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Новости Война
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Данилов о дефиците горючего: не рассчитывали на скорый возврат населения

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Дефицит горючего на украинских АЗС возник из-за того, что компании, занимающиеся его поставкой, не рассчитали потенциальное количество клиентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Компании, к сожалению, не рассчитывали на такой патриотизм нашего населения, которое начало быстро возвращаться в свои дома. Люди приехали домой, потому был спрос на горючее, поэтому произошла такая нестандартная ситуация. Думаю, что в ближайшее время ситуация уладится", - пояснил он .

Читайте: Вопрос с дефицитом топлива решат в течение 1-2 недель, - Зеленский

Данилов Алексей (1066) дефицит (302) топливо (630)


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Топ комментарии
+24
нет, просто до вторжения никто не ездил на авто, а тут вдруг все поехали.
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02.05.2022 22:40
+23
Укрнафта продала компаниям с орбиты группы Приват сжиженный газ по цене вдвое ниже рыночной.

Торги прошли 27 апреля на бирже УМВБ.

Так, было реализовано 14,1 тысячи тонн по цене 28 тысяч грн за тонну на 395 млн грн.

Рыночная цена этого дня была на уровне около 50-52 тысячи гривен за тонну. По такой цене в тот же период свой газ продала госкомпания Укргаздобычи.

АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.

Из-за этого соглашения полугосударственная компания недосчиталась около 300 млн. грн.

В день аукциона группа "Приват" повысила цены на горючее на своих АЗС сверх предельного уровня, установленного правительством. Это при том, что горючее группа не импортирует, а торгует остатками продукта Кременчугского НПЗ.



https://t.me/prankota_ch
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02.05.2022 22:39
+20
За три роки ви змогли щось розрахуапти? Краще б мовчав.
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02.05.2022 22:39
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Тобто розраховували на затяжну війну ?
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02.05.2022 22:32 Ответить
нет, просто до вторжения никто не ездил на авто, а тут вдруг все поехали.
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02.05.2022 22:40 Ответить
В саму точку сказано!
Хай біженці сидять за кордоном, а ще краще не повертаються. Для влади так буде краще.
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02.05.2022 22:40 Ответить
Просто дешева відмазка. Думають, що країна не знає, що більшість із них довбані, навіть не продажні. А придивишся, і розумієш - довба..об
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02.05.2022 22:52 Ответить
8 років війни ніхто нічого не думав робити над зведенням до 0 долі продажу гсм від ворога та його шістки...
Може настав час розібратися що сталося і хто винен у закритті 8 наших нпз?
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02.05.2022 23:45 Ответить
попробуйте еще на сахар цены порегулировать.
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02.05.2022 22:38 Ответить
Укрнафта продала компаниям с орбиты группы Приват сжиженный газ по цене вдвое ниже рыночной.

Торги прошли 27 апреля на бирже УМВБ.

Так, было реализовано 14,1 тысячи тонн по цене 28 тысяч грн за тонну на 395 млн грн.

Рыночная цена этого дня была на уровне около 50-52 тысячи гривен за тонну. По такой цене в тот же период свой газ продала госкомпания Укргаздобычи.

АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.

Из-за этого соглашения полугосударственная компания недосчиталась около 300 млн. грн.

В день аукциона группа "Приват" повысила цены на горючее на своих АЗС сверх предельного уровня, установленного правительством. Это при том, что горючее группа не импортирует, а торгует остатками продукта Кременчугского НПЗ.



https://t.me/prankota_ch
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02.05.2022 22:39 Ответить
Скажу больше очень хороший навар получается. На нпз топливо берут в тоннах, а продают в литрах. При этом плотность пишут.... Сам занимался газом, диз топливо аналогично берут на нпз в тоннах, сливаются по планке (бочка имеет паспорт, и по паспорту в бочке есть планка (метка))
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02.05.2022 22:46 Ответить
И много наварился на согражданах?
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02.05.2022 23:47 Ответить
Якщо сидить на цензорі, то не дуже...)))
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03.05.2022 07:51 Ответить
За три роки ви змогли щось розрахуапти? Краще б мовчав.
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02.05.2022 22:39 Ответить
Вот стало всё на свои места, основа и основной объем топлива в Украине это кременчуцький нпз. Просто некоторые добавляли присадки и получалось европейское топливо (бадяга) pro, mustang, Plus, evro, puls
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02.05.2022 22:40 Ответить
Основою був Мозирський НПЗ, хоча в Україні і 5 своїх заводів було. Дешевше для ділків було придбати готове паливо, ніж виробляти його в своїй країні.
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02.05.2022 22:41 Ответить
Сам с Кременчуга, в лучшие времена бензовозы возили кременчуцкое топливо на нефтебазы известных брендов. И я говорю про нашу страну и имею ввиду не изготовление а бадяга (смешивания)
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02.05.2022 22:52 Ответить
Дай угадаю - ты не просто с Кременчуга, но еще и дочь офицера и не всё так однозначно?
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02.05.2022 23:48 Ответить
Населення почало "швидко" повертатися, десь три-чотири тижні тому.
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02.05.2022 22:42 Ответить
Добре що не давили танками
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02.05.2022 23:47 Ответить
кстати да. и топлива было достаточно - отпускали по 20-30 л, безо всяких очередей
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02.05.2022 23:50 Ответить
А може ручне управління цінами на паливо дебільне рішення?
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02.05.2022 22:43 Ответить
Я вірно зрозумів що пану Данілову населення зайве?)) Коли проведуть перепис населення будуть дуже здивовані, бо його буде дуже мало. Станом на зараз боюся що на підконтрольних територіях проживають мільйонів 28. Це без заробітчан, без біженців, що за кордоном. Правда і те, що сильно вимагати солярки і бензину в умовах війни, гарячої пори посівної я би не став. Добре і те що роблять
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02.05.2022 22:44 Ответить
До виборів залишалось 2 роки....
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02.05.2022 22:45 Ответить
як завжди - не прорахували, не побачили, не повірили західним розвідкам, не подумали, не знали - а на хрена ви тоді сидите на цих посадах управління країною?

