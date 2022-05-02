РФ нельзя дать небольшой отдых, через два-три года она снова начнет агрессию: мы не готовы к этому, - Зеленский
Украина готова восстановить территориальную целостность, а не отдать часть территории России, потому что это означает, что люди погибли просто так.
Об этом в интервью греческому изданию EPT News сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Насильственные изменения границ – именно так это происходит, а в противном случае границы не меняются в Украине. Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность наоборот, а в противном случае, если мы будем готовы на то, чтобы отдать часть России, то это говорит, что эти люди все погибли просто так", – сказал Зеленский.
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Он добавил, что Россия не остановится на части территории, как не остановилась в Крыму, а так просто дать РФ небольшой отдых перед тем, что "они начнут агрессию через два-три года - мы не готовы на это".
Зеленский напомнил, что украинские военные борются с многократно многочисленной российской армией, и техники в РФ больше в 20-30 раз, чем у Украины. Кроме того, Президент отметил, что России очень выгодно говорить, что она воюет со странами НАТО или США, потому что Украина дает отпор российской армии. А для внутреннего потребителя необходимо показать, что Россия очень крепка и воюет со всем Западом, и чтобы "бить по тому, что Украина не является субъектом".
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Зеленский подчеркнул, что украинские военные воюют за Украину против российской армии, зашедшей на нашу территорию.
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нам треба викинути їх з України (включно з Кримом !) та вступити в НАТО
а там хай скавчать
Поляки дали відкриту і конкретну відповідь, у якому випадку ніяким гарантом Польща не буде.Читайте:
А ще не забувайте - він відновлював нашу Армію, Мову, Віру!
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022
це хто ?
вас забудуть через декілька років да і все !
Українці вирішують, що вам робити і що казати.
а українці наскільки мені відомо хочуть повного знищення ********* от ви там і думайте як це реалізувати
Народний депутат від «Свободи» https://www.facebook.com/SavchukOks?__cft__[0]=AZWmNayWiQQluXc6BW1-QODCl09etWQF2miD7VrXs9wFiMv-YafOM3L1dwZnPCEYedzx0_EfZE5QBCweLERWzgDqkNNhqNPIzH2N9HDqcBJSkyzZPWicWd8bNWE7MOc2KkyytCmNyjhxisrGXzGucvvx&__tn__=-]K*F Оксана Савчук зареєструвала законопроект про очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій (№7318 від 26.04.2022).
Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).
Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.
Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd
В Україні кримінально-корупційні партії не представляють інтересів українського народу, лише власні меркантильні картельно-олігархічні для незаконного збагачення через «розпил» державних (народних) активів чи взагалі працюють в інтересах зовнішнього ворога.
Тому Україні не підходить (пропорційна виборча система) партійна система влади в державі, а лише виключно мажоритарна (безпосередньо обрані представники у державній владі від кожного регіону) з імперативним мандатом (правом відкликання та заміни кандидатури) у будь-який час.
Але скласти зі слів: мир, перемир'я, кордони до 24 лютого, звільнити всю територію, нейтральний статус, член НАТО,, референдум, зміни в конституції, гаранти безпеки, воювати до перемоги, зупинити війну, ....єдиний план для України не створити. Пора вже визначитися з курсом України у війні, арахаміям-арестовичам-подолякам і решта зеленим холуям (чалого нах*) заборонити коментувати все це, далі виступати тільки президенту з чіткою зрозумілою позицією.
Зараз єдиної політики не має, військові захищають Україну, але за яку державу гинуть ніхто не розуміє(
ось тільки Forum voor Democratie -це партія створена кремлем для дестабілізації європейської демократії та протидії Україні. Це вони організували референдум і зараз виступають проти постачання озброєння та прийому біженців.
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278573507_1113469532909008_4386686520327957723_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=73MOz56XmUYAX9czKLS&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT_leo4rSlw0js6HcjoLT2i3vrL0KT3rajLZXMwH5M7pLQ&oe=6275AD0F
Тільки в НАТО разом з Кримом і Донбасом, або повна демілітаризація РФ, а краще й перше й друге. Плюс найлегші в світі податкові закони. Інакше інвестиції на відновлення не прийдуть.
Позаблоковість вже двічі призвела до війни.
П..здєц....
Назва видання порадувала - "ЁПТ Ньюз". Немов спеціально створене для інтерв'ю Зеленського...
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!, - уже говорил в таком же духе Голобо..., тьфу, Голохвастов.