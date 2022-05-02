Новый проект "Там, где вас ждут" упрощает эвакуацию и нахождение жилья для переселенцев

Укрзализныця совместно с Министерством цифровой трансформации и Офисом Президента Украины запускает проект "Там, где вас ждут".

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот проект призван упростить процесс эвакуации, поиска жилья и получения гуманитарной помощи на новом месте тем украинцам, которые вынуждены покидать свои дома из-за войны россии против Украины", - говорят в УЗ.

На специальном сайте отображается количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения временно перемещенных граждан Украины. Также там есть телефонные номера контактных центров, куда можно обращаться самостоятельно.

На пяти "отправляющих" вокзалах - в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой - стюарды будут регистрировать эвакуируемых в единой системе и помогать определиться с местом будущего временного поселения.

На четырех принимающих вокзалах - во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске – зарегистрированных эвакуированных будут встречать другие сотрудники железной дороги и волонтеры, которые организованно передадут их представителям местной власти.

Зарегистрироваться в системе можно будет не только на вокзале, но и в некоторых поездах. Пассажиры могут оставить заявку на эвакуацию с проживанием самостоятельно через контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111.

Операторы проконсультируют пассажиров по основным вопросам и внесут данные пассажира в регистрационную форму.

"Тем же, кто по каким-то причинам не успел сделать это самостоятельно, будут помогать наши работники на вокзалах и поездах", - заверили в УЗ.

Напомним, Министерство инфраструктуры сообщало, что вместе с Польшей работает над увеличением перевозок украинского экспорта по железной дороге.