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Новости Война
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Россияне обворовывают больницы Луганщины: вывозят дорогостоящее медоборудование в РФ, - Гайдай

гайдай

В Луганской области российские оккупанты уничтожают медицинскую инфраструктуру, из захваченных больниц вывозят современное оборудование.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты на временно оккупированных территориях уничтожают медицинскую инфраструктуру и вывозят из больниц современное оборудование. Россияне, живущие в совковых реалиях в шоке от оснащения наших больниц. Поэтому начали массовую "депортацию" дорогостоящего медицинского оборудования в России и территории, оккупированные в 2014 году.

Также читайте: Оккупанты пригнали украденные в Мелитополе комбайны в Чечню, но не могут их включить, - CNN

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что оккупанты ограбили инфекционное отделение Старобельска. Оттуда вывезли все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и правительству Украины. Среди вывезенного – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19.

Ошалевшими глазами орки смотрели на медицинские аппараты в Сватовской, Новопсковской больницах и других, поэтому мы уже понимаем, что по возвращении наших территорий нас ждут пустые здания медицинских учреждений", - рассказал Гайдай.

Автор: 

больница (1442) мародерство (462) медицина (2525) россия (96038) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+9
Твари кацапские. Потом будут снимать пропагандонские ролики, какое у них современное оборудование в больницах.
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02.05.2022 17:03
+9
Все нужно записывать чтобы русские фашисты еще лет 500 пахали на Украину от рождения до смерти.
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02.05.2022 17:03
+6
Треба звертатися до виробників, бо дуже багато ********* обладнання, можна дистанційно заблокувати.
І перетвориться це обладнання, на купу запчастин.
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02.05.2022 17:12
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А какого х. Ее было оставлять там, куда русские зайдут. А точнее какого х. их туда пустили???
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02.05.2022 17:02 Ответить
Интересно чем их остановить можно было? Сам на фронте был?
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02.05.2022 17:47 Ответить
А на якому урядовому сайті можна почитати і додати свої дані у"білу книгу" всього того болю і пограьунку московитами України починаючи з 2014 року?
Чому за 8 років жодного міжнародного суду???
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02.05.2022 20:13 Ответить
Твари кацапские. Потом будут снимать пропагандонские ролики, какое у них современное оборудование в больницах.
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02.05.2022 17:03 Ответить
Треба звертатися до виробників, бо дуже багато ********* обладнання, можна дистанційно заблокувати.
І перетвориться це обладнання, на купу запчастин.
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02.05.2022 17:12 Ответить
То ти про кадирівськи комбайни перечитався. На медичному обладнанні такого немає
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02.05.2022 18:23 Ответить
В России производят полно своего мед оборудование. Те же мрт и узи. Зачем им ваше?
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02.05.2022 18:09 Ответить
Дійсно, не зовсім зрозуміло. Особливо загальний тон цієї статті. Може в Лугандонії мало обладнання, але щоб "ошаліло дивитися"....???
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02.05.2022 18:25 Ответить
Ну да. И стиралки, микроволновки, собачьи будка и т.д.
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02.05.2022 18:34 Ответить
Все нужно записывать чтобы русские фашисты еще лет 500 пахали на Украину от рождения до смерти.
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02.05.2022 17:03 Ответить
Злодії !!! Вкрали Луганський патронний завод (що я знаю) !!! зі злодіями- ніяких переговорів!!! гнати до уралу..
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02.05.2022 17:03 Ответить
свой народ ограбили теперь другие грабят
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02.05.2022 17:04 Ответить
Так у "свого" за 30 років "шаломовщини і ротенбергівщини" вже нічого не лишилось...
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02.05.2022 17:06 Ответить
Висновок невірний! Після повернення наших територій на нас мають чекати трильйонні репарації та контрибуції. Казали "Два раба і шматочок землі"? Є ні!!! Увесь ********* від мала до велика буде десятиріччями працювати як "раби на галерах" доки не компенсують знищене, вкрадене і не заплатять за кожного вбитого українця!
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02.05.2022 17:04 Ответить
якщо відмовляться - всі здохнуть!
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02.05.2022 17:09 Ответить
З голоду точно не здохнуть але життя в ізоляції це як в тюрмі з довічним терміном.
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02.05.2022 21:58 Ответить
с 2014 г из бюджета бабки на эти больницы и оборудование выделялось. И что теперь?
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02.05.2022 17:09 Ответить
Можно было бы вывезти это оборудование,тем более что знали что будет наступление...это намеренно оставили подарки агрессору
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02.05.2022 17:21 Ответить
Тоже самое и с зерном и историческими ценностями в музеях Мелитополя, Херсона и Мариуполя,это зрада, нужно было вывозить,зная что будет наступление... виновные должны быть наказаны
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02.05.2022 17:23 Ответить
Тоже самое и с зерном и историческими ценностями в музеях Мелитополя Херсона и Мариуполя, это зрада, виновные должны быть наказаны
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02.05.2022 17:24 Ответить
все треба додавати до списку на компенсацію від мордора,

мордор оплатить нам купівлю нового обладнання
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02.05.2022 17:39 Ответить
Ну так-звикли водярою чи боярою лікуватися, а побачили українські лікарні та аптеки і у багатьох дах поїхав від заздрісті
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02.05.2022 17:43 Ответить
Накиньте стоймость украденной аппаратуры к репарациям от России.
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02.05.2022 17:48 Ответить
vатные мроzzи
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02.05.2022 18:09 Ответить
Ну надо же, к сожалению у некоторых ********* включаются мозги, что более полезно мародёрить.
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02.05.2022 18:13 Ответить
їм цим обладнанням кацапів лікувати від сили 6 місяців і то якщо ще довезуть цілим і змонтують. Краще дати мавпі банан, ніж кацапу - цивілізацію.
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02.05.2022 19:26 Ответить
 
 