Победа Украины зависит от санкций, оружия и перспективы членства в ЕС, - Кулеба
Вопрос членства Украины в ЕС – это буквально вопрос войны и мира в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.
"Есть три вопроса, от которых зависит победа Украины в этой войне. Это санкции, оружие и перспектива членства Украины в ЕС", - подчеркнул он.
Кулеба отметил, что у него и Кофода единогласная позиция по поводу того, что не должно быть никаких табу, когда речь идет о санкциях, которые нужно применить против России.
"Что касается оружия, то Дания делает все, что в еесилах и на двустороннем уровне, и поддерживает все коллективные решения по предоставлению вооружения Украине, и за это мы тоже ей благодарны", - подчеркнул министр.
Кулеба подчеркнул, что "эта война против Украины и всей Европы будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет считать, что Украину оставили на развилке".
"И именно поэтому ЕС должен продолжить тот курс, который он взял после 24 февраля и способствовать максимально европейской интеграции Украины. Ближайшее решение, которое мы ожидаем, это предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Вопрос членства Украины в ЕС - это буквально вопрос войны и мира в Европе", - сказал глава МИД.
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Выполнять его Украина и не думала до войны.
5. Вступ до НАТО!
Это экономика,она что расцвела?
Венгрия вам покажет где ваше ЕС.