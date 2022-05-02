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В Раде представили план экономического обновления Украины: Полный доступ к рынкам ЕС и G7, дерегуляция и либерализация

депутат,вр,рада,верховна

В Верховной Раде сегодня, 2 мая, представили план экономического обновления Украины после войны. Он состоит из девяти ключевых принципов.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

План был разработан командой Офиса президента и представителями правительства.

Ключевые принципы:

  • Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидается, что аналогичные решения примут правительства США, Японии и Канады.
  • Получение статуса кандидата Евросоюза, а затем полноправное членство.
  • Построение экономики по принципам дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса.
  • Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Среди результатов – подписан соответствующий меморандум между Украиной и Польшей.

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  • Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В сельском хозяйстве и металлургии благодаря переработке можно добиться ее значительного роста.
  • Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.
  • Самодостаточность энергетики будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. За 3-5 лет вполне реально получить энергетическую самостоятельность.
  • Климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".
  • Локализация не менее 60%. В обновлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.

Автор: 

ВР (29272) экономика (3882) Ермак Андрей (1266) восстановление (217)


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Топ комментарии
+15
В планах пишут пункты и способы их реализации, а также финансирование, а не пространные принципы ни о чём. Сразу видно Ермак со своими сРатегическими пиарщиками за "дело" взялся, толку, как от козла молока
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02.05.2022 16:41
+14
Вони ще за 1,5 % военного збору збора за 8 років не звітували перед українцями , а вже РУЧОНКИ ПОТЯНУЛИСЬ ДО 3%
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02.05.2022 16:44
+13
А при чому тут неконституційна ОПа?
Де кабмін?
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02.05.2022 16:53
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Налоговая политика 5/10 - нормальное предложение Балашова
НО ‼️‼️‼️‼️- власть придумает своим фирмам 0 налогов, а остальным по полной .

ПРЕДЛАГАЮ пригласить словацкого премьера Гегера руководить рекламированием Украины - словаки столько вопросов порешали , о которых НЕДООБРАЗОВАННЫЕ СЛУГИ И ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ
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02.05.2022 16:37 Ответить
иди ты на хрен со своим кремлевским балашовым консервой фсб-шной
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03.05.2022 01:43 Ответить
‼️‼️‼️гетьманцева на гиляку

Гетьманцев знов за своє.
Навіть під час війни знов всіх податками обкладуть.

Податковий комітет рекомендував за основу в першому читанні новий пакет податкових змін під поточні реалії війни та економіки - гучний законопроект #7311-д.

ТОП-7 нововведень:
1. Скасовується звільнення від ПДВ і мита при імпорті компаніями-«спрощенцями». Цю норму підтримує бізнес, щоб не дискримінувати виробників в Україні.
2. Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб збройних сил.
3. Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу.
4. Підвищення ставки військового збору до 3% на період воєнного стану та надзвичайного стану.
5. Бюджетне відшкодування за січень 2022 року платник податків за бажанням зможе отримати в ОВДП.
6. Прибирається пільга, яка на 6 місяців після завершення воєнного стану відстрочувала терміни сплати податків у разі неможливості заплатити зараз. Така пільга залишається для тих, хто знаходиться на території де відбуваються бойові дії.

Мен
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02.05.2022 16:41 Ответить
Вони ще за 1,5 % военного збору збора за 8 років не звітували перед українцями , а вже РУЧОНКИ ПОТЯНУЛИСЬ ДО 3%
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02.05.2022 16:44 Ответить
Українці завозять собі недорогі авто - ЩО АВТОБАРИГИ ВЖЕ ГЕТЬМАНЦЕВУ ЗАНЕСЛИ МИЛЬОН
Прошу ДБР і СБУ взяти до уваги
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02.05.2022 16:46 Ответить
В планах пишут пункты и способы их реализации, а также финансирование, а не пространные принципы ни о чём. Сразу видно Ермак со своими сРатегическими пиарщиками за "дело" взялся, толку, как от козла молока
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02.05.2022 16:41 Ответить
Вони вже заіпали "економісти" хрен...ві!І дєрмак з оп руку доклав!На гіляку!
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02.05.2022 16:49 Ответить
А при чому тут неконституційна ОПа?
Де кабмін?
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02.05.2022 16:53 Ответить
що нам заважало реалізовувати все це до війни?
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02.05.2022 16:59 Ответить
вам немцам ничего - а украинцам в 2019 году это помешало делать тупость на выборах
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03.05.2022 01:44 Ответить
Пропоную зільоним дебілам перестати нюхати заборонені препарати і у першу чергу звернути увагу на звільнення України від кацапів.
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02.05.2022 17:07 Ответить
Е ні! А уявляєте які потои там?
Рученятка вже ж так *********!
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02.05.2022 17:11 Ответить
Хто це буде робити?Гетьманцев,трет'якова,тищенко,к.тимошенко та єрмак?Окрім саркастичної посмішки - це нічого не викликає.Афера,яку провернули з авто для арміі,поховала всі надіі на зміни.
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02.05.2022 17:11 Ответить
Повний доступ Бєні до бабла, що буде давати Захід? Я правильно зрозумів цей план?
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02.05.2022 17:28 Ответить
Про корупцію ні слова, з неї треба починати. Фін аналіз усіх, хто причетний до державних структур, та конфіскація усього напизж.....го.
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02.05.2022 17:35 Ответить
корупция началась с брата Ермака и что? его до сих пор не посадили..
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03.05.2022 01:46 Ответить
Есть же у нас грамотнейшие экономисты с которыми считаются даже на Западе. Лановой и Савченко например. Но к ним бегут только когда жопа в экономике или с финансами, а потом снова рулят "эффективные менеджеры"
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02.05.2022 17:36 Ответить
бред собачий при чем тут лановой или кто-то еще -экономика не ращрвына связана с прозрачностью все вертикали власти разделение властей судебной и налоговой - а ее нет все под себя подмял зеленский и ермак
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03.05.2022 01:48 Ответить
це чергова муйня від зелених зрадників чи недоумків....
Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропус Источник:

