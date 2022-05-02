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Новости Война
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Мобилизация проводится в зависимости от потребностей в военных специалистах определенной квалификации - Командование Сухопутных войск ВСУ

зсу

Мобилизация в Украине проводится в зависимости от потребностей военных специалистов.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Волн мобилизации не было, она у нас одна. В один период (временный — ред.) мы больше мобилизовывали, во второй меньше, сейчас еще меньше мобилизуем. И следующая волна пока не предполагается. Если даже предположить, что она будет, то будут мобилизовывать не только офицеров. Все зависит от обстановки на боевых порядках и от потребности в военнослужащих. Возможно, это будут офицеры, возможно, это будут сержанты, возможно, солдаты", - рассказал Горбач.

Он добавил, что военнообязанные были призваны на военную службу по военно-учетным специальностям.

"Они были призваны по военно-учетным специальностям. Те, которые не по прямым, в течение какого-то времени были переобучены. Также мы сейчас призываем тех, кто имеет опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время военного положения", - сказал Горбач.

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По его словам, по сравнению с 2014 годом, когда была объявлена ​​мобилизация, наблюдается больше мотивации у людей идти на военную службу.

"Это гораздо более мотивированные люди, и происходит это, вероятно, потому, что сейчас у нас война идет в гораздо больших масштабах, и почти все люди прониклись тем, что нужно защищать государство. Кроме нас этого никто не сделает. Поэтому мотивация сейчас на военную службу достаточно высокая. Есть действительно лица, которые уклоняются от этой обязанности, но их мало, и на общую картину это почти не влияет", – сказал представитель ВСУ.

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Минобороны (9404) мобилизация (2800) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+18
Ну хоча б на цьому сайті можна якось без арестовича обійтися?
Його і так скрізь непристойно багато.
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02.05.2022 17:09
+14
Блін, ходив 25.02. Сказав, що можу стріляти з калаша і кидати гранату. Сказали, що таких спеціалістів дохріна... Сижу на дівані, пишу коменти...
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02.05.2022 17:17
+9
А від кого ви там у Хусті теробороняєтесь?
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02.05.2022 17:26
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В Чернобаевке уничтожен склад боеприпасов, - Арестович
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02.05.2022 17:04 Ответить
Ну хоча б на цьому сайті можна якось без арестовича обійтися?
Його і так скрізь непристойно багато.
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02.05.2022 17:09 Ответить
100%... Арестовича вже цитують німецькі ЗМІ,...як ехперта...сьогодні, навіть, чув по-радіо....
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02.05.2022 19:46 Ответить
***...
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02.05.2022 20:03 Ответить
тут через недели после начала войны в Киеве 6 чел.на оно вакантное место в коенкомате в киев.области 4 чела на место,даже знакомого 30 лет вдвшнику сказали ,мы вам позвонил если надо будет.а на западной пускай гребут буковель и чоп охранять.)
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02.05.2022 17:19 Ответить
Ви праві, зараз всі справжні чоловіки та свідомі громадяни хочуть долучитися до захисту країни, але проблема в тім, що у наших військоматах повно совково-корупційного бидла, яке думає перш за все про власне збагачення. Згадую як в 2014 наш доблесний воєнком особисто розносив повістки місцевій еліті, а потім його доця хизувалася у соцмережах квартирою в Києві та дорогим авто.От і зараз, деякі потвори з військоматів побачили можливість "заробити", а план мобілізації швидко виконати за рахунок кількості, а не якості.
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02.05.2022 18:36 Ответить
А від кого ви там у Хусті теробороняєтесь?
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02.05.2022 17:26 Ответить
таким чином спілкуйся зі свїми кацапськими друзями
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02.05.2022 17:55 Ответить
так приедь в Киев, я тебе лично **** разобью, на фоне очереди в военкомат! и видос будет кому снять
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02.05.2022 18:46 Ответить
Да вас тварей-контабандосов с венгерскими паспортами, любителей шуфричей-медведчуков-балог надо на разминирование отправлять, вместе с самками
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02.05.2022 18:43 Ответить
Ога. Есле мужик - значит подходит.
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02.05.2022 17:11 Ответить
Немає по суті ніякої мобілізації у Чернігові. Відкрилися кафешки, понаїхала велика кількість молодиків, гуляють собі містом. В чому проблема мобілізувати достатню кількість людей для формування резервів або взагалі наступу на півночі?
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02.05.2022 17:11 Ответить
Для чого вони потрібні на фронті? Гарматне м'ясо? Це якби не наш стиль.

