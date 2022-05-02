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Новости Помощь Украине Война
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Более 70 американских гаубиц уже в Украине, 200 артиллеристов прошли обучение для их использования, - CNN

сша,m777,гаубиця,howitzer

Около 80% от общего количества из 90 гаубиц M777, которые США обязались предоставить, уже прибыли в Украину.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Более 170 украинских военных прошли подготовку более чем в одном месте на M777, и еще 50 с лишним человек должны закончить обучение сегодня, поэтому, когда они выпускаются сегодня - на самом деле они, возможно, уже закончили обучение сегодня - это будет более 200 украинских артиллеристов" , – сказал чиновник.

Он добавил, что еще более 50 украинцев прибудут на один из полигонов за пределами Украины позже на этой неделе, чтобы начать обучение обращению с гаубицами M777.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уже на Донбассе и мочат кацапню", - в сети появился ролик с польскими танками Т-72М1 и Т-72M1R, переданными ВСУ. ВИДЕО

По словам чиновника, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.

Он также сообщил, что за последние 24 часа в европейский регион прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.

По словам чиновника, также было "23 доставки по воздуху" из пяти других стран.

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оружие (10240) США (27034)


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Топ комментарии
+55
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02.05.2022 21:06
+30
Дзвінок, Путін знімає слухавку.
- Гальо, пане президенте, ту Місько зі Станіславова. Телефоную, жеби вам вповісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Харашо Міша, ето действительно важная новость. А большая у вас армия?
- Ну, зара… Я, Влодко, сусід Стефко і всі, шо ту в преферанс грали. То нас разом вісім.
- Должен сказать тебе, Миша, что у меня в армие 100 тисяч людей, каторие только ждут маево приказа.
- Холєра, я зара вам віддзвоню.
За якийсь час…
- Гальо, прошу пана президента, стан війни не скасовано. До нас приєдналося ше штири хлопаки з сусідньої кнайпи.
- Должен сказать тебе, Миша, что со времени нашего последнего разгавора я увеличил армию до 200 тисяч человек.
- Най го холєра вхопе! Я ще зателефоную.
За якийсь час…
- Слава Йсу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся вицофати з тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему это вы вдруг передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли,же аж ніяк не зможемо нагодувати 200 тисяч в'язнів
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02.05.2022 21:05
+28
Русня, шо с лицом?
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02.05.2022 21:07
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дзвінок, Путін знімає слухавку.
- Гальо, пане президенте, ту Місько зі Станіславова. Телефоную, жеби вам вповісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Харашо Міша, ето действительно важная новость. А большая у вас армия?
- Ну, зара… Я, Влодко, сусід Стефко і всі, шо ту в преферанс грали. То нас разом вісім.
- Должен сказать тебе, Миша, что у меня в армие 100 тисяч людей, каторие только ждут маево приказа.
- Холєра, я зара вам віддзвоню.
За якийсь час…
- Гальо, прошу пана президента, стан війни не скасовано. До нас приєдналося ше штири хлопаки з сусідньої кнайпи.
- Должен сказать тебе, Миша, что со времени нашего последнего разгавора я увеличил армию до 200 тисяч человек.
- Най го холєра вхопе! Я ще зателефоную.
За якийсь час…
- Слава Йсу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся вицофати з тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему это вы вдруг передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли,же аж ніяк не зможемо нагодувати 200 тисяч в'язнів
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02.05.2022 21:05 Ответить
А чому Мiсько його ху.лом не називав.
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02.05.2022 21:17 Ответить
ху**вий анекдот -- ніц не патріотично, та й не про перемогу, в гузицю такі смішки...
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02.05.2022 21:23 Ответить
Якою це мовою?
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02.05.2022 23:07 Ответить
Украінська з польськими домішками !
