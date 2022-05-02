Оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать: "Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтобы не ехать", - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с украинскими защитниками.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтобы не ехать. БТРы без нас поехали, и там три "двухсотых" и много "трехсотых" в тяжелом состоянии", – рассказывает оккупант своему отцу.

Тот переспрашивает, значит ли это, что им не на чем воевать. Услышав от сына утвердительный ответ, отец остался явно доволен. Как пояснил молодой захватчик, из 10 танков в начале войны в его подразделении остался только один. И тот они умышленно сломали.

"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", – советует отец захватчику.

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