Пішли геть - дайте дорогу тим, хто зможе
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02.05.2022 22:47 Ответить
ахахахааааааа!!!!! та вы шо !!!! и про войну они не знали, и про предателей в верховной раде, и тут вдруг они не знали , что люди будут возвращаться , ............*** !!!!!! А нах вы там сидите , если НИХЕРА НЕ ЗНАЕТЕ !!!!! беня всех недолеких на посты поставил , теперь имеем что имеем.
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02.05.2022 22:48 Ответить
Войны думали, что не будет. С Беларуси, думали, что не нападут. Эвакуировать народ тоже не думали, бо будет паника. Теперь для них неожиданность, что народ возвращается домой. А народ ещё и жрать захочет, хотя про это они тоже не думают. У нас во владе есть хоть кто-то думающий?
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02.05.2022 22:50 Ответить
Він ще не розраховував, що орки підуть з Криму.
Тому ніхера там не робили, окрім "шатлів" і аптечного пункта Верещучки...
Данілов на щось постійного не розраховує...
Може йому змінити рід занять?
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02.05.2022 22:55 Ответить
Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку | Економічна правда

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
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02.05.2022 22:58 Ответить
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02.05.2022 23:03 Ответить
Мародери ******. Більше слів немає
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02.05.2022 23:18 Ответить
Скажым так. Все два месяца войны бенз в Киеве больмень был. По 20 литров на лицо. А сейчас фих.

Потому что курс. Предельная наценка. И остальной антирыночный бред.
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02.05.2022 22:59 Ответить
Дурачки нашли крайних.
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02.05.2022 23:00 Ответить
ооо...вон оно как бывает...
т.е. не война... не санкции против рашки и белорашки (где покупался бензин, дизтопливо и автогаз)....а именно возврат части беженцев...
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02.05.2022 23:05 Ответить
ой
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02.05.2022 23:05 Ответить
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02.05.2022 23:13 Ответить
А шо у румынов брать топливо нельзя ? У них хорошее качество
ИЛИ БАРЫГ МАРЖА НЕ УСТРАИВАЕТ ?
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02.05.2022 23:14 Ответить
У румун є заправки Petrom і Rompetrol в Молдові, і декілька в Одеській області, в прикордонних районах. Румуни могли б і всю південну частину України забезпечити, але хто ж їх на такий жирний ринок пустить...
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02.05.2022 23:23 Ответить
Обирати потрібно не клоунів, щоб могли і оборону держави організувати і життя країни.
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02.05.2022 23:25 Ответить
*****, знов вони за своє -населення знов віновато....
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02.05.2022 23:32 Ответить
Оце ботам підфартило. Забули що війна йде.
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03.05.2022 00:22 Ответить
Схемы никак не поделят
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03.05.2022 00:23 Ответить
Боже 73% Ви вже зрозуміли за яких дебілів голосували?, чи Ви голосували за рідних вам по розуму?
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03.05.2022 06:05 Ответить
если бы они зрозумiли - а то опять тв пул мозги промывает
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03.05.2022 10:54 Ответить
Таке "не очікували" може бути одним з варіантів дії "п'ятої колони" з метою протидії ефективній допомозі Україні. Вийшов Наказ 481 про необхідність повернення і люди їдуть додому. Людей багато, і це передбачувано робить проблеми з логістикою та паливом. Крім того, можливо, що це може якимось чином затримати рух зброї до нашої країни. Пробки на кордоні тощо. Бо раша перемогти силою не може, може продовжувати дії, що розхитують систему з середини, чекати ослаблення та бити по слабких місцях.
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03.05.2022 07:38 Ответить
Ще на рік лишіть нульове мито на автівки...)))
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03.05.2022 07:53 Ответить
Імать-копать, вони, виявляється, ще щось і планували?
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03.05.2022 08:11 Ответить
Відмазка в стилі " мою домашку з'їла собака". Це українські топ-політики, пані та панове..
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03.05.2022 21:43 Ответить
 
 