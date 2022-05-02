РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6354 посетителя онлайн
Новости Война
2 995 4

Новый проект "Там, где вас ждут" упрощает эвакуацию и нахождение жилья для переселенцев

укрзалізниця

Укрзализныця совместно с Министерством цифровой трансформации и Офисом Президента Украины запускает проект "Там, где вас ждут".

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот проект призван упростить процесс эвакуации, поиска жилья и получения гуманитарной помощи на новом месте тем украинцам, которые вынуждены покидать свои дома из-за войны россии против Украины", - говорят в УЗ.

На специальном сайте отображается количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения временно перемещенных граждан Украины. Также там есть телефонные номера контактных центров, куда можно обращаться самостоятельно.

На пяти "отправляющих" вокзалах - в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой - стюарды будут регистрировать эвакуируемых в единой системе и помогать определиться с местом будущего временного поселения.

На четырех принимающих вокзалах - во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске – зарегистрированных эвакуированных будут встречать другие сотрудники железной дороги и волонтеры, которые организованно передадут их представителям местной власти.

Зарегистрироваться в системе можно будет не только на вокзале, но и в некоторых поездах. Пассажиры могут оставить заявку на эвакуацию с проживанием самостоятельно через контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111.

Операторы проконсультируют пассажиров по основным вопросам и внесут данные пассажира в регистрационную форму.

"Тем же, кто по каким-то причинам не успел сделать это самостоятельно, будут помогать наши работники на вокзалах и поездах", - заверили в УЗ.

Напомним, Министерство инфраструктуры сообщало, что вместе с Польшей работает над увеличением перевозок украинского экспорта по железной дороге.

Автор: 

Укрзализныця (2758) эвакуация (2093) переселенцы (531)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки невинних людей, війна. Бережіть себе і Україну
показать весь комментарий
02.05.2022 18:47 Ответить
Пол Маккартни вышел на сцену с украинским флагом https://charter97.org/ru/news/2022/5/2/465956/comments/#comments 1 2.05.2022, 18:22
показать весь комментарий
02.05.2022 18:50 Ответить
Зайшов на сайт, щось я не зрозумів, навіть в Миколаїві і Одесі, що постійно під вогнем і начебто в першочергових планах ***** на захоплення, є "прихисток", ну гаразд ще Київська та сусідні області - бо їм дісталося, і вони заміновані всі, а чому Запоріжжя(місто), Дніпропетровська область - все, нема "прихистку". Типу кловун і його вірні кроти з ОП дали команду зливати під "наваросію"?? Інших пояснень не бачу. Бойових дій на теріторії області(Дніпропетровської) і міста Запоріжжя, слава Богу не ведеться, що вони таке знають, ці укрзалізничники?...
показать весь комментарий
02.05.2022 18:55 Ответить
 
 