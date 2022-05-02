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Новости Война
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РФ нельзя дать небольшой отдых, через два-три года она снова начнет агрессию: мы не готовы к этому, - Зеленский

зеленський

Украина готова восстановить территориальную целостность, а не отдать часть территории России, потому что это означает, что люди погибли просто так.

Об этом в интервью греческому изданию EPT News сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Насильственные изменения границ – именно так это происходит, а в противном случае границы не меняются в Украине. Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность наоборот, а в противном случае, если мы будем готовы на то, чтобы отдать часть России, то это говорит, что эти люди все погибли просто так", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная цель Украины на переговорах с Россией - это деоккупация, - Ермак

Он добавил, что Россия не остановится на части территории, как не остановилась в Крыму, а так просто дать РФ небольшой отдых перед тем, что "они начнут агрессию через два-три года - мы не готовы на это".

Зеленский напомнил, что украинские военные борются с многократно многочисленной российской армией, и техники в РФ больше в 20-30 раз, чем у Украины. Кроме того, Президент отметил, что России очень выгодно говорить, что она воюет со странами НАТО или США, потому что Украина дает отпор российской армии. А для внутреннего потребителя необходимо показать, что Россия очень крепка и воюет со всем Западом, и чтобы "бить по тому, что Украина не является субъектом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снятие санкций с РФ не может обсуждаться до конца войны, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что украинские военные воюют за Украину против российской армии, зашедшей на нашу территорию.

Зеленский Владимир (20720) переговоры (5052) перемирие (1683)


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Топ комментарии
+36
А тобі казали А ти дороги будував ,кому???
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02.05.2022 16:01
+34
За кілька хвилин у держави було вкрадено 300 млн. грн. Так хто там у нас на війні наживається?
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02.05.2022 16:09
+34
заспокойтесь

нам треба викинути їх з України (включно з Кримом !) та вступити в НАТО
а там хай скавчать
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02.05.2022 16:15
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Правила форума Совет форумчан
гнати до уралу?
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02.05.2022 16:00 Ответить
За Урал
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02.05.2022 16:12 Ответить
заспокойтесь

нам треба викинути їх з України (включно з Кримом !) та вступити в НАТО
а там хай скавчать
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02.05.2022 16:15 Ответить
Та какой там отдых ,******** будет УНИЧТОЖЕН ,решение об этом уже принято а нам остаётся только привести приговор в исполнение !
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02.05.2022 16:01 Ответить
про яку перемогу ми всі мріємо, якщо ОП розіслав в інші країни проект договору про мир зі здачею територій ??? після чого Україну за рік закопають в такі рови, як під Маріуполем---120Х20м і ніхто їй(Україні) більше нічим не допоможе,- ні зброєю, ні грошима, бо перемогу самі про*іпем.
Поляки дали відкриту і конкретну відповідь, у якому випадку ніяким гарантом Польща не буде.Читайте:

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02.05.2022 20:30 Ответить
Вы сами эти договора видели?
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02.05.2022 20:39 Ответить
поляки видели - и уже послали вашу зеленую кремлевскую шоблу со их каптиляцией
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03.05.2022 01:25 Ответить
А тобі казали А ти дороги будував ,кому???
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02.05.2022 16:01 Ответить
тому ж , кому і порох будував. Заспокойся вже зі своїм політ висером. війна - єднаємося
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02.05.2022 16:21 Ответить
Значить, зебіли теж визнають, що Порох таки будував дороги?
А ще не забувайте - він відновлював нашу Армію, Мову, Віру!
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02.05.2022 16:30 Ответить
Зеленський також відбудовував армію. Саме при ньому створили 3 дивізіони Нептун, а артилерійські частини перейшли на РСЗВ Вільха, Верба. Також не забувайте, що зараз ми активно обстрілюємо ракетами Грім-2 цілі на території рф, які за часів Порошенка були недосяжними.
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02.05.2022 17:16 Ответить
Туфту не гони за дебіла нічого не було зроблено по інерції продовжено але заслуги дебіла тут ніякої.
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022
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02.05.2022 17:47 Ответить
Термін "сарказм" відомий?))
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02.05.2022 21:21 Ответить
так ты пиши грамотно - ставь кавычки, скобки
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03.05.2022 01:28 Ответить
Шановний, Ви ж не кацап. Не намагайтесь давати поради людям, якщо Вас не просять.
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03.05.2022 14:42 Ответить
За 2 міс агресії? За 2 роки до нападу можна було б сотні таких дивізіонів створити. А за 2 міс до нападу, коли про це стало відомо 3%-м ОПівцям, можна було б мати уже десятки таких дивізіонів при належному фінансуванні
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02.05.2022 17:48 Ответить
Заспокойся ти! З за таких безмозкових тупарів у нас війна. Мова йде про те, що треба було забезпечувати потреби армії, а потім - дороги.
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02.05.2022 19:11 Ответить
Порох будував але і на армію вистачало і замовлення були.
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02.05.2022 20:26 Ответить
как это еднатися? с кем ?с русскими агентами во власти? так чего твои дерьмаки и зеленские твканалы украинские позакрывали в эфире?
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03.05.2022 01:27 Ответить
Дороги би не будували-то зрадофіли запитували би "а де дороги ?!". Як казали вже-єднаємося проти зовнішнього ворога. Про асфальт, ракети та інше будете Зе потім згадувати, коли сирени повітряної тривоги в Україні перестануть верещати, та хлопці на передку перестануть гинути.
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02.05.2022 17:57 Ответить
А "ми не готові"
це хто ?

