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Новости Война
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Оккупанты создали "пыточный лагерь" на вокзале в Казачьей Лопани на Харьковщине, - глава громады Задоренко

козача,лопань

Российские оккупанты пытали жителей Русской Лозовой в Харьковской области, которую на днях взяли под контроль Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщил Супільному председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время эвакуации местные рассказывали нам, что и одевали целлофановые пакеты на голову, и связывали руки, ставили на колени, пытали. Эти люди сегодня выехали на безопасную территорию, с ними работают соответствующие службы, фиксируют эти показания", - рассказал он. 

Военные удерживают позиции вблизи населенного пункта, но несколько соседних остаются в оккупации.

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"Если брать информацию по Казачьей Лопани, то мы знаем, что там на территории железнодорожного вокзала был создан оккупационными войсками, скажем так, "пыточный лагерь", где в подвал спускали людей, применяли к ним физическую силу, пытали и допрашивали - и волонтеров, и местное население", – сказал он.

По его словам, каждый день в громаде погибают 3-5 человек. За время с 24 февраля погибли около сотни человек.

В своем фейсбуке глава громады сообщал 30 апреля, что Казачелопанский старостат, среди прочих, до сих пор находится под контролем врага.

От поселка Казачья Лопань до границы с Россией – примерно два километра. Население – пять тысяч жителей.

Читайте также: Россияне на камеры раздают на оккупированной Харьковщине украинские продукты как "гуманитарку", а их пропагандисты лгут, что это в Луганской области.

Автор: 

пытки (841) Харьковщина (5577)


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путин продолжает вынашивать план «своего трибунала», где на основе «выбитых показаний» в ближайшие месяцы может начаться самый большой за всю историю россии и постсоветского пространства судебный процесс (читай - фарс, имитация суда) над «нацистами», «бендеровцами» и т.д. При чём на Большой Дмитровке в здании Генпрокуратуры уже готовятся к «можем повторить» в прямом смысле слова, прокуроры изучают особенности и специфику Нюрнбергского трибунала, чтобы новый трибунал сделать максимально зрелищным, историческим и внушающим доверие простому обывателю.

Источник сообщает, что для нынешнего генпрокурора рф игоря краснова именно организация трибунала - задача N1, поставленная не только путиным, но и всем совбезом, и теперь он и ещё более 40 прокуроров штудируют речи генпрокурора ссср Романа Руденко, который в Нюрнбергском процессе был главным обвинителем от ссср. «30 августа 1946 г. Руденко произнес заключительную речь… В конце Руденко сказал: «Обвинение выполнило свой долг перед Высоким Судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей собственной совестью. Да свершится же над фашистскими палачами Суд народов - Суд справедливый и суровый!». Нечто подобное по задумке путина и его политтехнологов должен будет озвучить игорь краснов.

Не все готовы соучаствовать в этом фарсе и некоторые уже подают рапорты и уходят на пенсию или переводятся, опасаясь не только будущих санкций, но и позора. Также международные партнеры путина по одкб не спешат давать своё согласие на участие в этом «трибунале», опасаясь санкций и обострения отношений с США и Европой. https://t.me/NetGulagu/2585
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02.05.2022 19:18 Ответить
Обстрел Одессы: российская ракета попала в здание московского патриархата
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02.05.2022 20:17 Ответить
Саме туди і треба. Якщо наш безхребетний лохторат продовжує ходити на проповіді руско-фашистських мерзотних потвор в рясах, то якщо там було парочка зомбаків прихожан, хрен з ними. Не жалко.
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02.05.2022 20:40 Ответить
Боже поможи позбавитись від КАЦАПСЬКОЇ ЧУМИ
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02.05.2022 20:20 Ответить
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02.05.2022 20:23 Ответить
Побажаю кацапам довгу смерть у тяжких муках як від променевої хвороби коли кішки випадають з тіла.
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02.05.2022 20:31 Ответить
Кацап - це шкуродер.

Нам треба бути готовими до ще страшніших злочинів проти нас, це одичали нелюди, вони здатні на будь які знущання.
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02.05.2022 23:19 Ответить
 
 