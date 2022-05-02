В Киевской области почти ежедневно фиксируют подрывы из-за наездов на мины, которые установлены на дорогах, - полиция

На территории Киевской области почти каждый день фиксируются взрывы на минах, установленных на дорогах.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Максим Очеретяный на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последнюю неделю, мы видим, многие возвращаются, которые были эвакуированы или сами уезжали в другие области, и они находят в своих помещениях разнообразные боеприпасы. Особенно это касается частного сектора... К сожалению, на территории Киевщины фиксируем почти каждый день подрыв на минах, установленных на дорогах", - сказал Очеретяный.

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По его словам, около 3000 взрывоопасных предметов обнаружено на территории Киевщины. Кроме того, задокументировано более 30 фактов незаконного хранения огнестрельного оружия, изъято 38 гранат, 10 пистолетов, более 5 тыс. патронов к различному оружию.

Очеретяный отметил, что брать боеприпасы в руки или пытаться самостоятельно их обезвреживать очень опасно.

Он добавил, что выявлено также более 200 граждан, употребляющих и хранящих наркотические средства.