вас забудуть через декілька років да і все !
Українці вирішують, що вам робити і що казати.

а українці наскільки мені відомо хочуть повного знищення ********* от ви там і думайте як це реалізувати
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02.05.2022 16:02 Ответить
Потрібно Кавказ піднімати....
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02.05.2022 16:02 Ответить
Тоді роби що мудрі люди кажуть

Народний депутат від «Свободи» https://www.facebook.com/SavchukOks?__cft__[0]=AZWmNayWiQQluXc6BW1-QODCl09etWQF2miD7VrXs9wFiMv-YafOM3L1dwZnPCEYedzx0_EfZE5QBCweLERWzgDqkNNhqNPIzH2N9HDqcBJSkyzZPWicWd8bNWE7MOc2KkyytCmNyjhxisrGXzGucvvx&__tn__=-]K*F Оксана Савчук зареєструвала законопроект про очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій (№7318 від 26.04.2022).

Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).

Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.

Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd

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02.05.2022 16:02 Ответить
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02.05.2022 16:03 Ответить
"Сволота" ніяк не заспокоїться. Копає ямку під Пороха.
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02.05.2022 16:10 Ответить
мутний законопроек.
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02.05.2022 16:10 Ответить
Мають залишитися тіко "новіє ліца" - Юрченко, Арахамія, Тищенко, Гетьманцев ну-ну
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02.05.2022 16:15 Ответить
А Фаріон уже заховала свій комуняцький партквиток?
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02.05.2022 16:21 Ответить
А якщо людина вступила до цієї партії у момент її утворення, а потім вийшли з неї через розбіжності у поглядах? Або був засновником партії, проте також вийшов з неї через певні розбіжності?
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02.05.2022 17:11 Ответить
Всі добре розуміють, що політика приносить найбільші та найшвидші надприбутки, але нажаль, нажаль, якщо вже спалився, то гуляй вася
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02.05.2022 18:06 Ответить
Кремлядський проєкт «Свобода» якраз і є однією з перших тих антиукраїнських партій
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02.05.2022 17:56 Ответить
Український народ не є партійно структурованим суспільством, який на виборах постійно орієнтується лише на пропіарених особистостей, а не на корумповані олігархічні одноразові «партії», до яких ці особистості входять.

В Україні кримінально-корупційні партії не представляють інтересів українського народу, лише власні меркантильні картельно-олігархічні для незаконного збагачення через «розпил» державних (народних) активів чи взагалі працюють в інтересах зовнішнього ворога.

