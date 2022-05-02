Оккупанты создали "пыточный лагерь" на вокзале в Казачьей Лопани на Харьковщине, - глава громады Задоренко

Российские оккупанты пытали жителей Русской Лозовой в Харьковской области, которую на днях взяли под контроль Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщил Супільному председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время эвакуации местные рассказывали нам, что и одевали целлофановые пакеты на голову, и связывали руки, ставили на колени, пытали. Эти люди сегодня выехали на безопасную территорию, с ними работают соответствующие службы, фиксируют эти показания", - рассказал он.

Военные удерживают позиции вблизи населенного пункта, но несколько соседних остаются в оккупации.

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"Если брать информацию по Казачьей Лопани, то мы знаем, что там на территории железнодорожного вокзала был создан оккупационными войсками, скажем так, "пыточный лагерь", где в подвал спускали людей, применяли к ним физическую силу, пытали и допрашивали - и волонтеров, и местное население", – сказал он.

По его словам, каждый день в громаде погибают 3-5 человек. За время с 24 февраля погибли около сотни человек.

В своем фейсбуке глава громады сообщал 30 апреля, что Казачелопанский старостат, среди прочих, до сих пор находится под контролем врага.

От поселка Казачья Лопань до границы с Россией – примерно два километра. Население – пять тысяч жителей.

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