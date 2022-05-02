За сутки отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожена 41 единица вражеской техники и 5 беспилотников типа "Орлан-10", - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 2 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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