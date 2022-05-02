Эвакуация из "Азовстали" с участием ООН не касается военных и раненых, - Зеленский

Эвакуация людей с завода "Азовстали" в Мариуполе не касается военных и раненых, потому что Организация Объединенных Наций, при содействии которой идет эвакуационная миссия, не берет на себя такую ответственность.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в интервью греческому изданию EPT News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем давать эвакуацию наших людей. Работают несколько треков. Сейчас один из треков – то, что предложила Организация Объединенных Наций. Я знаю, что эта эвакуация, к сожалению, не касается военных или раненых людей. Они не принимают на себя эту ответственность. ООН говорит только о помощи по вывозу гражданских людей. Мы уже вывозили, когда Россия не блокировала то или иное количество людей из Мариуполя. Сейчас мы говорим о гражданских людях из "Азовстали". Там есть люди, они боятся выходить, потому что их убивают. Сейчас мы говорим об этом. Этим треком занимаемся", – сказал глава Украинского государства.

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Зеленский отметил, что вопрос эвакуации населения из "Азовстали" очень сложен. По его словам, все зависит от российской стороны, в которую у Украины нет веры.

В то же время он заверил, что украинские власти никого не забывают и не забудут, поэтому по возможности пытаются организовать эвакуационные рейсы из заблокированного города.