Россияне обворовывают больницы Луганщины: вывозят дорогостоящее медоборудование в РФ, - Гайдай
В Луганской области российские оккупанты уничтожают медицинскую инфраструктуру, из захваченных больниц вывозят современное оборудование.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты на временно оккупированных территориях уничтожают медицинскую инфраструктуру и вывозят из больниц современное оборудование. Россияне, живущие в совковых реалиях в шоке от оснащения наших больниц. Поэтому начали массовую "депортацию" дорогостоящего медицинского оборудования в России и территории, оккупированные в 2014 году.
Недавно в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что оккупанты ограбили инфекционное отделение Старобельска. Оттуда вывезли все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и правительству Украины. Среди вывезенного – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19.
Ошалевшими глазами орки смотрели на медицинские аппараты в Сватовской, Новопсковской больницах и других, поэтому мы уже понимаем, что по возвращении наших территорий нас ждут пустые здания медицинских учреждений", - рассказал Гайдай.
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Чому за 8 років жодного міжнародного суду???
І перетвориться це обладнання, на купу запчастин.
мордор оплатить нам купівлю нового обладнання