:19 Ответить
угу. конечно.
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02.05.2022 15:10 Ответить
пока оон не привлекли никто бы никого не эвакуировал
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02.05.2022 15:11 Ответить
А вам в голову не приходило, что ООН привлекли именно наши, ибо договориться напрямую с оккупантами не получалось?
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02.05.2022 15:37 Ответить
нет, я так не думаю.
Да и не важно уже это сейчас
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02.05.2022 15:57 Ответить
Сегодня я прочла в новостях, что те кто был эвакуирован 1.05.22 из Азовстали до Запорожья не добрались...Они доехали до оккупироваой территории Запорожской обл. и дальнейшая
судьба пока не известна...
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03.05.2022 10:07 Ответить
Якбы Гутерриш на власний дупи не почувствовал, как это ,когда попадаешь под обстрел, то ООН и дальше бы отделывалось сожалениями и обеспокоенностями
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02.05.2022 20:20 Ответить
бажаю працівникам ООН теж колись потрапити на місце поранених, яких не стосується захист ООН. А їхніх родичів
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02.05.2022 15:12 Ответить
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02.05.2022 15:23 Ответить
Та ясно. А що будете з військовими робити ? Просто забудете ?
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02.05.2022 15:15 Ответить
А хіба у Зєлєнского армія була пріоритетом хоч коли-небудь? Чи мова? Про віру мовчу краще.
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02.05.2022 15:19 Ответить
Закрий своє *бало, добвню!
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02.05.2022 21:58 Ответить
само сосало стягни , тут твого зеленого ********* особливо не жалують, можеш лизати і далі
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02.05.2022 22:15 Ответить
не позорься зелебоб конченный
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03.05.2022 00:21 Ответить
Он в чем то не прав?
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03.05.2022 09:02 Ответить
А разве ему привыкать, пример Журавель.
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02.05.2022 22:44 Ответить
Значить військових поранених залишають, такий гуманізм в ООН, всього дуже бояться,щось десь їх не ...
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02.05.2022 15:16 Ответить
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что руководство Украины и России согласилось на организацию эвакуации гражданского населения из Мариуполя международными организациями, в частности ООН и Международным комитетом Красного Креста." https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/28/7342756/


Ну и причем тут ООН, вальодя, если ты сам на формат такой эвакуации согласился? Опять все кругом виноваты кроме тебя, зеличайшего?
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02.05.2022 15:20 Ответить
А он не должен был соглашаться, когда ему предложили эвакуировать гражданских под эгидой ООН?
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02.05.2022 15:39 Ответить
куда эвакуировать? в лагеря кацапов под пытки и допросы? а не сразу в Запорожье? сколько там сотню всего?
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03.05.2022 00:24 Ответить
Ну звісно не стосується поранених, а то ще ********** буде злитися на оон
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02.05.2022 15:21 Ответить
Досвід є.Сержант Журавель
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02.05.2022 15:26 Ответить
А того Андрія Шевченко з сайту, який також працював і на судні яке брало участь в будівництві кримського мосту вже нема на сайті давно. Авже ж?
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02.05.2022 15:31 Ответить
А слова то які знає, трек, трек, трек, як попка-дурак
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02.05.2022 15:31 Ответить
Он не расслышал.Думал ему говорят "крек",а это слово ему очень близко.
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02.05.2022 21:17 Ответить
у кацапов похоже все стандартно с чеченских войн (да и сейчас) карательные операции, расстрелы мирняка и уничтожения инфраструктуры. думаютли, если с селами и отдельными людьми это прокатывает, то со странами тоже.
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02.05.2022 15:35 Ответить
вот что такое рассеянская военная доблесть.

вот как чеченцов полуживых закапывали в чеченскую же землю и ходили по их головам... рассеянская честь

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02.05.2022 22:43 Ответить
Название у издания хорошее - ёпт ньюс
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02.05.2022 15:36 Ответить
А поранені повинні помирати від сепсісу в подвалах. Все йде за сценарієм кацапів для знищення всіх наших воїнів в Маріуполі. Верховному великій привіт.
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02.05.2022 15:47 Ответить
Тобто цінність являють такі потвори https://www.youtube.com/watch?v=***********, а не патріоти??? Не знаю, хто як, а я пам'ятаю це все... Так, не всі, є і нормальні люди там, але все ж таки варто пам'ятати - більшість не змінилася зовсім. І що за "треки"? Це опудало колись спроможеться вивчити українську мову? Треками воно займається, а перед цим бордінгом та будівництвом вейзів, я правильно висловлююсь?
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02.05.2022 15:51 Ответить
Taras Chornovil

20 hrs ·

Я гарантовано не стану тут публікувати сюжет із найогиднішого рашистського телеканалу "звєзда". Бо це типова маніпуляція й пропаганда. Але сам щойно проглянув. Коротко про зміст. Показують, як з території заводу йдуть люди з дітьми, ведуть на повідках песиків. Сідають у їхні розфарбовані пропагандистськими лозунгами автобуси, під'їжджають у супроводі ніби оонівських джипів до палаткового табору, виходять. Біля табору видно купу автобусів, але вже жодного авто ООН. Якось усе дуже ідилічно. Є й люди в накидках Червоного Хреста, й рашистські воєнні. Всі дуже доброзичливі.

