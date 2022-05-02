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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг 2 мая на Донецком направлении сосредоточил свои усилия на установлении полного контроля над Рубежным и Попасной, - Генштаб

попасна

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения на Донецком направлении по состоянию на 18:00 2 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении по направлениям населенных пунктов Лиман и Северск".

Читайте также: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 02.05.2022

Автор: 

Генштаб ВС (6421) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+15
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
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02.05.2022 20:15
+12
Я звісно не генштаб, але зараз головне не допустити котла в Сєвєродонецьку і Лисичанську,маю надію, що другого Маріуполя не допустять.
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02.05.2022 20:20
+2
Про котли , ще неділю тому попереджала англійська розвідка.
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02.05.2022 20:33
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Рубіжне й Попасна практично повністю під орками..
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02.05.2022 20:21 Ответить
Сейчас видят те, кто в Белогоровке и Покровском. А мы сможем узнать только через несколько недель.
Это как фарш молоть, только дольше.
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02.05.2022 20:27 Ответить
Менше слухай Арестовича.
https://youtu.be/iv8ce4QmBd0 Когда Арестовича слишком много
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02.05.2022 20:44 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
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02.05.2022 20:15 Ответить
Я звісно не генштаб, але зараз головне не допустити котла в Сєвєродонецьку і Лисичанську,маю надію, що другого Маріуполя не допустять.
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02.05.2022 20:20 Ответить
Тут как в Мариуполе не получится-в Мариуполе море с одной стороны,с другой фактически россияния
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02.05.2022 21:08 Ответить
И чего получилось у них ?
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02.05.2022 20:22 Ответить
Мене цікавить така думка, скільки громадян цих міст пішли захищати свої домівки, хоч би в тро?
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02.05.2022 20:27 Ответить
Достатньо. Ще з 2014 року. Зараз молодь підтягнулася.
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02.05.2022 22:36 Ответить
Не нам, з дивана,судити. ВСУ знають свою справу, і роблять усе можливе і не можливе. Нам залишається лише надіятись і вірити в них. Храни їх Господь!
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02.05.2022 20:32 Ответить
Про котли , ще неділю тому попереджала англійська розвідка.
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02.05.2022 20:33 Ответить
Арестович вже 18.04 взяв у котел всих ординців:
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02.05.2022 21:21 Ответить
Там міст біля Рубіжного,надіюсь не лишать,щоб рашисти не скакали по вул. Будьонного!!!
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02.05.2022 21:50 Ответить
 
 