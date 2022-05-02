ГБР арестовало еще 4,5 млн долларов США сомнительных активов бывшего нардепа, приближенного к Януковичу и пополнив этим госбюджет
По материалам Государственного бюро расследований арестовано еще 4,5 миллиона долларов сомнительных активов бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре ГБР.
По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из мощных концернов на временно оккупированной территории Донбасса. После создания РФ террористической организации "ДНР" злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.
Дополнительно зафиксировано, что исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 4,5 млн. долларов США, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.
ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.
Напомним, ранее уже был наложен арест на имущество экс депутата на сумму более 200 миллионов гривен и изъято 192 тысячи долларов США.
Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК Украины.
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В новости арестованы и......... как бог даст, потом.
От уважаемого Юрия Евгеньевича арестованы И переданы в бюджет.
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