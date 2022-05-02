Враг 2 мая на Донецком направлении сосредоточил свои усилия на установлении полного контроля над Рубежным и Попасной, - Генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения на Донецком направлении по состоянию на 18:00 2 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении по направлениям населенных пунктов Лиман и Северск".

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