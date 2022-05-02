Мобилизация проводится в зависимости от потребностей в военных специалистах определенной квалификации - Командование Сухопутных войск ВСУ
Мобилизация в Украине проводится в зависимости от потребностей военных специалистов.
Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Волн мобилизации не было, она у нас одна. В один период (временный — ред.) мы больше мобилизовывали, во второй меньше, сейчас еще меньше мобилизуем. И следующая волна пока не предполагается. Если даже предположить, что она будет, то будут мобилизовывать не только офицеров. Все зависит от обстановки на боевых порядках и от потребности в военнослужащих. Возможно, это будут офицеры, возможно, это будут сержанты, возможно, солдаты", - рассказал Горбач.
Он добавил, что военнообязанные были призваны на военную службу по военно-учетным специальностям.
"Они были призваны по военно-учетным специальностям. Те, которые не по прямым, в течение какого-то времени были переобучены. Также мы сейчас призываем тех, кто имеет опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время военного положения", - сказал Горбач.
По его словам, по сравнению с 2014 годом, когда была объявлена мобилизация, наблюдается больше мотивации у людей идти на военную службу.
"Это гораздо более мотивированные люди, и происходит это, вероятно, потому, что сейчас у нас война идет в гораздо больших масштабах, и почти все люди прониклись тем, что нужно защищать государство. Кроме нас этого никто не сделает. Поэтому мотивация сейчас на военную службу достаточно высокая. Есть действительно лица, которые уклоняются от этой обязанности, но их мало, и на общую картину это почти не влияет", – сказал представитель ВСУ.
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Його і так скрізь непристойно багато.
Ясно сказано - потрібні військові спеціалісти. В основному для роботи з військовою технікою. Кількість техніки обмежена. Відповідно і кількість спеціалістів теж.
це саме ж і казав Степан Андрійович: УКРАЇНСЬКА Національна ідея зародилася на сході України...одним з її засновником був Дмитро Донцов...а на заході є дуже багато русофілів...напр. Садовий...
Москвофі́льствоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-2 [a] - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE росіянофільська https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-3 [2] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-4 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-5 [4] течія серед https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського населення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковини та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпаття у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1850 1850 -https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1930 1930 -х. Західноукраїнські москвофіли мали проросійські мовно-літературні та суспільно-політичні погляди, обстоювали ідею https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0) національно-культурної єдності з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 російським народом, а пізніше - державно-політичну єдність з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росією .
Скільки у вас там храмів ПЦУ і храмів УПЦ МП?
от ніяк неможу зрозуміти, чи це таке розхлєбайство, чи якісь підривні дії, чи по*уїзм кого брати?
Підкажіть будь ласка чи маю я з юридичної точки зору односторонній обов'язок іти в центр комплектування для постановки на військовий облік, не чекаючи повістки?
Свого часу пропонував себе теробороні, але не взяли тому що укомплектована. Про центри комплектування теж від знайомих волонтерів чув, що на одне місце в ЗСУ декілька охочих служити.
Тому вирішив не йти до центру комплектування, а якщо я дійсно буду потрібен для оборони держави, то мене знайдуть і так. Чи правий я?
Стріляв на строковій службі пару раз, гранату не кидав. Маю водійські права.
Я переживаю за інше: чи можуть на мене відкрити кримінальну справу за ухилення від військової служби лише за те, що я будучи знятим з військового обліку, в умовах оголошеної загальної мобілізації не прийшов до центру комплектування не чекаючи повістки?
Розумієте, я переживаю за інше: чи можуть проти мене попри те, що я не є військовозобов'язаним і не стою на військовому обліку, відкрити кримінальну справу як проти ухилянта за неявку в умовах загальної мобілізації до центру комплектування не чекаючи повістки?
А ставати тягарем, не маючи досвід для тих, хто вміє воювати і має досвід, я звісно ж не хочу. І дуже не хотів би щоб від мене в лавах ЗСУ було більше шкоди ніж користі. Тому і до центру комплектування не поспішав
На військовому обліку не стою, військовозовобов'язаним не є.