Тому Україні не підходить (пропорційна виборча система) партійна система влади в державі, а лише виключно мажоритарна (безпосередньо обрані представники у державній владі від кожного регіону) з імперативним мандатом (правом відкликання та заміни кандидатури) у будь-який час.
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02.05.2022 18:23 Ответить
нет мажоритарники это 100 % коррупция так что идите вы в баню с таким забросами - только пропорциональная система и пусть ЗЕ партия полностью несет ответственность за свои преступления
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03.05.2022 01:35 Ответить
він абсолютно безглуздий і тупий, як і оте, що його запропонувала. в програмах і статутах тих партій немає нічого, що суперечило б ЗАконам України, а от те, що там було багато довб..ів і зрадників, так це виклячно від керівництва залежало.
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02.05.2022 19:07 Ответить
Можна зовсім усі політичні партії які були до цього не допускати до виборів а тільки нові.Наприклад військових України але хто ж за то проголосує? І що заважає тому ж коломоші та Ахметова зареєструвати нову партію? Потрібно віддати прокуратуру наприклад Англійцям а вищий судовий орган Датчанам років на 10-15 потім передадуть поступово Україні.А так я не бачу як зламати систему.Навіть зараз Коломойський продовжує грабування України а зелені йому допомогають.
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02.05.2022 20:34 Ответить
сволота это ватная крото партия созданная Клюевым под януковоща и они работают против Украины
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03.05.2022 01:31 Ответить
дійшло нарешті
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02.05.2022 16:05 Ответить
Мордор повинен здохнути! Тільки так і неінакше! Слава Героям і Слава Україні!!!
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02.05.2022 16:05 Ответить
За кілька хвилин у держави було вкрадено 300 млн. грн. Так хто там у нас на війні наживається?
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02.05.2022 16:09 Ответить
Зеленський ще не сплатив борги Бені за вибори. Просто Беня давав зі своїх, а Зеленський повертає з бюджетних, хоча "какая разніца".
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02.05.2022 17:12 Ответить
Володя , все верно говоришь , надеюсь поумнел.
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02.05.2022 16:10 Ответить
та фіг там...збиває хвилю обурення українського суспільства
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02.05.2022 16:16 Ответить
закончил курсы...?
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02.05.2022 16:17 Ответить
в Трускавці зараз мажорні "біженці",тому курси проводять онлайн)))
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02.05.2022 22:25 Ответить
ты идиот - зеленский враг украинцев просто ему деваться некуда - БОНЕВТIК
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03.05.2022 01:37 Ответить
Зато мы безьядерные, и крым не наш.
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02.05.2022 16:11 Ответить
І повернути окуповану в 1919 році Стародубщину- колиску відомих родів козацької старшини і гетьманів, в якості контрибуцій!
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02.05.2022 16:15 Ответить
"Какая разница, чей Крым, Главное, чтоб улицы были заасфальтированы. И разминированы." (с)
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02.05.2022 16:19 Ответить
хм....то як ти,прзорливий ти наш, 24 лютого пролюбив?
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02.05.2022 16:19 Ответить
Сегодня сказал , что московии нельзя дать отдыха на войне , а завтра опять попрется на "мирные переговоры" ...
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02.05.2022 16:26 Ответить
Він сьогодні не знає, що казав учора. І не знає, що буде казати завтра.
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02.05.2022 16:33 Ответить
Exactly. У цьому весь Зеленський.
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02.05.2022 17:51 Ответить
Виникає сумнів у тверезості цього парашутиста прочитавши його умозаключєніє: «відновити нашу територіальну цілісність навпаки» та «якщо ми будемо готові на те, щоб віддати частину Росії».
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02.05.2022 18:52 Ответить
Як зробити, щоб вся ця ******* пішла за кораблем раз і назавжди?
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02.05.2022 16:27 Ответить
Сколько у нас Зеленских ? Как минимум два , с радикально противоположными взглядами . И заявления делают каждый через день .
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02.05.2022 16:57 Ответить
зеленский не у нас а у кремля один - Оманский
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03.05.2022 01:38 Ответить
і не тільки зара, починаючи з різанини в Батурині (1707 рік) та до боротьби УНР
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02.05.2022 16:57 Ответить
Зеленський і Ко зелених реальні пи*дуни. Він(вони) кожен раз говорять інше. Я вже заплутався в їх "креативних ідеях". Стійке враження, що плану не має нікого, бо що скажуть західні лідери, то ці попугаї і повторяють.
