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Новости Война
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Оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать: "Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтобы не ехать", - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с украинскими защитниками.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтобы не ехать. БТРы без нас поехали, и там три "двухсотых" и много "трехсотых" в тяжелом состоянии", – рассказывает оккупант своему отцу.

Тот переспрашивает, значит ли это, что им не на чем воевать. Услышав от сына утвердительный ответ, отец остался явно доволен. Как пояснил молодой захватчик, из 10 танков в начале войны в его подразделении остался только один. И тот они умышленно сломали.

"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", – советует отец захватчику.

Читайте также: "Мы отказались от этой х#йни...Они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. На мясо, а там чисто артиллерия": оккупанты массово отказываются идти в наступление в Харьковской области, - перехват СБУ. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19547) СБУ (19980) перехват (344)


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Топ комментарии
+31
Дурники! Краще цілий віддайте ВСУ, ще і непогані гроші отримаєте!
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02.05.2022 19:06
+11
Батько поганого не порадить.
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02.05.2022 19:09
+8
Нехай ще ноги собі попереламують, шоб навєрняка.
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02.05.2022 19:07
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Зпочином..
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02.05.2022 19:03 Ответить
Дурники! Краще цілий віддайте ВСУ, ще і непогані гроші отримаєте!
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02.05.2022 19:06 Ответить
А как же находят потом по соцсетям героев подобных разговоров и в принципе находят подтверждение сказанному через обзвон ?
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02.05.2022 19:21 Ответить
Ти б ще у ***** запитав хто йому порадив напасти на Україну щоб виграти війну за три дні. Вони там всі діють всупереч здоровому глузду. Бо пити треба було їх дідам і прадідам не водку, а воду, то може такі уроди не народилися б. У росії дві біди: народ і дороги.
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02.05.2022 19:30 Ответить
Нехай ще ноги собі попереламують, шоб навєрняка.
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02.05.2022 19:07 Ответить
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02.05.2022 19:08 Ответить
Батько поганого не порадить.
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02.05.2022 19:09 Ответить
ВРАГИ НАРОДА.
ВСЕХ НАЙДЕМ И РАССТРЕЛЯЕМ!!!

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02.05.2022 19:10 Ответить
Вот бы дать по этому рылу шлакоблоком
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02.05.2022 19:44 Ответить
подрывать - надёжнее.
продавать - выгоднее.
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02.05.2022 19:10 Ответить
Щось СБУ останнім часом лише прослушкой, та як і ГРУ, займається. Про виконані бойові задачі - тиша...
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02.05.2022 19:23 Ответить
який хитрожопий окупант ***

ні так не вийде сідай с ука у танк і чеши на джавелін
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02.05.2022 20:00 Ответить
Сдать его ФСБ и все подразделение оккупантов надолго сядет на бутылку. Следующие умнее будут. ВСУ сдадутся вместе с танком.
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02.05.2022 20:12 Ответить
 
 