РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6354 посетителя онлайн
Новости Война
2 788 6

Из бомбоубежищ "Азовстали" сегодня удалось вывезти более 100 мирных жителей, - мэр Бойченко

азовсталь

2 мая из бомбоубежищ "Азовстали" удалось вывезти более 100 гражданских лиц.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня эвакуация продолжается. Нам удалось сегодня поднять из бомбоубежищ более 100 человек, которые сегодня добираются на контролируемую государством территорию. Сегодня это должно произойти. Ждем с надеждой, что вражеские российские войска позволят нам это сделать. Но это очень сложно, надо понимать. Сегодня на очень высоком уровне, непосредственно при участии президента Украины и профильного министра Ирины Верещук это происходит и это очень сложно", - рассказал глава города.

По словам Бойченко, вопрос гуманитарного коридора для раненых украинских военных – это отдельная процедура.

"Зеленый коридор для раненых военных - отдельный процесс. Данный вопрос я пока не могу комментировать, но знаю, что переговоры до сих пор продолжаются", - добавил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация из "Азовстали" с участием ООН не касается военных и раненых, - Зеленский

Автор: 

Мариуполь (5722) эвакуация (2093) Бойченко Вадим (68)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На високому рівні і це верещук. З відки він віщає. Невже зомбірувати потрібно і українців. Усі разом з Маріуполем, їх біль -наша біль,але потрібно мати кордони цинізму. До вчора високий рівень нічого знати не хотів, а сьогодні згадав,що Азовсталь тримають специ. Цікаво, а раніше на його думку хто був.
показать весь комментарий
02.05.2022 18:53 Ответить
місце вєрєщюк - на каторзі !
показать весь комментарий
02.05.2022 18:58 Ответить
Ну хоть сотню людей спасли -уже неплохо.
Все равно там тысячи еще остались. Что это за коридор такой. Коридорчик.
показать весь комментарий
02.05.2022 18:58 Ответить
Напомню,любой договорняк оплачивают обе стороны.
Это не бесплатно.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:08 Ответить
От якого хера ви ці новини обсмоктуєте так?.. ви специ??? Можете, щось зробити -- робіть! не можете заткніться вже!
показать весь комментарий
02.05.2022 20:34 Ответить
 
 