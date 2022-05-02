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Новости Война
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"Метинвест" подаст в суд на РФ: она должна возместить разрушение "Азовстали" и ММК им. Ильича в Мариуполе

азовсталь

Группа "Метинвест", в состав которой входят комбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе, готовит судебные тяжбы к России. Компания намерена потребовать от страны-агрессора возмещения разрушений, причиненных российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как заявил совладелец "Метинвеста" бизнесмен Ринат Ахметов изданию Le Temps, российская армия продолжает разрушать Мариуполь и два его завода.

"Металлургические комбинаты им. Ильича и "Азовсталь" постоянно бомбят и обстреливают. Мы остановили производство и возобновим его только после нашей победы... Довоенная капитализация двух наших заводов – "Азовстали" и ММК им. Ильича – составляла не менее 10 млрд долларов. Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков, причиненных нашим компаниям", - сказал он.

Как сообщалось, российские военные сверхтяжелыми авиабомбами наносят удары по металлургическому комбинату "Азовсталь", где в подземных укрытиях находятся более 1 тыс. гражданских.

Также читайте: "Азовсталь" ни при каких условиях не будет работать под российской оккупацией, - Ахметов

Ранее генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заявил, что перед разрушением оккупантами "Азовстали" работа завода была безопасно остановлена. В феврале группа "Метинвест" временно законсервировала производство в Мариуполе – Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь"

Ахметов Ринат (2004) Мариуполь (5724) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+16
Хоть одно правильное решение прочитал сегодня. Россиянцам придется платить за разрушения "Азовсталь", в противном случае будут арестованы счета и недвижимость заграницей РФ
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02.05.2022 17:23
+10
Ахметка очень хитрожопый, но сейчас он за нас. Поэтому Кривбас его и поддерживает, как и вилкула(хотя к нему миллион вопросов)
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02.05.2022 17:22
+7
А сума збитків повинна включати в себе початкову вартість підприємства з модернізаціями та недоотриманний дохід за час вимушенного простою до моменту випуску нової продукції. Кацапи мабуть на довго задумаються
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02.05.2022 18:42
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Ахметка хитрый. Хочет чтобы ему отрезали кусочек пирога, то есть долю с заблокированных активов рашки. Ведь все понимают, что даже выиграв суд, он всё равно от агрессора не получит ни шиша.
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02.05.2022 17:17 Ответить
Ахметка очень хитрожопый, но сейчас он за нас. Поэтому Кривбас его и поддерживает, как и вилкула(хотя к нему миллион вопросов)
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02.05.2022 17:22 Ответить
Вілкул вже пішов в https://www.unian.ua/politics/eks-regional-vilkul-ziznavsya-shcho-banderivci-mali-raciyu-novini-ukrajina-11792745.html бандерівці.
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02.05.2022 17:38 Ответить
Ключове слово - "ЗАРАЗ".
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02.05.2022 18:13 Ответить
ахметку могут поддерживать только тупые терпилы - которых он обдирал десятками лет на тарифах и ндс
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03.05.2022 02:25 Ответить
Тупой - это ты. Да в придачу ещё и мудак.
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03.05.2022 10:38 Ответить
Почему из заблокированных? Это совсем другая юридическая линия. Иск частной компании против государства-агрессора. Раше придется платить по счетам, либо не соваться в цивилизацию десятилетиями.
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02.05.2022 18:55 Ответить
Хоть одно правильное решение прочитал сегодня. Россиянцам придется платить за разрушения "Азовсталь", в противном случае будут арестованы счета и недвижимость заграницей РФ
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02.05.2022 17:23 Ответить
А сума збитків повинна включати в себе початкову вартість підприємства з модернізаціями та недоотриманний дохід за час вимушенного простою до моменту випуску нової продукції. Кацапи мабуть на довго задумаються
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02.05.2022 18:42 Ответить
Ахметов наверно единственный с яйцами .
Пока у украинцев разгромлены дома , а в ОПУ готовятся теребить финансовую помощь от других стран
В СУД за уничтоженное имущество украинцев ПОДАВАТЬ ПРОТИВ РАШИ ИСКОПУ БОИТСЯ
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02.05.2022 17:29 Ответить
что ты несешь? ахметка за свое наворованное бабло рубится а не из за того что у него яйца
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03.05.2022 02:27 Ответить
Тупой - это ты. Да в придачу ещё и мудак.
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03.05.2022 10:40 Ответить
а крім азовсталі все вціліло начебто?
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02.05.2022 17:31 Ответить
Так кто Вам мешает подать в суд на Россию за разрушенные дома. Никто за Вас ничего делать не будет.
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02.05.2022 17:42 Ответить
Зелино пианино цело . А на остальное то что и на клавиши .
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02.05.2022 18:48 Ответить
так всім підприємствам треба подавати, може й об'єднати в колективний позов,

