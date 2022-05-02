Мы ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале российского вторжения, - Кулеба

Украина ожидала лучшей реакции Молдовы запросов о поддержке в начале вторжения РФ. Впрочем, наша страна будет продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом в Киеве в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С Молдовой нужно работать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства. Мы будем делать это, даже несмотря на то, что будем откровенными: мы ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале российского вторжения", - сказал Кулеба.

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