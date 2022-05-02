На Восточном направлении отражена 1 атака оккупантов, уничтожены 75 рашистов, 2 танка, 11 единиц бронетехники, 1 артсистема, - ОТГ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния с российскими оккупантами в течение 2 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". В частности, 2 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, было уничтожено склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – 75; танков – 2; БМП – 6; ББМ – 5; артиллерийских систем – 1; минометных расчетов – 2; АО – 3; БПЛА – 4; специальная техника – 1".
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її, готується торгувати.
Підходить старий гуцул:
- Скільки коштує вся бочка?
- Ну рахуй: дев'ятсот літрів, по шість копійок за кружку. Сто вісім рублів.
- Ось тобі гроші, йди погуляй. Увечері прийдеш за порожньою бочкою.
- Добре!
Продавець йде. Дід розгортає плакат "Квас безкоштовно".
Народ спочатку здивувався. Потім стали підходити. Потім черга утворилася. Потім
довга черга. Потім натовп. Мат, крики. Хто без черги лізе, комусь не дісталося.
Бійка почалася. Різанина.
Міліція приїхала. Натовп розігнали. Забіяк - в кутузку. Діда туди ж.
Починають його пресувати:
- З якою метою спровокував бійку?
- В думках не мав!
- Незаконною торгівлею займався?
- Безкоштовно людей квасом пригощав. Є свідки.
- Значить квас крадений!
- На свої кровні купив. Маю право.
- Може ти псих?
- Нормальний. У мене і довідка є.
- Гаразд, діду. ми тебе відпустимо. Тільки скажи, навіщо ти це зробив? Навіщо
свої гроші витрачав? У чому фішка?
- Гаразд, так і бути, скажу. Людина я вже не молода. До комунізму точно не доживу.
А так хотілося подивитися, як воно буде ... При комунізмі ...
Ще один успіх українців за минулі чотири дні в тому, що вони надійно, залізобетонно зупинили наступ російської армії на південь від Ізюма. Звичайно, це було непросто: від передових позицій орків до дороги та залізниці, котрі повʼязують Барвінкове зі Словʼянськом, зоставалося заледве пʼять кілометрів, але 81-ша аеромобільна і 3-тя танкова бригади українців упоралися з цим завданням, хоч би які сили проти них не кидали росіяни.
Незмінно премудрий дворніков - чи, як можливо, ґєрасімов (іба та боба), котрий 28 квітня прибув у район Ізюма, - після того навів нову понтонну переправу через Сіверський Донець, типу відволікти увагу та ,розпочав атаку в іншому напрямку: від Заводів на захід, на Велику Комишуваху, яку кремль типу нібито захопили 29 квітня. Разом з тим, вчора українці все ще перебували на основних об'єктах і в південній частині цього села.
Далі на схід орки - а саме 30-та окрема мотострілецька бригада, сили 201-ої воєнної бази, 74-та окрема гвардійська мотострілецька бригада та 239-ий гвардійський танковий полк, за загальної «підтримки» «гарматного м'яса» з 7-ої та 9-ої бригад апалчєнцєв, - потужно наступають із Лозового на Яцівку та на Коровій Яр, із Зеленої Долини та Зарічного на Лиман, Озерне та Ямпіль. Після відведення 17-ої танкової бригади український захист цієї ділянки складають 15-ий окремий Слов'янський полк нацгвардії, 57-та мотопіхотна та 95-та десантно-штурмова бригади (3-тя танкова захищає Дібровне та Довгеньке; 4-ту танкову, схоже, тримають у резерві). Тобто, українці зазнають величезного тиску, але їхні підрозділи чудово маневрують: поділені на невеликі загони, вони обходять російські наступальні з'єднання з флангів, роблять коротку зупинку, знищують одну-дві одиниці техніки й переїжджають знову. Таким чином, російське просування зостається болісно повільним, бо кожен пройдений метр коштує їм великих втрат.