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03.05.2022 00:26 Ответить
Так колись розмовляли у Галичині!
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03.05.2022 02:07 Ответить
Сподіваюсь це лайно вже забули, бо це лайно справді. Хто дав право галичанам знущатися з мови?
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03.05.2022 08:40 Ответить
На шароватній мові
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03.05.2022 08:39 Ответить
ахереть, половину слов вапще даже не слышал, а те что слышал так они не украинские
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03.05.2022 08:37 Ответить
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02.05.2022 21:06 Ответить
І москаля нема, немає москаля,
Немає ніх\Я вопщє, одна сира земля!
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02.05.2022 21:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Насолоджуйтесь , панове! Пирятин - Арта Official Audio
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02.05.2022 21:40 Ответить
Жаль именно этой песни Пирятина нету в Спотифай
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02.05.2022 23:49 Ответить
Русня, шо с лицом?
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02.05.2022 21:07 Ответить
Эти гаубицы могут изменить ход всей войны. Даже трудно предугадать последствия их появления на фронте. В Украине знал атиллеристов, это ребята с мозгами компьютера. Профессионалы с большой буквы.
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03.05.2022 02:50 Ответить
Починаючи з 16 травня російській артилерії почне приходити *******
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02.05.2022 21:12 Ответить
він плавно вже настає...
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02.05.2022 23:48 Ответить
А що має статися аж 16 травня чи можливо в червні чи липні як вєщала люська, якщо зброя разом з артилеристами вже в Україні?
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03.05.2022 10:13 Ответить
Готовьте касапы черные пакеты и белые тапочки.
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02.05.2022 21:13 Ответить
баночки майонезні,не буде там стільки "матеріалу" щоб в кульок класти))))
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03.05.2022 03:00 Ответить
кульки в них закінчилися місяць тому, дохлих скоторусів возять насипом до крематорію.
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03.05.2022 07:31 Ответить
Поскорее бы их на фронт. Свинособаки заждались уже ********* от натовского вооружения
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02.05.2022 21:14 Ответить
а вы причем тут, арахуйи..
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02.05.2022 21:16 Ответить
Смерть клятим ворогам
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02.05.2022 21:18 Ответить
И сразу перевес пушек орков куда то испарится.
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02.05.2022 21:19 Ответить
Очень славно идёт демилитаризация Украины !
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02.05.2022 21:22 Ответить
і деницифікація малих народов расейской *********
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02.05.2022 21:28 Ответить
А чому с 16 -го травня ? Може раніше ? Вже бажаємо, багато, мертвих москалей, . За Одессу
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02.05.2022 21:25 Ответить
А де було про дату?
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02.05.2022 22:45 Ответить
Можливо з нетерпінням мабєлєзації 9 травня на мацковії і її результатів так чекають? Це така фора за рахонок життів цивільного населення та військових?
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03.05.2022 10:16 Ответить
снаряды давай!
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02.05.2022 21:37 Ответить
Дають)
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03.05.2022 08:42 Ответить
Они уже на фронте, да и по словам Тома Купера, himars тоже в донецкой области. Через недельку напишут что везут.
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02.05.2022 21:40 Ответить
той цілий том купер поставив під сумнів наші досягнення по демілітаризації кацапольотів - не більше 40-50 штук...редька він
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02.05.2022 21:47 Ответить
Купер, як і більшість західних аналітиків, дивиться на базу данних Орікса- а вони фіксують лише ту техніку яка є на відео чи фото.

