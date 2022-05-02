Бринк прибудет в Украину, как только сенат США утвердит назначение ее послом, - Квин

Номинированная президентом США на должность главы американского посольства в Украине Бриджит Бринк приступит к исполнению обязанностей после утверждения сенатом ее кандидатуры.

Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин на брифинге во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только что американский сенат утвердит ее (Бринк. – Ред.) кандидатуру, она прибудет в Украину выполнять свои обязанности. Это зависит от решения сената, я думаю, они скоро рассмотрят этот вопрос", - сказала Квин.

Она отметила, отвечая на вопрос журналистов, что определенное время будет работать в Украине, но "не очень долго", поскольку летом истекает срок ее работы на должности временной поверенной в делах США в Украине.

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