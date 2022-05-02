Мобилизация проводится в зависимости от потребностей в военных специалистах определенной квалификации - Командование Сухопутных войск ВСУ

Мобилизация в Украине проводится в зависимости от потребностей военных специалистов.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Волн мобилизации не было, она у нас одна. В один период (временный — ред.) мы больше мобилизовывали, во второй меньше, сейчас еще меньше мобилизуем. И следующая волна пока не предполагается. Если даже предположить, что она будет, то будут мобилизовывать не только офицеров. Все зависит от обстановки на боевых порядках и от потребности в военнослужащих. Возможно, это будут офицеры, возможно, это будут сержанты, возможно, солдаты", - рассказал Горбач.

Он добавил, что военнообязанные были призваны на военную службу по военно-учетным специальностям.

"Они были призваны по военно-учетным специальностям. Те, которые не по прямым, в течение какого-то времени были переобучены. Также мы сейчас призываем тех, кто имеет опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время военного положения", - сказал Горбач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариуполь и "Азовсталь" защищают профессиональные военные, - Зеленский

По его словам, по сравнению с 2014 годом, когда была объявлена ​​мобилизация, наблюдается больше мотивации у людей идти на военную службу.

"Это гораздо более мотивированные люди, и происходит это, вероятно, потому, что сейчас у нас война идет в гораздо больших масштабах, и почти все люди прониклись тем, что нужно защищать государство. Кроме нас этого никто не сделает. Поэтому мотивация сейчас на военную службу достаточно высокая. Есть действительно лица, которые уклоняются от этой обязанности, но их мало, и на общую картину это почти не влияет", – сказал представитель ВСУ.

Также смотрите: Посольство США возобновляет работу в Украине. ВИДЕО