РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6212 посетителей онлайн
Новости Война
13 583 49

Зеленский об антисемитских выпадах Лаврова: Останется ли посол Израиля в Москве после этого?

лавров

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова главы МИД РФ Лаврова, который назвал евреев "самыми большими антисемитами".

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера министр иностранных дел РФ открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев. Якобы Гитлер имел еврейскую кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом. Эти слова означают, что крупнейший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов.

Нет слов. Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Но, тем не менее, никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат. А значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру вблизи Харькова. После гибели от российских обстрелов людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря, такой антисемистский выпад их министра означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки. Поэтому вопрос: останется ли посол Израиля в Москве, зная такую ​​их позицию? Останутся ли отношения с Россией прежними? Потому что это не случайные слова российского министра иностранных дел. Большого знатока гитлеризма.

Не случайно российские оккупанты на украинской земле создают так называемые фильтрационные лагеря, через которые проходят тысячи-тысячи наших граждан. Где убивают, истязают, насилуют наших людей. Не случайно оккупанты захватывают гражданских и вывозят в качестве заложников или депортируют как бесплатную рабочую силу. Не случайно они ведут так называемую "тотальную войну" на уничтожение всего живого, после чего остаются сожженные руины. От целых городов и сел.

Чтобы делать это все, нужно полностью отбросить мораль и достижения победителей над нацизмом", - подчеркнул президент.

Читайте также: Лавров не смог скрыть глубокий антисемитизм российских элит, - Кулеба

Автор: 

антисемитизм (230) евреи (312) Израиль (1936) Лавров Сергей (2318) россия (96018)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Та залишиться, тому що половина поважних людей в Ізраїлі має рашкостанський аусвайс...
показать весь комментарий
02.05.2022 22:57
+16
"Ясен пень", що залишиться,
показать весь комментарий
02.05.2022 22:54
+15
Когда речь заходит о выгоде, еврей фашисту который его расстреливает патроны продаст.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ясен пень", що залишиться,
показать весь комментарий
02.05.2022 22:54 Ответить
Мусить залишитися. А Лаврова так лають бо не повинен крипто-єврей Лавров прилюдно паплюжити інших євреїв. Хоча він сказав правду. Предки Гітлера по маминій лінії походять як незаконно народжені із клану Ротшільда. До того ж сам дядько Адді видав особисто документи 150 найвищим сановникам Райху, євреям за походженням, про їхнє арійство
показать весь комментарий
03.05.2022 03:49 Ответить
коли пахне ґенделєм то жиди не горді
показать весь комментарий
02.05.2022 22:55 Ответить
Та залишиться, тому що половина поважних людей в Ізраїлі має рашкостанський аусвайс...
показать весь комментарий
02.05.2022 22:57 Ответить
Залишиться, можна не сумніватися. Посли і народ, який їх послав - різні речі. Посли разом бухають і жруть, а народи ім похєр.
показать весь комментарий
02.05.2022 22:57 Ответить
Залишиться, це ж не про гроші було...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:01 Ответить
Залишиться, бо саме про гроші...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:30 Ответить
Лавров сам єврей, це ж видно неозброєним оком, але його антисемітизм реально вражає. Втішає те, що старому коню недовго залишилось.

Вуді Ален теж ******** пожартувати над євреями, як і Ларрі Девід, але ж вони митці, а не дипломати.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:01 Ответить
І це рівень так званого "дипломата", а що вже казати про розумові здібності пересічних ************** ?
показать весь комментарий
02.05.2022 23:24 Ответить
Взагалі-то, такого антисемітизму, расизму та шовінізму, як на расєї, ніде більше немає. Це ксенофобське болото і нас інфікувало усім цим, але ж українці вже майже вилікувались від цих «хвороб» залишилась купка антисемітів та расистів, які ще живуть у минулому зі «старшим братом» , який вирішив усіх нас повбивати.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:37 Ответить
Лавров не єврей, він по батьку Калантарян, тобто вірменин. Лаврова його мати. Він від вірмен відрікся, а євреєв ненавидить.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:11 Ответить
Тоді він вірменський єврей. Яке б прізвище він не взяв, все одно його зовнішність видає національність. У єврейської національності є особливі зовнішні відзнаки, і це не ніс та не пеніс. Вони зовні відрізняються від інших національностей. Наприклад, я їх одразу бачу і можу по зовнішності визначити. А те шо старий кінь ненавидить євреїв, - це ж природньо, тоді б на расєї таку кар'єру він не зробив.
показать весь комментарий
03.05.2022 13:56 Ответить
Когда речь заходит о выгоде, еврей фашисту который его расстреливает патроны продаст.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:02 Ответить
Вообще не было желания в еврейстан заехать даже с Синая, поэтому у меня вопрос - нахрен эта новость кому вообще интересна?
показать весь комментарий
02.05.2022 23:02 Ответить
Всем, кроме дебилов типа тебя

Израиль держал нейтралитет по поставкам вооружений в Украину.

