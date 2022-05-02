Более 70 американских гаубиц уже в Украине, 200 артиллеристов прошли обучение для их использования, - CNN
Около 80% от общего количества из 90 гаубиц M777, которые США обязались предоставить, уже прибыли в Украину.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Более 170 украинских военных прошли подготовку более чем в одном месте на M777, и еще 50 с лишним человек должны закончить обучение сегодня, поэтому, когда они выпускаются сегодня - на самом деле они, возможно, уже закончили обучение сегодня - это будет более 200 украинских артиллеристов" , – сказал чиновник.
Он добавил, что еще более 50 украинцев прибудут на один из полигонов за пределами Украины позже на этой неделе, чтобы начать обучение обращению с гаубицами M777.
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По словам чиновника, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.
Он также сообщил, что за последние 24 часа в европейский регион прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.
По словам чиновника, также было "23 доставки по воздуху" из пяти других стран.
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- Гальо, пане президенте, ту Місько зі Станіславова. Телефоную, жеби вам вповісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Харашо Міша, ето действительно важная новость. А большая у вас армия?
- Ну, зара… Я, Влодко, сусід Стефко і всі, шо ту в преферанс грали. То нас разом вісім.
- Должен сказать тебе, Миша, что у меня в армие 100 тисяч людей, каторие только ждут маево приказа.
- Холєра, я зара вам віддзвоню.
За якийсь час…
- Гальо, прошу пана президента, стан війни не скасовано. До нас приєдналося ше штири хлопаки з сусідньої кнайпи.
- Должен сказать тебе, Миша, что со времени нашего последнего разгавора я увеличил армию до 200 тисяч человек.
- Най го холєра вхопе! Я ще зателефоную.
За якийсь час…
- Слава Йсу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся вицофати з тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему это вы вдруг передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли,же аж ніяк не зможемо нагодувати 200 тисяч в'язнів
Немає ніх\Я вопщє, одна сира земля!
З авіацією в цьому плані найтяжче, бо без оперативної інфи прямо зі штабу ППО, кожен літак і вертушку збиту не покажеш. А падають вони коли в воду, коли на окуповану територію, а коли просто в ліс. Навідміну від танків, які в полі та по дорогах, за уламками кожного літака не услідкуєш.
Ха, так і є !!
M777 має цифрову https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) M109A6 Paladin . Система управління вогнем може визначати місце знаходження гаубиці та обчислювати параметри гармати для швидкого наведення на цільhttps://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-3 [3] .
То б то снарядів нам потрібна гора.
Речника оборонного відомства США Джона Кірбі повідомив, що це відбудеться до п'ятниці, 6 травня.
Там кацапи гору техніки нагнали.