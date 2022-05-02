Россияне на камеры раздают на оккупированной Харьковщине украинские продукты как "гуманитарку", а их пропагандисты лгут, что это в Луганской области.

Российские военные в отдельных населенных пунктах оккупированной Боровской поселковой территориальной громады в Харьковской области выгоняют людей из их жилья, забирают вещи, расстреливают транспорт.

Как уточняют в Боровском поселковом совете, в частности, такие случаи были зафиксированы в с.Пески-Радьковские, сообщает Цензор.НЕТ.

"На днях в том же селе российские захватчики устроили постановочные телесъемки для пропагандистских каналов: собрали людей и снимали видео, как оккупанты раздают гуманитарную помощь. Ранее такие видеосъемки происходили в Боровой. Иногда россияне путают названия населенных пунктов и регионов. Поэтому кадры с раздачей "гуманитарки" в Боровой можно увидеть на российских YouTube-каналах с подписью "Луганская область".

Что касается состава гуманитарной помощи - в основном она украинского происхождения. В частности, любой житель Харьковщины может узнать упаковку сливочного масла "Заречье" производства Купянского молочно-консервного комбината, которое на видео раздают в качестве "гуманитарной помощи" россиян", – сообщают в совете.

Также в некоторых деревнях под видом российской гуманитарной помощи раздают продукцию местных сельхозпредприятий: муку, молоко, мясо забитых коров.

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"К сожалению, дойные стада фермерских хозяйств уже превратились в мясные, поскольку оккупанты запретили должным образом ухаживать и вовремя доить животных", - говорится в сообщении.