Але скласти зі слів: мир, перемир'я, кордони до 24 лютого, звільнити всю територію, нейтральний статус, член НАТО,, референдум, зміни в конституції, гаранти безпеки, воювати до перемоги, зупинити війну, ....єдиний план для України не створити. Пора вже визначитися з курсом України у війні, арахаміям-арестовичам-подолякам і решта зеленим холуям (чалого нах*) заборонити коментувати все це, далі виступати тільки президенту з чіткою зрозумілою позицією.
Зараз єдиної політики не має, військові захищають Україну, але за яку державу гинуть ніхто не розуміє(
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02.05.2022 17:04 Ответить
"вопрос, конечно, интересный"
ось тільки Forum voor Democratie -це партія створена кремлем для дестабілізації європейської демократії та протидії Україні. Це вони організували референдум і зараз виступають проти постачання озброєння та прийому біженців.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278573507_1113469532909008_4386686520327957723_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=73MOz56XmUYAX9czKLS&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT_leo4rSlw0js6HcjoLT2i3vrL0KT3rajLZXMwH5M7pLQ&oe=6275AD0F
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02.05.2022 18:03 Ответить
барига, торгівля на крові, бізнес на росії, - про кого це, про Пороха, а нє.
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02.05.2022 19:10 Ответить
Через два-три-шість років вже не нападе. Ніколи не нападе. Якщо б не напали зараз, то через три роки теж би уже не напали. У параші дуже глибока демографічна яма. У армію нікого брати. А через чотирі роки взагалі буде нікого. У них не 144, а тільки 82 млн населення. Зробили своє діло "приписки", за які регіони отримують субвенції з бюджету. І більше 41% - це старші 60 років. Матчастину треба вивчати, бубочко. Зоча кому це я говорю. Воно ж дурне.
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02.05.2022 18:33 Ответить
Цей наш козел після війни почне вкладати гроші з переляку у армію. А робити (див. вище) цього буде непотрібно. Потрібна буде невелика і професійна, добре оснащена армія. Сильніша за румунську (то ще ті зобижені за Бесарабію та Північну Буковину). А більше не треба. А от тепер здогадайтесь що той неосвічений паяц буде робити насправді? Та ще й з переляку.
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02.05.2022 18:38 Ответить
Не треба тут вкидати про Румунію маячню, тому що крім РФ країн-реваншистів у нас в сусідах вже немає. І Румуни зараз дуже сильно нам допомагають.
Тільки в НАТО разом з Кримом і Донбасом, або повна демілітаризація РФ, а краще й перше й друге. Плюс найлегші в світі податкові закони. Інакше інвестиції на відновлення не прийдуть.
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02.05.2022 18:58 Ответить
Нападе. Врахує помилки і гападе через 2-4-5 років. Тому треба один варіант- НАТО і тільки НАТО
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02.05.2022 19:07 Ответить
Так, можна перестати воювати і почати знову купувати газ в хла щоб він купив нові ракети проти України
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02.05.2022 18:56 Ответить
а нові серії "скатів" і ще якоїсь херні зняти за грошики кацапів
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02.05.2022 19:12 Ответить
Ддя того, щоб цього не сталося, треба вступати в НАТО, а не нести ахінею про якісь гарантії та позаблоковість!
Позаблоковість вже двічі призвела до війни.
П..здєц....
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02.05.2022 19:04 Ответить
Хоч би не передумав...
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02.05.2022 19:12 Ответить
Про це в інтерв'ю грецькому виданню EPT News сказав Президент України Володимир Зеленський

Назва видання порадувала - "ЁПТ Ньюз". Немов спеціально створене для інтерв'ю Зеленського...
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02.05.2022 19:48 Ответить
Такое впечатление, что у Зеленского раздвоение личности. То вин виддае Донбас и Лугански области + Крым на 15 лет, бо то "всего лишь территории"(с), то теперь вот это. Хотя я думаю, что кто-то из западных партнёров ввалил ему 3,14зды, шоб не смел торговать Украиной
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02.05.2022 20:13 Ответить
памятаєте приїзд Джонсона втіхаря на поїзді?
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02.05.2022 22:06 Ответить
"Насильницькі зміни кордонів - саме так це відбувається, а в іншому випадку кордони не змінюються в України. Ми готові відновити нашу територіальну цілісність навпаки, а в іншому випадку, якщо ми будемо готові на те, щоб віддати частину Росії, то це говорить, що ці люди всі загинули просто так", - сказав Зеленський.

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!, - уже говорил в таком же духе Голобо..., тьфу, Голохвастов.
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02.05.2022 20:29 Ответить
А хто хотів питтаня Добассу і Криму на 20 років відкласти?
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02.05.2022 20:48 Ответить
 
 