З авіацією в цьому плані найтяжче, бо без оперативної інфи прямо зі штабу ППО, кожен літак і вертушку збиту не покажеш. А падають вони коли в воду, коли на окуповану територію, а коли просто в ліс. Навідміну від танків, які в полі та по дорогах, за уламками кожного літака не услідкуєш.
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02.05.2022 22:17 Ответить
А можна докладніше про цю базу даних?
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02.05.2022 23:10 Ответить
а зачем тебе "киянин" с польши ?
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03.05.2022 05:23 Ответить
Он анализирует открытые источники. По потерям он дает данные Oryx. А там просто считают фотки с интернета. Не больше и не меньше. Понятно что там и близко не все. Наши тоже приписывают. Везде так. Но и фотографируют далеко не все. А то что фоткают не всегда в сеть попадает, по разным причинам. А если и попадает то с опозданием в месяц и более.
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02.05.2022 22:33 Ответить
Стоп *****!!!
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02.05.2022 21:50 Ответить
Не дочекаюся коли вже випробують на москалях. Чи то файна річь? Чи так собі? Родаки москалів вже тоже чекають на виплати за втрати "годувальників".
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02.05.2022 21:53 Ответить
мішок сахару дадуть, і медаль
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03.05.2022 07:45 Ответить
шо там уметь закинул снаярд дернул веревку..куда попало туда и норм..
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02.05.2022 21:54 Ответить
Что это за кацапский подход?
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02.05.2022 22:08 Ответить
Это с унитазом просто - метнул и дергай за веревку, с артиллерией все немного сложнее
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02.05.2022 22:29 Ответить
Деякі плутають ці знаряддя...
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02.05.2022 22:52 Ответить
Судя то сводкам, русня уже сейчас начала проигрывать артиллерийские дуэли. Причем с разгромным счетом, практически всухую. А это свидетельство успешного применения комплекса контрартиллерийский радар + БПЛА + качественная арта с преимуществом по дальнобойности.
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02.05.2022 22:01 Ответить
Десь читав, шо ті пушки (гаубиці ) то така холєра, шо попадають з першого пострілу без "прістрєлки" ! Та навіть в турків ( члєн НАТО ) таких нема.
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02.05.2022 22:51 Ответить
Це якщо у них комп*ютеризоване механічне наведення.

Ха, так і є !!

M777 має цифрову https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) M109A6 Paladin . Система управління вогнем може визначати місце знаходження гаубиці та обчислювати параметри гармати для швидкого наведення на цільhttps://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-3 [3] .
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02.05.2022 23:10 Ответить
Союзники ж розуміють що ми повинні обстрілювати кацапів 24 години 7 днів на тиждень ?
То б то снарядів нам потрібна гора.
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02.05.2022 23:08 Ответить
Не совсем. Это по советским таблицам нужны горы чтобы попасть в цель учитывая эллипс рассеивания. Этой "скрипочке Страдивари" для выполнения задачи нужны два три снаряда. Одному орудию! Не батарее!
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03.05.2022 02:52 Ответить
Дали ж 140тис снарядів, у 100 разів більше ніж усієї кацапської техніки
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03.05.2022 10:24 Ответить
3мм. Дрібниця, а риємно.
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03.05.2022 00:10 Ответить
🇺🇸 Україна отримає ще 5000 «Джавелінів»

Речника оборонного відомства США Джона Кірбі повідомив, що це відбудеться до п'ятниці, 6 травня.
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03.05.2022 00:17 Ответить
Если сравнить с музыкальным инструментом то среди артиллерийских орудий эта гаубица что то вроде скрипкаи Страдивари . А тут не одна а аж 70. По сути это крупнокалиберная снайперская винтовка с сумасшедшей для советских разработок дальностью. В умелых руках эти орудия загонят все БТГ россиян под шконку.
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03.05.2022 02:37 Ответить
Звезда вам москалики, будем гнать вас до Урала. Хотели воевать с НАТО? Ну щас повоююте, посмотрите что такое технологическое приемущество и то, насколько вы застряли в древних веках со своей второй армией мира. Один выстрел одна пораженная цель и дальнобойность, такая что будем с Николаева кацапья у Херсона херачить, молитесь и бегите.
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03.05.2022 04:54 Ответить
Дайте хоча б дивізіон на напрямок Ізюм-Барвінкове.
Там кацапи гору техніки нагнали.
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03.05.2022 05:53 Ответить
Нам потрібний рашистський метал відбудовувати мирну Україну!
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03.05.2022 07:13 Ответить
Це до ГШ чи США?
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03.05.2022 10:27 Ответить
забагато трьопа
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03.05.2022 07:54 Ответить
Так шо там с Мариуполем,или пушки для красоты ?
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03.05.2022 09:08 Ответить
Люська сказала до червня-липня жодного наступу не буде. Хоча США повідомили, що все необхідне, включно з артилеристами (для контратаки) уже в Україні. Кому варто довіряти, а кому ні?
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03.05.2022 10:31 Ответить
 
 