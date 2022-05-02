Зеленский об антисемитских выпадах Лаврова: Останется ли посол Израиля в Москве после этого?

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова главы МИД РФ Лаврова, который назвал евреев "самыми большими антисемитами".

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера министр иностранных дел РФ открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев. Якобы Гитлер имел еврейскую кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом. Эти слова означают, что крупнейший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов.

Нет слов. Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Но, тем не менее, никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат. А значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру вблизи Харькова. После гибели от российских обстрелов людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря, такой антисемистский выпад их министра означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки. Поэтому вопрос: останется ли посол Израиля в Москве, зная такую ​​их позицию? Останутся ли отношения с Россией прежними? Потому что это не случайные слова российского министра иностранных дел. Большого знатока гитлеризма.

Не случайно российские оккупанты на украинской земле создают так называемые фильтрационные лагеря, через которые проходят тысячи-тысячи наших граждан. Где убивают, истязают, насилуют наших людей. Не случайно оккупанты захватывают гражданских и вывозят в качестве заложников или депортируют как бесплатную рабочую силу. Не случайно они ведут так называемую "тотальную войну" на уничтожение всего живого, после чего остаются сожженные руины. От целых городов и сел.

Чтобы делать это все, нужно полностью отбросить мораль и достижения победителей над нацизмом", - подчеркнул президент.

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