Данилов о дефиците горючего: не рассчитывали на скорый возврат населения

Дефицит горючего на украинских АЗС возник из-за того, что компании, занимающиеся его поставкой, не рассчитали потенциальное количество клиентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Компании, к сожалению, не рассчитывали на такой патриотизм нашего населения, которое начало быстро возвращаться в свои дома. Люди приехали домой, потому был спрос на горючее, поэтому произошла такая нестандартная ситуация. Думаю, что в ближайшее время ситуация уладится", - пояснил он .

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