держава має домогти підприємствам з цим
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02.05.2022 17:35 Ответить
Каждый частник подает от своего имени, за причиненный ущерб имуществу и доказывает в суде сумму ущерба. Коллективные позови никто рассматривать не будет
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02.05.2022 17:44 Ответить
І не тільки суму збитків а й компенсацію моральних збитків у кожному конкретному випадку в розмірі 1 000 000 000 000 долл. США. Скажете багато. Свого часу усім відомий Михайло Сергійович Горбачов (Мордехай Соломонович Гайдер) продав капіталістам із США на пню увесь СССР за 16 000 000 000 долларів США. І за це отримав ннагороду --дві зірки Давида
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02.05.2022 18:48 Ответить
Андруша, ты плачешься что Горбачев продешевил, или что?
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02.05.2022 19:03 Ответить
і як він його продавав? Підписав договір про зменшення ядерної зброї чи що? Чи запропонував прискорення реформ та свободу критики влади? От як кравчук не заперечував про розбазарювання ЧМП, то оце більше схоже на продаж. Чи як кучма продешевив із ядерними боєголовками і віддав носії тактичних ракет середньої дальності, які б зараз і самим пригодились. Чи як той же боневтік просрав ракетну програму на догоду ковідоістерії та великому крадівництву. Оце справді продаж так продаж. А горбачов - цуценя проти названих велетів зради.
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02.05.2022 21:21 Ответить
Треба щоб метінвест виграв у рашки суд за руйнування + неотриманий дохід. Вважаю що виграє, Ахмєтов розумніший за бєню
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02.05.2022 17:47 Ответить
Как минимум, активы ахметки не арестованы по всему миру, как у бени
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02.05.2022 19:04 Ответить
та як сказати... Початок росту ахметової потужності явно був за сприяння із раші. Бо ні кучма, ні вітьок один і другий остерігалися торкати оте дарованіє. Я можу й помилятися, але навряд чи він справді буде судитися. вигляд робити буде. Ради прикриття. Бо є на нього у раші достатньо. І ще: палац у Донецьку його так і не був зруйнований чи розграбований у 2014. А це багато про що говорить.
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02.05.2022 21:27 Ответить
только если за бугром шо то экспрапреировать а так хто заплотит там ...
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02.05.2022 18:07 Ответить
ЗаплОтит. Рашка все больше нарывается на раздевание. И путлеризм не вечен, а долги будут висеть.
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02.05.2022 18:58 Ответить
а что там с судом по "боингу"?
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02.05.2022 18:07 Ответить
Еще хуже чем с Юкосом .
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02.05.2022 18:50 Ответить
Ну вот! как бы все контрибуции и репарации не ушли ахметову на бедность!
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02.05.2022 18:11 Ответить
Кстати, юристы СКМ будут сопровождать и иные иски. от коммунальных предприятий Мариуполя. Которые были так же разрушены.
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02.05.2022 18:56 Ответить
Заявлена сума збитків на відшкодування буде становити десятки млрд дол. США у порівнянні з копійками за які було прихватизовано у народу ці виробничі активи.
Тут і намалюється реальна сума, на яку свого часу було пограбовано державу олігархатом та їх холуями у державній владі лише на одному такому підприємстві.
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02.05.2022 20:36 Ответить
и х* ему кацапы заплатят
Они ложили на все иски
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02.05.2022 23:36 Ответить
Если иск будет оформлен правильно, его могут оплатить за счёт зарубежного имущества Расии.
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03.05.2022 10:42 Ответить
 
 