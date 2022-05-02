РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12335 посетителей онлайн
Новости Война
5 233 26

Фронт в Приднестровье не нужен ни Украине, ни Молдове, ни ЕС, - Кулеба

приднестровье

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что эскалация в непризнанном Приднестровье не входит в интересы Украины, Молдовы и Европейского Союза.

Об этом он отметил сегодня во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулеба уверен, что совместные усилия всех заинтересованных сторон сделают эскалацию невозможной. Боевые действия в "Приднестровской Молдавской Республике", по его мнению, нанесут ущерб интересам многих.

"Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье, Украине он не нужен и убежден, что Европе тоже не нужен. Будем совместно сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", – заявил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Посольство США возобновляет работу в Украине. ВИДЕО

Молдова (1884) Приднестровье (657) провокация (1464) Евросоюз (17258) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
А на Донбасі фронт Україні потрібен? А на півдні, на Херсонщині? Деколи злять такі вислови ні про що, але з виглядом і апломбом цілого Сократа.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:16
+13
Дмитро!
Нам потрібен ворог в тилу ще на 30 років?
Кому ці заяви призначені? Перед ким ти виправдовуєшься?
показать весь комментарий
02.05.2022 17:14
+6
Молдові не потрібен ще один фронт у Придністров'ї, Україні він не потрібен, і переконаний, що Європі теж не потрібен. Джерело:

Кулеба повинен розуміти, що це буде вирішувати тільки Ху*ло., якому на наші інтереси і решти плювати. Його орки скажуть, що другий фронт буде переможний і тоді наші ЗСУ рознесуть цей гнійник на раз і буде спокій.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитро!
Нам потрібен ворог в тилу ще на 30 років?
Кому ці заяви призначені? Перед ким ти виправдовуєшься?
показать весь комментарий
02.05.2022 17:14 Ответить
Тобі зараз потрібен другий фронт? Всьому свій час.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:24 Ответить
Взяти під контроль можна дуже швидко. Щоби якраз не було "другого фронту" потрібного ху"лу. Трохи довше буде зачистка від російських агентів та відновлення законності. Але це вже робота не для ЗСУ - для поліції, НГУ, СБУ. А там ще міжнародних партнерів залучити можна. Ту ж саму Молдову.
ЗСУ потрібніша на фронті, замість чатувати Приднєстров'є в очікуванні нападу.
По факту, через цей "гнійник" в нас кілька бригад, потрібних на фронті - просто "сковані" - це, хіба, вже не другий фронт? Або вже третій - після Білорусі?
То ж хай Кулеба не перевертає з ніг на голову - взяття Приднєстров'я під контроль - це якраз закриття одного з фронтів.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:43 Ответить
Той, хто виступає проти демілітаризації Приднєстров'я, по факту, виступає проти того, щоб розташовані там наші бригади були перекинуті на фронт звільняли Херсон та Маріуполь.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:58 Ответить
Ти от це своє маніпулятивне гівно про за чи проти для когось іншого прибережи. Піди запитай в будь-якого військового званням вище капітана що він про це думає і почуєш таку ж відповідь.
показать весь комментарий
02.05.2022 21:07 Ответить
Выкупите у Приднестровья оружие , а склады они сами повзрывают и скажуть , шо ЛОСЬ МИМО ПРОШЁЛ
показать весь комментарий
02.05.2022 17:14 Ответить
Доручіть це Коломойському. Він потім їм же назад і продасть, але заробить на цьому. Головне, щоб Зєля дав команду.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:26 Ответить
А на Донбасі фронт Україні потрібен? А на півдні, на Херсонщині? Деколи злять такі вислови ні про що, але з виглядом і апломбом цілого Сократа.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:16 Ответить
ніщо не вчить клима,вже зеля дещо починає розуміти
показать весь комментарий
02.05.2022 17:17 Ответить
ничего твой зеля перепуганный не понимает как и ты - кулеба из его шоблы как и дерьмак подоляк и арахамиляк
показать весь комментарий
03.05.2022 02:20 Ответить
Молдові не потрібен ще один фронт у Придністров'ї, Україні він не потрібен, і переконаний, що Європі теж не потрібен. Джерело:

Кулеба повинен розуміти, що це буде вирішувати тільки Ху*ло., якому на наші інтереси і решти плювати. Його орки скажуть, що другий фронт буде переможний і тоді наші ЗСУ рознесуть цей гнійник на раз і буде спокій.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:21 Ответить
зато він потрібен руzzкім, а їм абсолютно по*ую, кому там і що потрібно.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:27 Ответить
кацапы перстаньте тут на цензоре свою z пихать во все слова
показать весь комментарий
03.05.2022 02:22 Ответить
Який фронт? Там роботи на два дні і "придністров'я" буде Молдова
показать весь комментарий
02.05.2022 17:28 Ответить
За допомогою румун
показать весь комментарий
02.05.2022 17:34 Ответить
Если честно, российские анклавы типа Приднестровья в Европе для всех упомянутых тоже не нужны.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:36 Ответить
Залізна логіка . Тобто фронт в Україні з'явився тому , що був нам потрібен .
показать весь комментарий
02.05.2022 17:40 Ответить
Вообще то Раша забыла Кулебу спросить - открывать ей еще один фронт или нет. Нам, так вообще никакой фронт не нужен.Но увы: "маємо те що маєемо".
показать весь комментарий
02.05.2022 17:46 Ответить
Повністю заблокувати кордон з Придністровям на вїзд і виїзд зі сторони України. Цього досить щоб за рік старі совкодрочери почали їсти ховрахів з мишеловок а молодь втекла з цієї клоаки.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:47 Ответить
Это должна была в первую очередь сделать Молдавия,шоб через Румынию
Молдавию туда сейчас никто не шастал.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:58 Ответить
Взяти під контроль можна дуже швидко. Щоби якраз не було "другого фронту" потрібного ху"лу. Трохи довше буде зачистка від російських агентів та відновлення законності. Але це вже робота не для ЗСУ - для поліції, НГУ, СБУ. А там ще міжнародних партнерів залучити можна. Ту ж саму Молдову.
ЗСУ потрібніша на фронті, замість чатувати Приднєстров'є в очікуванні нападу.
По факту, через цей "гнійник" в нас кілька бригад, потрібних на фронті - просто "сковані" - це, хіба, вже не другий фронт? Або вже третій - після Білорусі?
То ж хай Кулеба не перевертає з ніг на голову - взяття Приднєстров'я під контроль - це якраз закриття одного з фронтів.
І про ЄС Кулеба хай теж не говорить. Бо ЄС, особливо з огляду на перспективи членства Молдови, той "гнійник" теж не потрібний. Звідки розповзається на чорний ринок зброя та контрафактний табак, алкоголь, і що ще вони там в себе "синтезують". Бо самого тільки спирту звідти в Україну заходить чимало, і про це всім відомо.
показать весь комментарий
02.05.2022 17:50 Ответить
Молдавии нужно не отсиживаться,а на международном уровне просить помощи,что бы потом её не обвинили как соучастника.
показать весь комментарий
02.05.2022 18:01 Ответить
А він буде, якщо ви і далі гратиметесь у благородство. Краще б вибили звідти рашистів і забрали собі снаряди зі складів.
показать весь комментарий
02.05.2022 18:48 Ответить
А приднестровский гнидник нужен Молдове, Украине и ЕС?
показать весь комментарий
02.05.2022 19:46 Ответить
кулеба трепло от зеленского
показать весь комментарий
03.05.2022 02:23 Ответить
 
 