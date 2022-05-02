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Новости Война
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Победа Украины зависит от санкций, оружия и перспективы членства в ЕС, - Кулеба

кулеба

Вопрос членства Украины в ЕС – это буквально вопрос войны и мира в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

"Есть три вопроса, от которых зависит победа Украины в этой войне. Это санкции, оружие и перспектива членства Украины в ЕС", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что у него и Кофода единогласная позиция по поводу того, что не должно быть никаких табу, когда речь идет о санкциях, которые нужно применить против России.

"Что касается оружия, то Дания делает все, что в еесилах и на двустороннем уровне, и поддерживает все коллективные решения по предоставлению вооружения Украине, и за это мы тоже ей благодарны", - подчеркнул министр.

Кулеба подчеркнул, что "эта война против Украины и всей Европы будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет считать, что Украину оставили на развилке".

"И именно поэтому ЕС должен продолжить тот курс, который он взял после 24 февраля и способствовать максимально европейской интеграции Украины. Ближайшее решение, которое мы ожидаем, это предоставление Украине статуса кандидата  на членство в ЕС. Вопрос членства Украины в ЕС - это буквально вопрос войны и мира в Европе", - сказал глава МИД.

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Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
4. Заткнути рота тим "переговорникам", що "шукають мир та гарантії".
5. Вступ до НАТО!
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02.05.2022 18:15
+6
Про НАТО "кулЄби" вже ні пари з уст. От блаЗЄнські виродки.
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02.05.2022 18:19
+5
кулєба , до єс тобі, агрохламідії, пібздоляку, дєрьмаку, татарову, шмигалю ,гнусявому і всьому зебидлу ще дуже далеко.
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02.05.2022 18:45
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Когда будет статус членства в ЕС ? Есть сроки ?
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02.05.2022 18:14 Ответить
poslednee shto chital - posle voini , srazu.... no nelovite mene na slove...
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02.05.2022 18:19 Ответить
Есть условия и этот список огромный.
Выполнять его Украина и не думала до войны.
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02.05.2022 18:27 Ответить
только не Украина - а зеленая власть - это две большие разницы по скольку зеленский врет постоянно и обманывает своих избирателей
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03.05.2022 03:18 Ответить
4. Заткнути рота тим "переговорникам", що "шукають мир та гарантії".
5. Вступ до НАТО!
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02.05.2022 18:15 Ответить
А ще більше від єдності нації, відмови від переслідування опонентів, закриття патріотичних каналів, та хронічного схематозу навіть під час війни.
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02.05.2022 18:18 Ответить
Про НАТО "кулЄби" вже ні пари з уст. От блаЗЄнські виродки.
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02.05.2022 18:19 Ответить
При чем тут ЕС?
Это экономика,она что расцвела?
Венгрия вам покажет где ваше ЕС.
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02.05.2022 18:25 Ответить
Є такі виродки: алЄкс_666 сидить у Швейцарії, що не входить до ЄС, і розмірковує про те як Угорщина "покажет" . Щоб ти здох, кацапський покидьку. Чума на твою голову!
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02.05.2022 19:31 Ответить
а Украина уже показала вам кацапам вонючим где ваша могила
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03.05.2022 03:20 Ответить
Перемога телепню залежить від народу українського в першу чергу , запам'ятай вже це в квнці квнців !
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02.05.2022 18:32 Ответить
кулєба , до єс тобі, агрохламідії, пібздоляку, дєрьмаку, татарову, шмигалю ,гнусявому і всьому зебидлу ще дуже далеко.
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02.05.2022 18:45 Ответить
і від військової допомоги рашистам, майбутніх китайських гарантів безпеки Україні і її народу(за Кулєбою)
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02.05.2022 19:33 Ответить
 
 