це потрібно розуміти що південь вони готові та залишають кацапам....про репарації з рашки взагалі ані слова
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02.05.2022 17:43 Ответить
Про Черноморские и Азовские порты вообще ни слова - как-будто уже согласились с их сдачей россии
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02.05.2022 19:10 Ответить
Боюсь, что клованы опять всё растащат.
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02.05.2022 18:18 Ответить
"...одразу,як підросте останнє деревце з тогоо самого лярду."додав голова ОПи дєрьмак
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02.05.2022 18:21 Ответить
Буду брати участь у відбудові
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02.05.2022 18:26 Ответить
А судова реформа знову не на часі? Вовк і ко мабуть будуть вічно у нас судити...тут шо пеця, шо зеля показали своє справжнє обличчя - піар, піар, піар а за ширмою розподіл фін потоків і схеми.
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02.05.2022 18:36 Ответить
Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації .По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу. Джерело:
Для якого бізнесу вся ця буде ліберіалізація? Огласите пожалуйста весь список; для сапожников и пайщиков которые могли создать кооперативы и АО? или как всегда типа для народа а на самом деле для себя для крупного бизнеса им же много надо кушать, бери с бюджета сколько хочу на банки на дороги и по 10 тыс.га земли в одни руки а людям налоги с с каждой грн и огородов как при Сталине . Они бы лучше сначала "железный" купол с бюджета вовремя профинансировали а потом уже про свой бизнес. А нормальный бизнес работать будет только в одном случае когда коррупция, воровство страны ему мешать не будет.
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02.05.2022 18:55 Ответить
Секретарка "маленького наполеончика" вже керує замість прем'єр-міністра? Тоді вже точно - "пора звалювати з цієї країни"?
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02.05.2022 19:00 Ответить
а может лучше эту власть свалить - а то получаеся оккупантов из кремля бьем а воров из администрации зеленского не можем..
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03.05.2022 01:50 Ответить
Просто зеніальний план відновлення.
Забули лиш одне - втілення усих його пунктів на таких пропонованих умовах залежить від згоди усих цих США, Японії та Канади, ЄС та Великої сімки. Велика Британія та країни Євросоюзу відібрати преференції у власних виробників і споживачив та надати їх українським олігархам.

До речи, чина відміна мит для України є лиш тимчасовою мірою, як один зі шляхів допомоги Україні у війні. Але кого в Україні це цікавит, коли усі прагнуть бачити лише "побєдниє" заяви і відосики.
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02.05.2022 19:07 Ответить
порты освободите, опросник в ЕС заполните, -либертарианцы херовы....
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02.05.2022 19:08 Ответить
Ядерна стратегічна енергетика та проектні роботи де? Що нікому не цікаво, що зупинений проект росатому(ворога) в Фінляндії? То заплануйте!
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02.05.2022 19:19 Ответить
Розвиток вітчизняного ВПК - стугни чомусь на арабському, де нашi?
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02.05.2022 19:59 Ответить
Я втікла від війни і стала ВПО- ніхто нічим не допоміг, держава два місяці піаряться що нам допомогають, НІХТО НІ ОДНОЇ КОПІЙКИ НЕ НАДАВ - ЦЕ ГАНЬБА
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03.05.2022 06:58 Ответить
 
 