Об ослаблении санкций против России пока не может быть и речи, - правительство Германии

Россия не может рассчитывать ни на какое ослабление санкций до завершения войны.

Об этом заявил на брифинге в Берлине спикер правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Абсолютно понятно, что решение о снятии санкций прежде всего может быть принято при условии договоренности в ходе мирных переговоров между Украиной и россией. Этого сейчас нет, наоборот, продолжается эскалация ситуации в Украине, речь идет о планах дальнейших атак российских захватнических войск на востоке и юге страны. Следовательно, вопрос (относительно снятия санкций) не стоит в повестке дня в обозримом будущем", - подчеркнул Гебештрайт.

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Он напомнил, что ЕС сейчас обсуждает 6-й пакет санкций против россии. По словам пресс-секретаря, обсуждение новых санкций продолжается в тесной координации, "с большим духом сотрудничества" и с учетом позиций всех 27 стран. Гебештрайт отрицает, что кто-то "тормозит" принятие каких-либо санкций.