Пропаганда РФ пытается создать впечатление контроля российского руководства над ходом боевых действий в Украине, - ЦПД

Депутат Госдумы России Олег Матвейчев утверждает, что Путин намеренно создает для Украины и Запада "ощущение их скорой победы" и "иллюзию, будто еще немного и РФ потерпит поражение".

На это указывает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

По мнению "эксперта", такая стратегия заставит Запад предоставить Украине все возможное оружие. После этого РФ "утилизирует все натовское вооружение" и "нанесет решающий удар". Населению России "надо это понимать и полностью доверять верховному главнокомандующему".

"На самом деле этими тезисами российская пропаганда только пытается оправдать перед собственным населением военные поражения ВС РФ, прежде всего на севере нашей страны, откуда враг позорно отступил. В то же время, таким нарративом пропагандисты загоняют себя в тупик, поскольку дают россиянам надежду на победы, которые украинская армия им не подарит", - подчеркивают в ЦПД.

Смотрите также: Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ. ФОТОрепортаж