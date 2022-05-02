Путин еще не решил, что делать с ОРДЛО и планирует гуманитарный кризис в Херсонской области, - Буданов

Президент России Владимир Путин еще не решил, принимать ли захваченные территории востока Украины в состав России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью НВ.

"Сейчас они еще на развилке. То есть не они, а он - президент России, - там один человек решает. Он не принял окончательного решения, пытаться ли ему принять так называемый Донбасс в состав России или оставлять его какой-то третьей территорией", - сказал начальник ГУР.

По его мнению, россии "нужен весь Донбасс", чтобы номинально сказать, что "народ Донбасса избрал свой путь".

"Ибо даже для больного ума будет нелегитимно, когда одна часть Донбасса под контролем пока что у них, а другая нет", - заявил Буданов.

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В то же время он утвердительно ответил на вопрос, намерена ли Россия устроить голод в Херсонской области, откуда захватчики сейчас вывозят зерно, сельскохозяйственную технику.

"Конечно. Они попытаются сделать демографический кризис, а потом – гуманитарный. Только в таком случае они смогут справиться с большинством населения. Очень легко манипулировать настроениями населения, когда у людей забрать все, а затем предлагать гуманитарную помощь. Чтобы не тратить миллионы, они будут тратить копейки, давая крошку хлеба", – прогнозирует глава разведки.

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По его словам, российское руководство сейчас лелеет две идеи. Первая – это воспроизводство Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время в русской империи. Речь идет о нынешней территории Крыма, Херсонщины, частично Николаевщины и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в Симферополе.

"Это та идея, которую они сейчас проталкивают", – заметил Буданов.

"Вторая идея, которую нечасто можно услышать, однако она имеет место – это так называемый Небесный город. Была такая концепция... Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез воспринимают для себя и сейчас пытаются воспроизвести", - заявил начальник ГУР.

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