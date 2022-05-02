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Новости Война
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Последующие действия противника зависят от итогов боевых действий на востоке Украины, - Минобороны

Последующие действия российских войск зависят от итогов боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас у противника цель стоит восточная операционная зона, юг Украины, Луганская и Донецкая области, Херсонская область. Таковы сейчас основные усилия российской армии, которые видят здесь, в Украине, в ближайшей перспективе. В дальнейшем, смотря как будет меняться эта ситуация, удастся ли врагу добиться хотя бы каких-либо результатов, поэтому сейчас ему стратегически это не удается, продолжаются тяжелые бои, наши мужественные воины сдерживают противника почти по всей линии столкновения. Последующие действия противника будем видеть по итогам боевых действий на востоке Украины", - сказал Мотузяник на брифинге.

В то же время спикер Минобороны отметил, что сейчас сохраняется угроза и нанесение ракетных ударов и демонстрационных действий с территории Беларуси.

"Сейчас в Беларуси есть российские войска, несколько батальонно-тактических групп, часть их отведена на восстановление техники и живой силы, выведенной с территории Киевской и Черниговской областей. Их перемещают в Россию, чтобы восстанавливать потери. Часть российских подразделений там есть , они совершают демонстративные действия, тем самым пытаются сковать наши подразделения и не допустить их опрокидывание на другие более тяжелые направления", - рассказал Мотузяник.

армия РФ (19547) Минобороны (9400)


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Топ комментарии
+9
Подальші дії противника - сосёт!
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02.05.2022 15:30
+4
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02.05.2022 15:43
+3
«Секрет військового мистецтва полягає в тому, щоб бути сильнішим за ворога в потрібний момент у потрібному місці». © Наполеон I Бонапарт
Боже! Дай нашим хлопчикам сили!
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02.05.2022 16:39
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Подальші дії противника - сосёт!
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02.05.2022 15:30 Ответить
план Барбариса
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02.05.2022 15:42 Ответить
то знищувати ті підрозділи що на відновлення, якщо можна їх дістати точною зброєю
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02.05.2022 15:41 Ответить
І як це наш штаб до такого не додумався? Тут така перлина стратегічного мислення пропадає - треба срочно шукати місце у штабі...
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02.05.2022 20:27 Ответить
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02.05.2022 15:43 Ответить
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02.05.2022 15:45 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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02.05.2022 15:49 Ответить
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02.05.2022 15:57 Ответить
На китайському державному телебаченні показали карту, яка демонструє, до яких країн відійде Московія-Мордор-після неминучого справедливого розвалу. Монголам шось ***** китайці нарізали, і собі, і казахам!)

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02.05.2022 15:58 Ответить
Итог один ,КАЦАПАМ ****** !
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02.05.2022 15:51 Ответить
Це то - як ми насипаємо, так вони і повзають
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02.05.2022 15:54 Ответить
«Секрет військового мистецтва полягає в тому, щоб бути сильнішим за ворога в потрібний момент у потрібному місці». © Наполеон I Бонапарт
Боже! Дай нашим хлопчикам сили!
показать весь комментарий
02.05.2022 16:39 Ответить
 
 