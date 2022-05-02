Германия не против нефтяного эмбарго по отношению к России, - министр экономики ФРГ Габек

Германия готова поддержать эмбарго Евросоюза по импорту российской нефти.

Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Габек перед началом встречи профильных министров ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После этих 2 месяцев я могу сказать: Германия не против нефтяного эмбарго по отношению к России. Конечно, это будет большая нагрузка, но мы готовы к этому", - заявил Габек.

При этом, по его мнению, хорошо бы иметь несколько месяцев для технической подготовки.

В то же время Габек призвал понять позицию ФРГ, а также более зависимых от российских энергоносителей стран. По словам политика, Европа относится к самым богатым регионам мира и может себе позволить дополнительные расходы, в отличие от некоторых других, поэтому нужно позаботиться, чтобы они не пострадали от нового скачка цен и не попали в зависимость от России, которая предложит им скидки. То же касается и газа.

"Мы стремимся к солидарности, не нужно руководствоваться эмоциями, следует взвесить последствия. Эмбарго нужно обдумать, чтобы не толкнуть бедные страны в руки России", - сказал Габек.

Он подчеркнул, что Германия и Европа готовы принять цену санкций, которые скажутся и на странах, которые их вводят.

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ФРГ уже снизила зависимость от российского газа с 35% до 12%, проинформировал глава Минэкономики страны.

По мнению политика, солидарность с Украиной требует очень быстро избавиться от зависимости от всех российских энергоносителей. Он также подчеркнул необходимость строительства общей европейской энергетической инфраструктуры.

Габек также обратился к Путину: "Остановите войну и возвращайтесь домой".