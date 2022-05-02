Фронт в Приднестровье не нужен ни Украине, ни Молдове, ни ЕС, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что эскалация в непризнанном Приднестровье не входит в интересы Украины, Молдовы и Европейского Союза.
Об этом он отметил сегодня во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кулеба уверен, что совместные усилия всех заинтересованных сторон сделают эскалацию невозможной. Боевые действия в "Приднестровской Молдавской Республике", по его мнению, нанесут ущерб интересам многих.
"Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье, Украине он не нужен и убежден, что Европе тоже не нужен. Будем совместно сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", – заявил министр.
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+14 Rostyslav Komarnytsky
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+13 Валерий Коломиец #502756
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+6 Bodalux
показать весь комментарий02.05.2022 17:21 Ссылка
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Нам потрібен ворог в тилу ще на 30 років?
Кому ці заяви призначені? Перед ким ти виправдовуєшься?
ЗСУ потрібніша на фронті, замість чатувати Приднєстров'є в очікуванні нападу.
По факту, через цей "гнійник" в нас кілька бригад, потрібних на фронті - просто "сковані" - це, хіба, вже не другий фронт? Або вже третій - після Білорусі?
То ж хай Кулеба не перевертає з ніг на голову - взяття Приднєстров'я під контроль - це якраз закриття одного з фронтів.
Кулеба повинен розуміти, що це буде вирішувати тільки Ху*ло., якому на наші інтереси і решти плювати. Його орки скажуть, що другий фронт буде переможний і тоді наші ЗСУ рознесуть цей гнійник на раз і буде спокій.
Молдавию туда сейчас никто не шастал.
ЗСУ потрібніша на фронті, замість чатувати Приднєстров'є в очікуванні нападу.
По факту, через цей "гнійник" в нас кілька бригад, потрібних на фронті - просто "сковані" - це, хіба, вже не другий фронт? Або вже третій - після Білорусі?
То ж хай Кулеба не перевертає з ніг на голову - взяття Приднєстров'я під контроль - це якраз закриття одного з фронтів.
І про ЄС Кулеба хай теж не говорить. Бо ЄС, особливо з огляду на перспективи членства Молдови, той "гнійник" теж не потрібний. Звідки розповзається на чорний ринок зброя та контрафактний табак, алкоголь, і що ще вони там в себе "синтезують". Бо самого тільки спирту звідти в Україну заходить чимало, і про це всім відомо.