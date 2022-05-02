Оккупанты создали "пыточный лагерь" на вокзале в Казачьей Лопани на Харьковщине, - глава громады Задоренко
Российские оккупанты пытали жителей Русской Лозовой в Харьковской области, которую на днях взяли под контроль Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщил Супільному председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время эвакуации местные рассказывали нам, что и одевали целлофановые пакеты на голову, и связывали руки, ставили на колени, пытали. Эти люди сегодня выехали на безопасную территорию, с ними работают соответствующие службы, фиксируют эти показания", - рассказал он.
Военные удерживают позиции вблизи населенного пункта, но несколько соседних остаются в оккупации.
"Если брать информацию по Казачьей Лопани, то мы знаем, что там на территории железнодорожного вокзала был создан оккупационными войсками, скажем так, "пыточный лагерь", где в подвал спускали людей, применяли к ним физическую силу, пытали и допрашивали - и волонтеров, и местное население", – сказал он.
По его словам, каждый день в громаде погибают 3-5 человек. За время с 24 февраля погибли около сотни человек.
В своем фейсбуке глава громады сообщал 30 апреля, что Казачелопанский старостат, среди прочих, до сих пор находится под контролем врага.
От поселка Казачья Лопань до границы с Россией – примерно два километра. Население – пять тысяч жителей.
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Источник сообщает, что для нынешнего генпрокурора рф игоря краснова именно организация трибунала - задача N1, поставленная не только путиным, но и всем совбезом, и теперь он и ещё более 40 прокуроров штудируют речи генпрокурора ссср Романа Руденко, который в Нюрнбергском процессе был главным обвинителем от ссср. «30 августа 1946 г. Руденко произнес заключительную речь… В конце Руденко сказал: «Обвинение выполнило свой долг перед Высоким Судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей собственной совестью. Да свершится же над фашистскими палачами Суд народов - Суд справедливый и суровый!». Нечто подобное по задумке путина и его политтехнологов должен будет озвучить игорь краснов.
Не все готовы соучаствовать в этом фарсе и некоторые уже подают рапорты и уходят на пенсию или переводятся, опасаясь не только будущих санкций, но и позора. Также международные партнеры путина по одкб не спешат давать своё согласие на участие в этом «трибунале», опасаясь санкций и обострения отношений с США и Европой. https://t.me/NetGulagu/2585
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Нам треба бути готовими до ще страшніших злочинів проти нас, це одичали нелюди, вони здатні на будь які знущання.