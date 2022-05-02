РФ нельзя дать небольшой отдых, через два-три года она снова начнет агрессию: мы не готовы к этому, - Зеленский

Украина готова восстановить территориальную целостность, а не отдать часть территории России, потому что это означает, что люди погибли просто так.

Об этом в интервью греческому изданию EPT News сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Насильственные изменения границ – именно так это происходит, а в противном случае границы не меняются в Украине. Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность наоборот, а в противном случае, если мы будем готовы на то, чтобы отдать часть России, то это говорит, что эти люди все погибли просто так", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что Россия не остановится на части территории, как не остановилась в Крыму, а так просто дать РФ небольшой отдых перед тем, что "они начнут агрессию через два-три года - мы не готовы на это".

Зеленский напомнил, что украинские военные борются с многократно многочисленной российской армией, и техники в РФ больше в 20-30 раз, чем у Украины. Кроме того, Президент отметил, что России очень выгодно говорить, что она воюет со странами НАТО или США, потому что Украина дает отпор российской армии. А для внутреннего потребителя необходимо показать, что Россия очень крепка и воюет со всем Западом, и чтобы "бить по тому, что Украина не является субъектом".

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Зеленский подчеркнул, что украинские военные воюют за Украину против российской армии, зашедшей на нашу территорию.