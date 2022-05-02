Из бомбоубежищ "Азовстали" сегодня удалось вывезти более 100 мирных жителей, - мэр Бойченко

2 мая из бомбоубежищ "Азовстали" удалось вывезти более 100 гражданских лиц.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня эвакуация продолжается. Нам удалось сегодня поднять из бомбоубежищ более 100 человек, которые сегодня добираются на контролируемую государством территорию. Сегодня это должно произойти. Ждем с надеждой, что вражеские российские войска позволят нам это сделать. Но это очень сложно, надо понимать. Сегодня на очень высоком уровне, непосредственно при участии президента Украины и профильного министра Ирины Верещук это происходит и это очень сложно", - рассказал глава города.

По словам Бойченко, вопрос гуманитарного коридора для раненых украинских военных – это отдельная процедура.

"Зеленый коридор для раненых военных - отдельный процесс. Данный вопрос я пока не могу комментировать, но знаю, что переговоры до сих пор продолжаются", - добавил мэр.

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