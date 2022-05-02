Об ослаблении санкций против России пока не может быть и речи, - правительство Германии
Россия не может рассчитывать ни на какое ослабление санкций до завершения войны.
Об этом заявил на брифинге в Берлине спикер правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Абсолютно понятно, что решение о снятии санкций прежде всего может быть принято при условии договоренности в ходе мирных переговоров между Украиной и россией. Этого сейчас нет, наоборот, продолжается эскалация ситуации в Украине, речь идет о планах дальнейших атак российских захватнических войск на востоке и юге страны. Следовательно, вопрос (относительно снятия санкций) не стоит в повестке дня в обозримом будущем", - подчеркнул Гебештрайт.
Он напомнил, что ЕС сейчас обсуждает 6-й пакет санкций против россии. По словам пресс-секретаря, обсуждение новых санкций продолжается в тесной координации, "с большим духом сотрудничества" и с учетом позиций всех 27 стран. Гебештрайт отрицает, что кто-то "тормозит" принятие каких-либо санкций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вы думали за просто так?
Руцкая свыня не еще 100 отпустит и
санкции уже добавлять не будут.Класс
Германия продолжает тормозить процессы помощи Украине.
Шольц как новая Меркель?
Конец канцлерства Ангелы Меркель многие рассматривали как радикальное изменение политической традиции немецкого правительства.
В то же время действия нового канцлера Шольца в отношении Украины и РФ сильно напоминают печально известную политику Ангелы Меркель, которая еще в 2008 году заблокировала процедуру начала вступления Украины в НАТО (получение ПДЧ), по словам ее советника, «потому что всегда понимала интересы России».
На протяжении двух месяцев войны канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже больше всего, кажется, беспокоился о мнении Владимира Путина и подчеркивал, что не даст Украине тяжелого оружия именно потому, что это якобы разозлит Кремль.
Похоже, Шольц унаследовал от Меркель еще одну ее традицию - «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой.
В контексте Украины это выглядит таким образом: говорит о солидарности с Украиной один Шольц, а поставку оружия блокирует Шольц другой.
Но такая позиция очень характерна именно для меркелевского стиля: что-то обещать, но настойчиво ничего не делать.
Есть ли в немецкой власти антиукраинское лобби?
Железобетонная стойкость Шольца в отказе помогать Украине оружием натолкнула многих на горькие мысли, что канцлер якобы сознательно действует в интересах Москвы и что ему, наверное, есть что скрывать со времен юношества.
Как молодой политик, Шольц принадлежал к радикально левому кругу СДПГ, был отчаянным противником НАТО и регулярно ездил в ГДР на рабочие встречи с руководством Восточной Германии.
Сложно сказать, имеется ли для некоторых подозрений в отношении Шольца реальная основа. Но факт остается фактом - именно в партии Шольца, среди социал-демократов, существует традиционно мощнейшее пророссийское лобби. Оно начинается, но, конечно, не ограничивается бывшим канцлером Герхардом Шрёдером, который лоббировал еще первый «Северной поток», сейчас является председателем комитета акционеров оператора «Северного потока» - компании Nord Stream AG, а также работает в нефтяной компании «Роснефть» и является кандидатом в совет директоров «Газпрома». СДПГ наполнена людьми, близко связанными с Москвой.
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, автор печально известной «формулы Штайнмайера», является бывшим главой штаба Герхарда Шрёдера. Штайнмайер последовательно высказывался в пользу усиления контактов с Москвой. Еще в 2016 году - после российских бомбардировок Сирии и после почти двух лет войны на Донбассе - он посещал российский Екатеринбург, где обращался к российскому министру иностранных дел Лаврову «дорогой Сергей» и призывал к сотрудничеству Германии и России именно в Сирии.
В 2020 году Штайнмаер в разговоре с прессой настаивал на том, что «Северный поток-2» нельзя останавливать, ведь Германия виновата перед Россией за преступления Второй мировой войны, а газопровод остается единственным мостом между Германией и РФ. Таким образом, Штайнмайер фактически игнорировал преступления, которые Германия совершила на территориях Украины и Польши, ведь правительства именно этих стран требовали при газовом сотрудничестве с Россией учесть и их интересы. Но об ответственности Германии перед Украиной не упоминалось.
Не менее пророссийскими являются многие другие функционеры СДПГ. Например, премьер-министр региона Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг не только лоббировала строительство «Северного потока-2», но еще и придумала концепцию «Фонда охраны окружающей среды» - фонда якобы благотворительного, единственным назначением которого был обход потенциальных американских санкций против российского газопровода. А глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мюнцених, например, объявил, что тяжелое вооружение не является решением войны, а путь к миру лежит исключительно через дипломатические переговоры, и обвинил своих оппонентов в милитаризме. Очевидно, что у СДПГ серьезные проблемы с влиянием со стороны Москвы, и она часто ретранслирует кремлевские нарративы.
