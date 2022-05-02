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Путин еще не решил, что делать с ОРДЛО и планирует гуманитарный кризис в Херсонской области, - Буданов

буданов

Президент России Владимир Путин еще не решил, принимать ли захваченные территории востока Украины в состав России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью НВ.

"Сейчас они еще на развилке. То есть не они, а он - президент России, - там один человек решает. Он не принял окончательного решения, пытаться ли ему принять так называемый Донбасс в состав России или оставлять его какой-то третьей территорией", - сказал  начальник ГУР.

По его мнению, россии "нужен весь Донбасс", чтобы номинально сказать, что "народ Донбасса избрал свой путь".

"Ибо даже для больного ума будет нелегитимно, когда одна часть Донбасса под контролем пока что у них, а другая нет", - заявил Буданов.

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В то же время он утвердительно ответил на вопрос, намерена ли Россия устроить голод в Херсонской области, откуда захватчики сейчас вывозят зерно, сельскохозяйственную технику.

"Конечно. Они попытаются сделать демографический кризис, а потом – гуманитарный. Только в таком случае они смогут справиться с большинством населения. Очень легко манипулировать настроениями населения, когда у людей забрать все, а затем предлагать гуманитарную помощь. Чтобы не тратить миллионы, они будут тратить копейки, давая крошку хлеба", – прогнозирует глава разведки.

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По его словам, российское руководство сейчас лелеет две идеи. Первая – это воспроизводство Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время в русской империи. Речь идет о нынешней территории Крыма, Херсонщины, частично Николаевщины и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в Симферополе.

"Это та идея, которую они сейчас проталкивают", – заметил Буданов.

"Вторая идея, которую нечасто можно услышать, однако она имеет место – это так называемый Небесный город. Была такая концепция... Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез воспринимают для себя и сейчас пытаются воспроизвести", - заявил начальник ГУР.

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Буданов Кирилл (458) оккупация (10181) путин владимир (31493) россия (96001)


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Топ комментарии
+6
а Ви шо до )(уйла звонили і питали,чи він прийняв рішення ,чині?
Хрен його знає.шо )(уйло думає,може він думає про Бункер.може про Кабоєву,може Ядерною бомбою ,стерти все з Землі..Воно ж як мавпа з гранатою..
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02.05.2022 22:26
+4
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 22:25
+3
иногда у меня такое чувство что Пуйло просто играет в Europa Universalis. Играется в историю, рисует на бумажках новые страны и границы, а окружение улыбается, кивает, просебя акуевая и тихой сапой вывозят честно спизженное на ближний восток.
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02.05.2022 22:51
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 22:25 Ответить
а Ви шо до )(уйла звонили і питали,чи він прийняв рішення ,чині?
Хрен його знає.шо )(уйло думає,може він думає про Бункер.може про Кабоєву,може Ядерною бомбою ,стерти все з Землі..Воно ж як мавпа з гранатою..
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02.05.2022 22:26 Ответить
генрихович звонил валуеву, а уже тот *****. А потом коля перкесказал генриховичу, а уже тот за пивом кирюше. Откатанный надёжный канал.
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02.05.2022 22:31 Ответить
У ***** одно место даже черти будут от него в отпаде такого редкостного ублюдка в их заведении еще не попадало... Буданову вопрос- а что будет- если Вовы Путина не будет????

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02.05.2022 22:28 Ответить
Российский президент путин будет вынужден на несколько дней отказаться от контроля над войной в Украине, поскольку собирается на операцию по онкологии.

Об этом https://www.dailymail.co.uk/news/article-10770541/Putin-cancer-operation-near-future-hand-power-hardline-ex-KGB-chief.html сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на источник в Кремле.

На время отсутствия Путин вместо себя выдвинет кандидатуру главы Совета безопасности и эксглавы ФСБ Николая Патрушева. Якобы дал понять последнему, что считает его едва ли не единственным действительно доверенным человеком и другом в системе власти.

Патрушев считается ключевым инициатором стратегии войны - и человеком, убедившим президента РФ, что Киев переполнен неонацистами.

Источник отмечает, что Путин болеет раком брюшной полости и болезнью Паркинсона в течение 18 месяцев.

Ранее он отложил операцию, которая не состоится до Дня Победы. Мол, операция была назначена на вторую половину апреля.

"Путину рекомендовали сделать операцию, дата которой обсуждается и согласовывается. Кажется, особой срочности нет, но и откладывать нельзя. Президент России Владимир Путин болен онкологией, и последние проблемы, обнаруженные во время обследования, связанные с этой болезнью" , - говорится в сообщении.

Он также страдает "болезнью Паркинсона и шизоаффективным расстройством", имеющим симптомы шизофрении, включая галлюцинации и манию, отмечает издание.
обратите внимание, как трусятся клешенки *****))))

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2022/04/26/3487193446919617309/640x360_MP4_3487193446919617309.mp4 https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2022/04/26/3487193446919617309/640x360_MP4_3487193446919617309.mp4

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02.05.2022 22:35 Ответить
Хоч би воно не прокинулось після наркозу. Хочеться також пофантазувати на тему того, що можливо операція є альтернативним способом усунути ***** від влади

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02.05.2022 22:52 Ответить
ой...так не хочеться розочаровуватися....
бо така нагода ...така нагода....
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02.05.2022 23:10 Ответить
Патрушев там ще гірше путєна буде.
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02.05.2022 23:31 Ответить
Він оголосив війну Україні і вже абсолютно все одно, що він вирішить.
Україна веде війну із загарбником, агресором - все.
Закінчення війни буде розглядатись після звільнення УСІХ тариторій України станом на 01.02.2014.

Зі слів секретаря РНБО випливає, що скільки мордор оголосить йому належних територій - там українська армія має спинитись????
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02.05.2022 22:37 Ответить
І ще = що вони там курять?
Годину назад повідомлення від Данілова - приймемо тільки капітуляцію мордору.
А тут -на тобі......
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02.05.2022 22:38 Ответить
Ай это уже не впервой.
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02.05.2022 22:53 Ответить
иногда у меня такое чувство что Пуйло просто играет в Europa Universalis. Играется в историю, рисует на бумажках новые страны и границы, а окружение улыбается, кивает, просебя акуевая и тихой сапой вывозят честно спизженное на ближний восток.
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02.05.2022 22:51 Ответить
А что делать? Заберите из ОРДЛО и Крыма своих военных и всю кодлу ватников. И вместе дружной гурьбой валите за границу Украины 1991 года. А то внезапно черноморские бычки нападут и покусает.
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02.05.2022 22:53 Ответить
Это главный дружбан Люси-под-полковником?
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03.05.2022 02:10 Ответить
Тупориле яке вважає себе великим розвідником іди за російським кораблем.
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03.05.2022 06:03 Ответить
Деколи( а в основному досить часто) наші "державні мужі" несуть таку ахінею, що просто диву даєшся...Хоча, а що тут дивного-яка голова, такі і хвости-тобто, ніякі...
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03.05.2022 06:24 Ответить
ребята три дня не было не интернета не моб. связи и тишина без взрывов только какждый день в час ночи немного. Эти три дня были как три месяца. И не понятно что происходит вокруг. Херсон на связи!
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03.05.2022 12:32 Ответить
 
 