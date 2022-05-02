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Новости
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ГБР арестовало еще 4,5 млн долларов США сомнительных активов бывшего нардепа, приближенного к Януковичу и пополнив этим госбюджет

дбр

По материалам Государственного бюро расследований арестовано еще 4,5 миллиона долларов сомнительных активов бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре ГБР.

По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из мощных концернов на временно оккупированной территории Донбасса. После создания РФ террористической организации "ДНР" злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Дополнительно зафиксировано, что исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 4,5 млн. долларов США, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.

ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.

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Напомним, ранее уже был наложен арест на имущество экс депутата на сумму более 200 миллионов гривен и изъято 192 тысячи долларов США.

Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК Украины.

деньги (933) Янукович Виктор (30789) арест имущества (299) ГБР (3032)


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Топ комментарии
+8
Купите, бл..., тепловизоры тем подразделениям, где волонтёры просят...
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02.05.2022 16:22
+6
А цього ДБР не бачить ? Компаніям з орбіти Коломойського на торгах Укрнафти продали автогаз вдвічі дешевше ринку | Новини України - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZX7x-CyZ-iqYJGgLbbZosIMbYIUqTCuIz_yZUNBQfEvo9CyrMxXf5TH_3UTBYi59k3luImMMMYZKZ17a6-QQY5UA5zZWBDDcvpqBD_EjRiCRD0VmSY3Z-*****************************************-Z5sR0OBAGpM-zD6FpTe4WqFXp_XiBAZLB5it0DNuxxUqNPVRIP4OVLUrVaHdA-WwAbaloTsFiZT2Jw&__tn__=*NK*F #Букви

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fkompaniiam-z-orbity-kolomoiskoho-na-torhakh-ukrnafty-prodaly-avtohaz-vdvichi-deshevshe-rynku%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wm3950EzPC7xxfKliZ02HOwclGcV67jO88PZ8MOK01Kh_eXz7BbtC7Tg&h=AT0t5ollTIw740YQur5JocnDE6dDZx51O-ZNucqSTBYcgtrHwvjUcoFGsd8i9eGEmFMve5aqxseqFUBqWxWl46Kqbu64WQ5Zk4z4YL4M1KXs8dYJgGFDrme7dBaGkh-PPfFsVIuTSpN7HNs7UbyS6Cx6OQ&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0BNLlFH-*****************************************************-9*********************-RwxACoRt_iLswY9Ne3wWlt4DLqSMHRln9EUNvszB8wW08VjN1AIdyFaTsN0xqC4t3iPtIVDdabUWJYVhM7TUHIDbp7ool6MFkRtwVaCX9vOPsU5PqMVBqZv3AiLbG0YZFHS3Q5K8Bv4aWHmQcL6xl_5VTXnbX https://bykvu.com/.../kompaniiam-z-orbity-kolomoiskoho.../
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02.05.2022 16:24
+4
Коли вже будуть арештовані сумнівні активи Бені Коломойського ?
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02.05.2022 16:27
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Правила форума Совет форумчан
Купите, бл..., тепловизоры тем подразделениям, где волонтёры просят...
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02.05.2022 16:22 Ответить
В жодному разі! Гроші віддадуть Коломойському - бо керує дбр Зєля, а Бєня - його старший бізнес-партнер.
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02.05.2022 18:14 Ответить
Купите, бл...,
Никто ничего пока не купит. Читать новость или отвечать на заголовки?
В новости арестованы и......... как бог даст, потом.
От уважаемого Юрия Евгеньевича арестованы И переданы в бюджет.
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02.05.2022 18:44 Ответить
Це все гроші. Вибачте
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02.05.2022 16:24 Ответить
А цього ДБР не бачить ? Компаніям з орбіти Коломойського на торгах Укрнафти продали автогаз вдвічі дешевше ринку | Новини України - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZX7x-CyZ-iqYJGgLbbZosIMbYIUqTCuIz_yZUNBQfEvo9CyrMxXf5TH_3UTBYi59k3luImMMMYZKZ17a6-QQY5UA5zZWBDDcvpqBD_EjRiCRD0VmSY3Z-*****************************************-Z5sR0OBAGpM-zD6FpTe4WqFXp_XiBAZLB5it0DNuxxUqNPVRIP4OVLUrVaHdA-WwAbaloTsFiZT2Jw&__tn__=*NK*F #Букви

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fkompaniiam-z-orbity-kolomoiskoho-na-torhakh-ukrnafty-prodaly-avtohaz-vdvichi-deshevshe-rynku%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wm3950EzPC7xxfKliZ02HOwclGcV67jO88PZ8MOK01Kh_eXz7BbtC7Tg&h=AT0t5ollTIw740YQur5JocnDE6dDZx51O-ZNucqSTBYcgtrHwvjUcoFGsd8i9eGEmFMve5aqxseqFUBqWxWl46Kqbu64WQ5Zk4z4YL4M1KXs8dYJgGFDrme7dBaGkh-PPfFsVIuTSpN7HNs7UbyS6Cx6OQ&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0BNLlFH-*****************************************************-9*********************-RwxACoRt_iLswY9Ne3wWlt4DLqSMHRln9EUNvszB8wW08VjN1AIdyFaTsN0xqC4t3iPtIVDdabUWJYVhM7TUHIDbp7ool6MFkRtwVaCX9vOPsU5PqMVBqZv3AiLbG0YZFHS3Q5K8Bv4aWHmQcL6xl_5VTXnbX https://bykvu.com/.../kompaniiam-z-orbity-kolomoiskoho.../
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02.05.2022 16:24 Ответить
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02.05.2022 16:26 Ответить
Коли вже будуть арештовані сумнівні активи Бені Коломойського ?
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02.05.2022 16:27 Ответить
теж зайшла, щоб цей комент написати
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02.05.2022 18:14 Ответить
Про кого це стаття???
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02.05.2022 16:32 Ответить
Це ні про кого. Це просто для піару. "Вони працюють"
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02.05.2022 17:38 Ответить
Чому така низька єффективність ДБР ??? На утримання ціеї структури витрачаються величезні кошти країни !! Може потрібно замінити керівництво !?
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02.05.2022 16:33 Ответить
Порошенко?
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02.05.2022 16:53 Ответить
Та ні... ви шо? ПОРОШЕНКО - він дава в 2014 році, в окупованій Горлівці, концерт САМОМУ Бєзлєру!!!
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02.05.2022 16:58 Ответить
Знову тобі Порох в штани наклав?
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02.05.2022 17:24 Ответить
Ну люди, у кого нема в голові воронячих каках, відразу зрозуміли, що я про Валодьку Аляксандровіча писав. А за порохоботство - моя повага. Сам такий.
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02.05.2022 17:29 Ответить
Гра в угадайку бл... Тьотка Ахмєтова?
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02.05.2022 16:57 Ответить
мабудь ющенко..
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02.05.2022 17:22 Ответить
"Ще, ще...". Купіть падли на ці гроші хоча б каски, броніки та одягніть хлопців захисників! Коли ви всі вже нажеретесь????
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02.05.2022 17:43 Ответить
Та ти шо? Бєня і Зєля знайдуть тим маникам кращу кишеню.
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02.05.2022 18:19 Ответить
 
 