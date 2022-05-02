На Восточном направлении отражена 1 атака оккупантов, уничтожены 75 рашистов, 2 танка, 11 единиц бронетехники, 1 артсистема, - ОТГ "Схід"

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния с российскими оккупантами в течение 2 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". В частности, 2 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, было уничтожено склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – 75; танков – 2; БМП – 6; ББМ – 5; артиллерийских систем – 1; минометных расчетов – 2; АО – 3; БПЛА – 4; специальная техника – 1".

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