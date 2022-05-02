"Метинвест" подаст в суд на РФ: она должна возместить разрушение "Азовстали" и ММК им. Ильича в Мариуполе

Группа "Метинвест", в состав которой входят комбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе, готовит судебные тяжбы к России. Компания намерена потребовать от страны-агрессора возмещения разрушений, причиненных российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как заявил совладелец "Метинвеста" бизнесмен Ринат Ахметов изданию Le Temps, российская армия продолжает разрушать Мариуполь и два его завода.

"Металлургические комбинаты им. Ильича и "Азовсталь" постоянно бомбят и обстреливают. Мы остановили производство и возобновим его только после нашей победы... Довоенная капитализация двух наших заводов – "Азовстали" и ММК им. Ильича – составляла не менее 10 млрд долларов. Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков, причиненных нашим компаниям", - сказал он.

Как сообщалось, российские военные сверхтяжелыми авиабомбами наносят удары по металлургическому комбинату "Азовсталь", где в подземных укрытиях находятся более 1 тыс. гражданских.

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Ранее генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заявил, что перед разрушением оккупантами "Азовстали" работа завода была безопасно остановлена. В феврале группа "Метинвест" временно законсервировала производство в Мариуполе – Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь"