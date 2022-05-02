Последующие действия противника зависят от итогов боевых действий на востоке Украины, - Минобороны

Последующие действия российских войск зависят от итогов боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас у противника цель стоит восточная операционная зона, юг Украины, Луганская и Донецкая области, Херсонская область. Таковы сейчас основные усилия российской армии, которые видят здесь, в Украине, в ближайшей перспективе. В дальнейшем, смотря как будет меняться эта ситуация, удастся ли врагу добиться хотя бы каких-либо результатов, поэтому сейчас ему стратегически это не удается, продолжаются тяжелые бои, наши мужественные воины сдерживают противника почти по всей линии столкновения. Последующие действия противника будем видеть по итогам боевых действий на востоке Украины", - сказал Мотузяник на брифинге.

В то же время спикер Минобороны отметил, что сейчас сохраняется угроза и нанесение ракетных ударов и демонстрационных действий с территории Беларуси.

"Сейчас в Беларуси есть российские войска, несколько батальонно-тактических групп, часть их отведена на восстановление техники и живой силы, выведенной с территории Киевской и Черниговской областей. Их перемещают в Россию, чтобы восстанавливать потери. Часть российских подразделений там есть , они совершают демонстративные действия, тем самым пытаются сковать наши подразделения и не допустить их опрокидывание на другие более тяжелые направления", - рассказал Мотузяник.