Ясно сказано - потрібні військові спеціалісти. В основному для роботи з військовою технікою. Кількість техніки обмежена. Відповідно і кількість спеціалістів теж.
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02.05.2022 17:27 Ответить
Блін, ходив 25.02. Сказав, що можу стріляти з калаша і кидати гранату. Сказали, що таких спеціалістів дохріна... Сижу на дівані, пишу коменти...
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02.05.2022 17:17 Ответить
как оказіваеться в хусте самые патриотичные патриоты як Украину защищят то не,а плитку в Питере ложить поехали бы сразу,и таких всевдопатриотов дохера,днепр,одесса харьков ,киев,на деле по патриотичнее оказались.
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02.05.2022 17:59 Ответить
100%
це саме ж і казав Степан Андрійович: УКРАЇНСЬКА Національна ідея зародилася на сході України...одним з її засновником був Дмитро Донцов...а на заході є дуже багато русофілів...напр. Садовий...
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02.05.2022 19:55 Ответить
Кук! А ваш путин *****?
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02.05.2022 18:29 Ответить
Ще раз повторюю - приїзди в Київ Твої ******* зі своїми самками ніколи патріотами не були
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02.05.2022 18:48 Ответить
Вивчай історію України:

Москвофі́льствоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-2 [a] - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE росіянофільська https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-3 [2] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-4 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-5 [4] течія серед https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського населення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковини та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпаття у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1850 1850 -https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1930 1930 -х. Західноукраїнські москвофіли мали проросійські мовно-літературні та суспільно-політичні погляди, обстоювали ідею https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0) національно-культурної єдності з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 російським народом, а пізніше - державно-політичну єдність з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росією .

Скільки у вас там храмів ПЦУ і храмів УПЦ МП?
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02.05.2022 17:34 Ответить
******* тебе по ***** ногами буду де завгодно, чмо **********
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02.05.2022 18:49 Ответить
я не троль, не зрадофіл і тим більше не ЗЕлєбобік, але на західній Україні, саме у невеликому містечку від друга почув достовірну інформації (і те точно не фейк бо всі всіх знають), що будучи в центрі містечка люди (один у воєн/формі інші в звичайному) підійшли до 3-ох чоловіків/пацанів (вони місцеві не понаїхавші) наказали пред'явити паспорти і та виписали їм повістки. шо це за хєрня така?

от ніяк неможу зрозуміти, чи це таке розхлєбайство, чи якісь підривні дії, чи по*уїзм кого брати?
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02.05.2022 17:55 Ответить
повістка - це не значить завтра опинитися на фронті. і з повістками люди по домах сидять.
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02.05.2022 18:18 Ответить
Мальчика в трусиках не видел? Про изнасилованных ветеранш тебе ничего не рассказали?
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02.05.2022 18:31 Ответить
ты кацапский бот 100 %
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03.05.2022 02:13 Ответить
Свого часу ще при янику був комісований зі строкової служби і визнаний обмежено придатним у воєнний час. Ухилятися від служби не збираюсь. Проте з військового обліку був знятий, а відтак не є військовозобов'язаний.

Підкажіть будь ласка чи маю я з юридичної точки зору односторонній обов'язок іти в центр комплектування для постановки на військовий облік, не чекаючи повістки?

