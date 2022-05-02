Все страны ЕС имеют планы на случай полного прекращения поставок российского газа, - еврокомиссар по энергетике Симсон

Отказ "Газпрома" выполнять свои контрактные обязательства свидетельствует, что РФ не является надежным поставщиком газа. Следовательно, ЕС должен готовиться не надеяться на него.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам энергетики сегодня в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все видели, как Газпром объявил, что не будет соблюдать свои контрактные обязательства и остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Это четко свидетельствует о том, что они (россияне – ред.) не являются надежными поставщиками. Это означает, что все страны-члены должны иметь готовые планы на случай полного прерывания поставок. И у них уже есть такие планы", – отметила еврокомиссар.

Она заметила, что подготовка к такому развитию событий началась еще в январе, когда стало очевидным обострение ситуации. Реализация этих планов требует четкой координации и солидарности между странами – членами ЕС.

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"У нас есть такие страны, которые замкнуты на суше, и они очень зависимы от альтернативных путей, от поставок и помощи соседей. Мы также предполагаем в наших чрезвычайных планах наше ближайшее соседство – также Украину и Молдову", – сказала Симсон.

По ее словам, Евросоюз не сможет сразу заместить из альтернативных источников весь объем поставляемого из россии газа. Таким образом, ЕС будет комплексно решать эту проблему, увеличивая удельный вес возобновляемых источников в энергетическом балансе, в частности использование биогаза, а также внедряя технологии энергосбережения.

Предполагается также координация усилий по более эффективному использованию имеющихся хранилищ газа и совместной закупке газа для прохождения зимнего периода. Это позволит полностью использовать коллективную покупательную способность ЕС и избежать ненужной конкуренции между странами при заключении контрактов с альтернативными поставщиками газа.

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