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Новости Война
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Пропаганда РФ пытается создать впечатление контроля российского руководства над ходом боевых действий в Украине, - ЦПД

путін

Депутат Госдумы России Олег Матвейчев утверждает, что Путин намеренно создает для Украины и Запада "ощущение их скорой победы" и "иллюзию, будто еще немного и РФ потерпит поражение".

На это указывает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

По мнению "эксперта", такая стратегия заставит Запад предоставить Украине все возможное оружие. После этого РФ "утилизирует все натовское вооружение" и "нанесет решающий удар". Населению России "надо это понимать и полностью доверять верховному главнокомандующему".

"На самом деле этими тезисами российская пропаганда только пытается оправдать перед собственным населением военные поражения ВС РФ, прежде всего на севере нашей страны, откуда враг позорно отступил. В то же время, таким нарративом пропагандисты загоняют себя в тупик, поскольку дают россиянам надежду на победы, которые украинская армия им не подарит", - подчеркивают в ЦПД.

Смотрите также: Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ. ФОТОрепортаж

Автор: 

пропаганда (3691) россия (96001) Центр противодействия дезинформации (134)


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Топ комментарии
+17
Да да да, Киев за 3 дня и все такое, видели уже)
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02.05.2022 20:44
+10
Тільки но переглянув на ютюбі від СНН ...Індійські канали..Турецькі...всі обговорюють Україну як Байрактар вьє..в по катерах...ага і офігівають від нашого спротиву і ЗСУ..бажають перемоги Україні в дописах
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02.05.2022 20:55
+8
скоко не кричи ХАЛВА во рту слаще не станет
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02.05.2022 20:44
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скоко не кричи ХАЛВА во рту слаще не станет
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02.05.2022 20:44 Ответить
во рту у кацапов сейчас солено
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02.05.2022 21:01 Ответить
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02.05.2022 21:53 Ответить
Да да да, Киев за 3 дня и все такое, видели уже)
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02.05.2022 20:44 Ответить
а ****))) надо еще атомную бомбу на моцкву скинуть свою же,что бы запад еще больше уверовал в победу а потом как жахнем копьями по нато)
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02.05.2022 20:45 Ответить
Чистый ипанько с мозгом амёбы. И таких на ********** 140 лямов.
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02.05.2022 20:46 Ответить
скільки не називай ***** за прізвищем воно було, є і буде *****.
А подальшу долю *****стана буде вирішувати Україна!
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02.05.2022 20:47 Ответить
Ватные дебилы живут исключительно сегодняшним днём,это их и погубит .
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02.05.2022 20:48 Ответить
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02.05.2022 21:23 Ответить
Якось насрати, які мікстури вони вливають в пусті качани русні. Русня Шредінгера, на разі в статусі "живі". Після мобілізації статус зміниться на ймовірно живі. Але правду будемо знати лише ми!
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02.05.2022 20:53 Ответить
Тільки но переглянув на ютюбі від СНН ...Індійські канали..Турецькі...всі обговорюють Україну як Байрактар вьє..в по катерах...ага і офігівають від нашого спротиву і ЗСУ..бажають перемоги Україні в дописах
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02.05.2022 20:55 Ответить
В'єтнамці також...про індусів трохи дивно - їхній раджа ще вагається, хоче на 2х стільцях всидіти
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02.05.2022 21:25 Ответить
если на девятамая будете сидеть на аэродромах и прятаться по бухтах, то останетесь без подарков.
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02.05.2022 20:58 Ответить
Я заметил, что хрюсия стала копировать, слегка переиначив, заявления Украины в том числе. Помните, как генштаб говорил, что отступление на севере это маневренная оборона? Заметьте, кацапы даже слоган "Верьте в ВСУ!" украли, заменив его на "верьте главнокомандующему хлу."
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02.05.2022 21:00 Ответить
Тепер зрозуміло чого у мордору "потєрь нєт", бо це не втрати, а утилізація натівського озброєння.
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02.05.2022 21:10 Ответить
Проведут отрицательное наступление и отрицательную победу отпразднуют
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02.05.2022 21:13 Ответить
Шо ж тут такого - это советское лекало пропаганды
Точно такое же, как кода Артистович рассказывает, что Залужный в сортир не ходит без разрешения зеленского...
#какаяразница ?
ПыСы... Пишу это с горечью. но это ж правда...к сож....
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02.05.2022 21:13 Ответить
Фиолетово, шо ***** втирает своим рабам. Кацапы должны сдохнуть, рашку поделить на много-много улусов. Всё
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02.05.2022 21:40 Ответить
Они ждут когда НАТО свезет сюда все свои боеприпасы, потом объявят мобилизацию и вероломно и жестоко утилизируют весь натовский боезапас с помощью своего мобилизационного потенциала. Когда боеприпасы закончатся и в Украине начнется экологическая катастрофа вызванная разлагающимися останками мобилизационного потенциала, Зеленский капитулирует в обмен на вывоз останков победителей с территории страны. Очень хитрая комбинация верховного вождя я вам доложу.
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02.05.2022 22:19 Ответить
 
 