В Раде представили план экономического обновления Украины: Полный доступ к рынкам ЕС и G7, дерегуляция и либерализация
В Верховной Раде сегодня, 2 мая, представили план экономического обновления Украины после войны. Он состоит из девяти ключевых принципов.
Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
План был разработан командой Офиса президента и представителями правительства.
Ключевые принципы:
- Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидается, что аналогичные решения примут правительства США, Японии и Канады.
- Получение статуса кандидата Евросоюза, а затем полноправное членство.
- Построение экономики по принципам дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса.
- Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Среди результатов – подписан соответствующий меморандум между Украиной и Польшей.
- Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В сельском хозяйстве и металлургии благодаря переработке можно добиться ее значительного роста.
- Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.
- Самодостаточность энергетики будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. За 3-5 лет вполне реально получить энергетическую самостоятельность.
- Климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".
- Локализация не менее 60%. В обновлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.
Топ комментарии
+15 Дмитрий Иванов #466733
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НО ‼️‼️‼️‼️- власть придумает своим фирмам 0 налогов, а остальным по полной .
ПРЕДЛАГАЮ пригласить словацкого премьера Гегера руководить рекламированием Украины - словаки столько вопросов порешали , о которых НЕДООБРАЗОВАННЫЕ СЛУГИ И ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ
Гетьманцев знов за своє.
Навіть під час війни знов всіх податками обкладуть.
Податковий комітет рекомендував за основу в першому читанні новий пакет податкових змін під поточні реалії війни та економіки - гучний законопроект #7311-д.
ТОП-7 нововведень:
1. Скасовується звільнення від ПДВ і мита при імпорті компаніями-«спрощенцями». Цю норму підтримує бізнес, щоб не дискримінувати виробників в Україні.
2. Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб збройних сил.
3. Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу.
4. Підвищення ставки військового збору до 3% на період воєнного стану та надзвичайного стану.
5. Бюджетне відшкодування за січень 2022 року платник податків за бажанням зможе отримати в ОВДП.
6. Прибирається пільга, яка на 6 місяців після завершення воєнного стану відстрочувала терміни сплати податків у разі неможливості заплатити зараз. Така пільга залишається для тих, хто знаходиться на території де відбуваються бойові дії.
Мен
Прошу ДБР і СБУ взяти до уваги
Де кабмін?
Рученятка вже ж так *********!
Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропус Источник:
це потрібно розуміти що південь вони готові та залишають кацапам....про репарації з рашки взагалі ані слова
Для якого бізнесу вся ця буде ліберіалізація? Огласите пожалуйста весь список; для сапожников и пайщиков которые могли создать кооперативы и АО? или как всегда типа для народа а на самом деле для себя для крупного бизнеса им же много надо кушать, бери с бюджета сколько хочу на банки на дороги и по 10 тыс.га земли в одни руки а людям налоги с с каждой грн и огородов как при Сталине . Они бы лучше сначала "железный" купол с бюджета вовремя профинансировали а потом уже про свой бизнес. А нормальный бизнес работать будет только в одном случае когда коррупция, воровство страны ему мешать не будет.
Забули лиш одне - втілення усих його пунктів на таких пропонованих умовах залежить від згоди усих цих США, Японії та Канади, ЄС та Великої сімки. Велика Британія та країни Євросоюзу відібрати преференції у власних виробників і споживачив та надати їх українським олігархам.
До речи, чина відміна мит для України є лиш тимчасовою мірою, як один зі шляхів допомоги Україні у війні. Але кого в Україні це цікавит, коли усі прагнуть бачити лише "побєдниє" заяви і відосики.