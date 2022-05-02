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Новости Война
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За сутки оккупанты убили троих гражданских в Харьковской области, еще 8 ранены, - Синегубов

харків

За сутки оккупанты нанесли по Харькову 5 артиллерийских обстрелов. Пострадали Салтовка, ХТЗ.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По области пострадали от обстрелов Богодухов, Золочев, Малая Даниловка, Чугуев. К сожалению, погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.

В то же время, бои продолжаются на Изюмщине.

"Враг пытается проводить наступательные действия в направлениях Барвенково. Но ВСУ держат позиции, поэтому попытки наступления оккупантов успехов не имеют. Наши бойцы проводят на сегодняшний день не одну успешную боевую операцию. Но пока не обо всех можем говорить. Российские оккупанты деморализованы и отказываются идти в бой. Победа только за нами!" – добавил глава ОВА.

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обстрел (27672) Харьков (7549) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Зачем выкладывать название улицы на фото?
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02.05.2022 18:23 Ответить
Харьков. Хрен ви мене вбили
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02.05.2022 18:31 Ответить
 
 