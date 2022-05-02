Зеленский об антисемитских выпадах Лаврова: Останется ли посол Израиля в Москве после этого?
Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова главы МИД РФ Лаврова, который назвал евреев "самыми большими антисемитами".
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера министр иностранных дел РФ открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев. Якобы Гитлер имел еврейскую кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом. Эти слова означают, что крупнейший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов.
Нет слов. Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Но, тем не менее, никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат. А значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру вблизи Харькова. После гибели от российских обстрелов людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря, такой антисемистский выпад их министра означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки. Поэтому вопрос: останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их позицию? Останутся ли отношения с Россией прежними? Потому что это не случайные слова российского министра иностранных дел. Большого знатока гитлеризма.
Не случайно российские оккупанты на украинской земле создают так называемые фильтрационные лагеря, через которые проходят тысячи-тысячи наших граждан. Где убивают, истязают, насилуют наших людей. Не случайно оккупанты захватывают гражданских и вывозят в качестве заложников или депортируют как бесплатную рабочую силу. Не случайно они ведут так называемую "тотальную войну" на уничтожение всего живого, после чего остаются сожженные руины. От целых городов и сел.
Чтобы делать это все, нужно полностью отбросить мораль и достижения победителей над нацизмом", - подчеркнул президент.
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Вуді Ален теж ******** пожартувати над євреями, як і Ларрі Девід, але ж вони митці, а не дипломати.
Израиль держал нейтралитет по поставкам вооружений в Украину.
Теперь очевидно ситуация изменится!
В сентябре 1919 года российские деникинские войска заняли г. Фастов (Украина). Начался еврейский погром, принявший необычайно жестокий характер. Резня еврейского населения продолжалась неделю: сотни еврейских девушек-подростков, женщин и старух были изнасилованы. Были практически полностью уничтожены огнём все строения города, принадлежащие евреям. Были оскорблены религиозные чувства евреев...
У Добровольческой армии Деникина символикой были флаг триколор и двуглавый орел, как и в нынешней россии...
евреи, как вам такое заехало ?
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
А на рахунок євреїв то в них свій погляд - адже останні вклали великий внесок у становлення РФії починаючи з 1917р.
Ізраїль вже визначився щодо війни ? Я щось не чула.
Хай собі розбираються з москалями. Дуже хитрі. Як турки.
- рашизм і касапізм використовує класичну ідеологію тотального подавлення людини - технологію виготовлення манкуртів і "орків". Селекція пристосуванства. І там та "селекція" без перерви вже 850 років триває.
Останется ли "Папик" на рашканале СТС и "Сваты" на рашканале Дом кино (оба сериала - продакшн "Квартал 95") после двух месяцев московской войны против Украины или уедут вместе с израильским послом ?