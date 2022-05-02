Данилов о дефиците горючего: не рассчитывали на скорый возврат населения
Дефицит горючего на украинских АЗС возник из-за того, что компании, занимающиеся его поставкой, не рассчитали потенциальное количество клиентов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Компании, к сожалению, не рассчитывали на такой патриотизм нашего населения, которое начало быстро возвращаться в свои дома. Люди приехали домой, потому был спрос на горючее, поэтому произошла такая нестандартная ситуация. Думаю, что в ближайшее время ситуация уладится", - пояснил он .
Читайте: Вопрос с дефицитом топлива решат в течение 1-2 недель, - Зеленский
Топ комментарии
+24 Urs
показать весь комментарий02.05.2022 22:40 Ссылка
+23 переигравший ботокс
показать весь комментарий02.05.2022 22:39 Ссылка
+20 Чайка Київ
показать весь комментарий02.05.2022 22:39 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай біженці сидять за кордоном, а ще краще не повертаються. Для влади так буде краще.
Може настав час розібратися що сталося і хто винен у закритті 8 наших нпз?
Торги прошли 27 апреля на бирже УМВБ.
Так, было реализовано 14,1 тысячи тонн по цене 28 тысяч грн за тонну на 395 млн грн.
Рыночная цена этого дня была на уровне около 50-52 тысячи гривен за тонну. По такой цене в тот же период свой газ продала госкомпания Укргаздобычи.
АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.
Из-за этого соглашения полугосударственная компания недосчиталась около 300 млн. грн.
В день аукциона группа "Приват" повысила цены на горючее на своих АЗС сверх предельного уровня, установленного правительством. Это при том, что горючее группа не импортирует, а торгует остатками продукта Кременчугского НПЗ.
https://t.me/prankota_ch
Пішли геть - дайте дорогу тим, хто зможе
Тому ніхера там не робили, окрім "шатлів" і аптечного пункта Верещучки...
Данілов на щось постійного не розраховує...
Може йому змінити рід занять?
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
Потому что курс. Предельная наценка. И остальной антирыночный бред.
т.е. не война... не санкции против рашки и белорашки (где покупался бензин, дизтопливо и автогаз)....а именно возврат части беженцев...
ИЛИ БАРЫГ МАРЖА НЕ УСТРАИВАЕТ ?