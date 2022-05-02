В Раде представили план экономического обновления Украины: Полный доступ к рынкам ЕС и G7, дерегуляция и либерализация

В Верховной Раде сегодня, 2 мая, представили план экономического обновления Украины после войны. Он состоит из девяти ключевых принципов.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

План был разработан командой Офиса президента и представителями правительства.

Ключевые принципы:

Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидается, что аналогичные решения примут правительства США, Японии и Канады.

Получение статуса кандидата Евросоюза, а затем полноправное членство.

Построение экономики по принципам дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса.

Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Среди результатов – подписан соответствующий меморандум между Украиной и Польшей.

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