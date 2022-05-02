Фронт в Приднестровье не нужен ни Украине, ни Молдове, ни ЕС, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что эскалация в непризнанном Приднестровье не входит в интересы Украины, Молдовы и Европейского Союза.

Об этом он отметил сегодня во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулеба уверен, что совместные усилия всех заинтересованных сторон сделают эскалацию невозможной. Боевые действия в "Приднестровской Молдавской Республике", по его мнению, нанесут ущерб интересам многих.

"Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье, Украине он не нужен и убежден, что Европе тоже не нужен. Будем совместно сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", – заявил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Посольство США возобновляет работу в Украине. ВИДЕО