Чего хотят «простые немцы»?
На фоне этих связей интересным выглядит тот факт, что большинство приверженцев СДПГ в немецком обществе выступают за то, чтобы предоставить тяжелое вооружение Украине. Примерно 60% немцев, которые проголосовали во время выборов за СДПГ, придерживаются этого мнения (среди электората «Зеленых» - около 76%, у либералов - примерно 55%). Наименьшую поддержку Украина имеет у избирателей праворадикальной «Альтернативы для Германии» и «Левой» партии - 20-25%. Иначе говоря, Шольц и его правительство действуют прямо против требований своей электоральной базы.
В этом смысле широкое немецкое общество настроено более проукраински, чем немецкое правительство, - даже несмотря на то, что в своих проукраинских настроениях немцы часто весьма наивны, и у них нет понимания колониальной истории конфликта с Россией. Тем не менее немцы настроены более решительно, чем их канцлер, и были бы готовы помочь Украине тяжелым оружием. То же самое можно видеть и в настроениях СМИ. Победит ли это давление - вместе с давлением со стороны партнеров Германии в НАТО - апатичность Шольца, сказать сложно. Но, например, в Бундестаге лед уже тронулся: в четверг, 28 апреля, подавляющее большинство депутатов немецкого парламента одобрило предложение о поставках Украине вооружения, в том числе и тяжелого.
Отдельно нужно вспомнить недавний открытый призыв группы «немецких интеллектуалов» к канцлеру Шольцу с требованием прекратить военную помощь Украине и потребовать от Украины капитуляции перед Россией якобы с целью сохранить жизнь людей. Не отрицаю того, что этот призыв был позорным и бессмысленным, но следует понимать, где именно и кто его обнародовал. Его выложила берлинская газета Berliner Zeitung, которую несколько лет назад приобрел бизнесмен Гольгер Фридрих, который во времена ГДР был связан со Штази. Сразу после смены владельца газета начала публиковать странные тексты. Первым был манифест Фридриха и его жены, где они требовали уважения к бывшему главе ГДР Эгону Кренцу. Дальше в газете свои мысли излагал, например, посол России в Берлине, который старался убедить немцев в справедливости российской политики в Украине.
Что же касается подписантов призыва, то среди них есть много леворадикальных пенсионеров, которые считаются в Германии маргиналами. Это показывает, что идеологически эта платформа намного ближе к радикальным антидемократическим силам, чем можно себе представить. При этом иногда политический пенсионер - просто глупый радикал, а иногда - зажиточный бывший канцлер, как Герхард Шрёдер, который в интервью американскому изданию New York Times на прошлой неделе полностью отрицал собственную вину в провальной политике Германии на Востоке и настаивал на том, что он якобы является единственным человеком, который может повлиять на Путина в пользу Германии. То есть повторял сказку, много лет дававшую ему возможность получать гонорары от диктатора якобы ради приближения России к демократическому миру.
Встанет ли Германия активно на сторону Украины?
Процесс проверки и изменения своих убеждений всегда долог и болезнен. Это касается как людей, так и обществ, но для последних процесс часто более длительный и болезненный. Взгляды немецкого общества на Россию и Украину действительно подвергаются радикальным изменениям. Раньше нельзя было даже представить такую жесткую и скептическую позицию многих немцев в отношении России и такую широкую поддержку, в том числе предоставление военной помощи Украине, а не только эмоциональных символов солидарности вроде флагов Украины над университетами, органами государственной власти и музеями.
Конечно, как каждое изменение, эта трансформация должна быть закреплена, чтобы не исчезнуть спустя несколько недель или месяцев. Традиции политической культуры длятся долгое время, а традиция симпатий к России насчитывает в Германии по меньшей мере двести лет - с конца XVIII века. Между тем современные изменения могут быть подкреплены уникальным явлением - масштабной солидарностью с Украиной многих стран Европы и НАТО, от Польши и Эстонии до Испании и Великобритании. Именно из-за этого общеевропейского давления у Германии есть шанс изменить свое отношение к обеим странам - Украине и России, и эмансипироваться от кремлевского влияния. В этом смысле Украина может - неожиданно для всех - помочь немцам значительно усилить немецкую демократию и разбить оковы, которые держат часть немецкой элиты в заложниках у Лубянки. полностью - Российские оковы правительства Олафа Шольца
https://zn.ua/international/rossijskie-okovy-pravitelstva-olafa-sholtsa.html