Ті, хто ніби вийшли з заводу, виглядають якось надто підозріло. Не схудлі, доглянуті, в чистому пристойному одязі, без страху. Діти ніби до школи йдуть. У жінок явно помите волосся. Така собі типова кіношна проходка, де ніхто не оглядається, а йдуть чітко, ніби в надцятому дублі, у вивченому напрямку. Щоправда, таким чином показують лише маленьку групку в два десятки осіб, хоча автобусів їхало багато. Окремо про тих песиків, яких ведуть евакуйовані. Тварини переживають стрес важче за людей, особливо страшні вибухи, а в останні дні бомбами пробивали укриття й виходи з підземних бункерів. Таких домашніх тварин, якби вони там насправді були, можна було б нести хіба на руках, а не вести на повідку, як собачок, яких щойно привезли на зйомку десь з сусіднього Таганрога.

І на останок - стандартно: дві баби (цим усе ж здогадалися волосся трохи розпатлати й пальців з манікюром не показували - старі проколи врахували) розповідають, що вони давно хотіли евакуюватися, але їх "націаналісти нє атпускалі, угражалі, захаділі в квартіри, гаварілі, што ваш Маріупаль слішкам рускій город, а в квартірах руцкіє флагі вісят..."

Усе це явна постановка. Якщо вони підібрали групу з пару десятків власної масовки лише для свого телебачення, а решта людей, реально тих, кого ми бачили в кадрах від Азову, поїдуть справді в евакуацію до Запоріжжя, то ще куди не йшло. Щоб не відбулося поділу на відносно лояльних і тих, хто контактували з захисниками, та затримання й депортації саме їх до рашистану...

Чекаємо завтрашнього дня. Тим більше, що під Азовсталлю мало переховуватися до тисячі маріупольців, а поки мова йде лише про сотню (за версією Зеленського) та про 80 (у рашистів). Усе це надто далеко від позитивного розв'язання хоча б однієї драматичної ситуації.
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02.05.2022 16:04 Ответить
СПАСІТЬ ВІЙСЬКОВИХ!!!
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02.05.2022 16:07 Ответить
а мудак єрмак план евакуації ранених не розглядає?
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02.05.2022 16:08 Ответить
Що і треба було довести-евакуацію організувало ООН з міжнародним червоним .А Зе з оп просто піаряться
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02.05.2022 16:38 Ответить
Витягуйте поранених бійців.
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02.05.2022 17:09 Ответить
Дуже боляче, бо поранені військові помирають. Це важко усвідомлювати. Згадався помираючий Журавель. Те, що Зе бере під свій контроль, закінчується великим горем.
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02.05.2022 17:51 Ответить
"вопрос, конечно, интересный"
ось тільки Forum voor Democratie -це партія створена кремлем для дестабілізації європейської демократії та протидії Україні. Це вони організували референдум і зараз виступають проти постачання озброєння та прийому біженців.

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02.05.2022 18:04 Ответить
так а что офшоров нет у Зеленского? 850 млн.$ ? тогда пусть подает в суд
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03.05.2022 00:38 Ответить
зе чмо желаю тебе пережить то что Мариуполь но в 10 раз больше...все возвращается
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02.05.2022 18:15 Ответить
І тобі того самого.
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02.05.2022 19:57 Ответить
вилизуй інтенсивніше,****************
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02.05.2022 22:18 Ответить
Хто знає, чи всіх евакуйованих випустили після фільтраційного табору у Безим*янному? Що за евакуація з перевіркою у фільтраційному таборі? Його зможе пройти дружина сбушника чи армійського майора?
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02.05.2022 19:15 Ответить
А цивільні не бувають пораненими?
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02.05.2022 20:34 Ответить
ЗЕ- верховного военные уже не интересуют !
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02.05.2022 21:58 Ответить
А как вышло , что он заблокирован - этот город, любитель понтовых словечек ?! Что не заниматься "треками" надо было не быть дреками, когда весь мир говорил готовьтесь..готовьтесь... а вы понты крутили, шо умнее всех... а теперь треки ..на десятки тысяч погибших из-за понтов.
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02.05.2022 22:10 Ответить
ДА хоть бы готовность ..хотя никто здесь в это не верил..ничё теперь война насмерть а корупция у нас никуда не делась землю расторговуют даже сейчасс по закону.
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03.05.2022 00:51 Ответить
Заголовок какой то необычный. Можно подумать что Зеленский определяет кто выходит а кто нет. Явно не соответствует смыслу статьи и это странно.
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03.05.2022 03:26 Ответить
Так всё-таки это эвакуация ООН,Вован там вообще ни при делах,выяснили?
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03.05.2022 09:12 Ответить
Чому ні????
це відповідальність нашого президента врятувати наших Захисників!!!!!!!
Якщо совість дозволила коміку стати президентом воюючої держави, то маєш зі шкіри вилізти щоб визволити військових з пекла, в якому вони опинились в тому числі і через некомпетентність верховного головнокомандувача!!!!!
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06.05.2022 23:51 Ответить
вова,які треки? ти що музикатн,пишеш музику? треки він предлагає!
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17.05.2022 05:02 Ответить
 
 