Свого часу пропонував себе теробороні, але не взяли тому що укомплектована. Про центри комплектування теж від знайомих волонтерів чув, що на одне місце в ЗСУ декілька охочих служити.
Тому вирішив не йти до центру комплектування, а якщо я дійсно буду потрібен для оборони держави, то мене знайдуть і так. Чи правий я?

Стріляв на строковій службі пару раз, гранату не кидав. Маю водійські права.
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02.05.2022 18:22 Ответить
Мужики не переживайте, правильно що по ВОС, якщо пізно перевчатись. Зрозумійте ви рискуєте не тільки своїм життям а і життям своіх колег що з справа і зліва, а дундук тягне на дно всіх
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02.05.2022 18:45 Ответить
За це я не переживаю. Тому і я не пропоную себе нав'язливо без повістки у центрах комплектування. Усвідомлюю, що без досвіду можу бути лише тягарем для тих, хто має досвід і вміє воювати. І звісно ж, не хотів би, щоб від мене через мою недосвідченість в армії було більше шкоди ніж користі.

Я переживаю за інше: чи можуть на мене відкрити кримінальну справу за ухилення від військової служби лише за те, що я будучи знятим з військового обліку, в умовах оголошеної загальної мобілізації не прийшов до центру комплектування не чекаючи повістки?
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02.05.2022 19:03 Ответить
перестань спамить на цензоре на всех ветках - а то тебя сбу заберет за твой язычек
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03.05.2022 02:15 Ответить
Моя ВОС 843, але я практичного досвіду водіння техніки не маю. Лише проводив техобслуговування під наглядом командира.

Розумієте, я переживаю за інше: чи можуть проти мене попри те, що я не є військовозобов'язаним і не стою на військовому обліку, відкрити кримінальну справу як проти ухилянта за неявку в умовах загальної мобілізації до центру комплектування не чекаючи повістки?

А ставати тягарем, не маючи досвід для тих, хто вміє воювати і має досвід, я звісно ж не хочу. І дуже не хотів би щоб від мене в лавах ЗСУ було більше шкоди ніж користі. Тому і до центру комплектування не поспішав
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02.05.2022 19:12 Ответить
Розумієте, мене непокоїть інше: чи можуть проти мене відкрити кримінальну справу як проти ухилянта за те, що я не чекаючи повістки НЕ з'явився до центру комплектування в умовах оголошеної загальної мобілізації?

На військовому обліку не стою, військовозовобов'язаним не є.
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02.05.2022 19:16 Ответить
Якщо не інвалід 1,2 групи, то можуть призвати. Вони зараз всіх визнають придатними з легкими захворюваннями як діабет 2 типу, з аневризмами, астмою... крім інвалідів. Всі проходять медичну комісію, навіть з відтермінуванням та тимчасово непридатні знову придатні згідно висновків медичною комісії військоматів.
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02.05.2022 20:50 Ответить
Ну якщо стан вашого здоров"я сильно покращився то можете звернутися у військомат та пройти медкомісію на придатність до служби. А поки що з юридичної точки зору ви не підлягаєте призову або мобілізації та не зобов"язані кудись йти для постановки на військовий облік, оскільки у вас є документ про непридатність. Вас навіть добровольцем не можуть взяти, тільки коли буде остання хвиля мобілізація, коли закінчаться військовозобов"язані, до армії будуть залучати всіх хто може стояти на ногах і тримати зброю.
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02.05.2022 18:53 Ответить
Коментарі про чмошних ******** Закарпаття видаляють?
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02.05.2022 18:51 Ответить
Яке ти маєш право закарпатців ********* називати мразота ти кончена? Ти знаєш скільки закарпатців гине щодня на фронтах? кожного дня оголошення про похорони наших хлопців! Тому заткни своє нікчемну їпало й ****** на фронт, бажано в нашу 128 бригаду і скажи їм в лице шо вони *******!
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02.05.2022 21:48 Ответить
 
 