Теперь очевидно ситуация изменится!
показать весь комментарий
02.05.2022 23:34 Ответить
Ну а шо...кто-то не хочет посла из мААсквы отзывать, кто-то сериальчиками на мААскве торгует, помогая русской пропаганде. Такое...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:02 Ответить
В свое время еврейская делегация представила генералу Деникину копию прошения Лозовской городской управы на имя генерала Май-Маевского: "Что касается Екатеринослава, то без ужаса говорить нельзя: целыми улицами еврейские дома и магазины разгромлены дотла, сотни женщин изнасилованы, много убитых. Вначале мы склонны были считать это результатом "упоения победой" и разгоревшихся страстей солдат и были уверены, что скоро всё это пройдет. На самом же деле эти зверства и ужасы решительно не проявляют тенденции к прекращению". "Эти зверства происходят также на железных дорогах - на всем протяжении пространства, занятого Добровольческой армией. Из вагонов евреев буквально выбрасывают в окна. Ни один еврей не может спастись. В лучшем случае он спасет свою жизнь ценой огромного выкупа"...
В сентябре 1919 года российские деникинские войска заняли г. Фастов (Украина). Начался еврейский погром, принявший необычайно жестокий характер. Резня еврейского населения продолжалась неделю: сотни еврейских девушек-подростков, женщин и старух были изнасилованы. Были практически полностью уничтожены огнём все строения города, принадлежащие евреям. Были оскорблены религиозные чувства евреев...
У Добровольческой армии Деникина символикой были флаг триколор и двуглавый орел, как и в нынешней россии...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:05 Ответить
Так-так. А звинувачуют Петлюру...
показать весь комментарий
03.05.2022 00:37 Ответить
Так,так. А звинувачуют Петлюру...
показать весь комментарий
03.05.2022 00:40 Ответить
Ізраїль поволає і проковтне , так було в часи нацистів в Німеччині, волати почнуть всі після перемоги України над Росією
показать весь комментарий
02.05.2022 23:05 Ответить
після перемоги України над pоZZією
показать весь комментарий
02.05.2022 23:14 Ответить
За нацистів в Німеччині Ізраїлю ще не було на карті світу (1947). Але, цікавий факт, світове єврейство оголосило війну не маючи власної держави Гітлеру і Німеччині ще в в 1933 році. З того часу равини закликали всіх євреїв в усіх країнах шкодити Німеччині...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:46 Ответить
таки да, Гитлер был евреем !

евреи, как вам такое заехало ?
показать весь комментарий
02.05.2022 23:08 Ответить
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
02.05.2022 23:13 Ответить
Все добре про нациську символіку забув сказати . Про їхні зет та ве
показать весь комментарий
02.05.2022 23:14 Ответить
ну так лошадь права, как ни странно
показать весь комментарий
02.05.2022 23:14 Ответить
Ізраїль скоріше підтвердить наявність у гітлера єврейського коріння, чим підтримає Україну, або скаже, тим більше, зробить щось проти рф.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:14 Ответить
Ізраіль й досі чмокае москалів у дупу та й поцілюе у ту саму дірочку
показать весь комментарий
02.05.2022 23:16 Ответить
Шось буде...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:16 Ответить
Треба дивитись у корінь.... Московія спаплюжила свою історію. Тепер москалі займається тим, що перекручують історію інших народів. України Білорусії Литви, Фінляндії........і т.д.
А на рахунок євреїв то в них свій погляд - адже останні вклали великий внесок у становлення РФії починаючи з 1917р.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:19 Ответить
А на якого нам їхні проблеми ?

Ізраїль вже визначився щодо війни ? Я щось не чула.
Хай собі розбираються з москалями. Дуже хитрі. Як турки.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:24 Ответить
ну ти ж знайшов мир в очах х№йла...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:24 Ответить
Ти піклуйся про Україну, поц зелений.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:24 Ответить
Зачем ты нам тут об этом понтуешь? Скажи об это Кнессету и тихо будь! Понтарь-дурогон, тебе же уже 42 роки було и ты не Лох, если у тебя таки мама - Римма! Сбейся, утомил, ***..
показать весь комментарий
02.05.2022 23:26 Ответить
Р.S/ Що вони курять кокаїн же конфіскували....якщо так піде далі то москалі 9 травня оголосять війну семітам !!
показать весь комментарий
02.05.2022 23:29 Ответить
Лавров не випадково це каже, бо про своє, рашистське розказує
- рашизм і касапізм використовує класичну ідеологію тотального подавлення людини - технологію виготовлення манкуртів і "орків". Селекція пристосуванства. І там та "селекція" без перерви вже 850 років триває.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:34 Ответить
Сруль калантарян - антисемит. Новый анекдот.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:52 Ответить
Понятно, что посол Израиля в Москве останется. Израиль удвоил закупки нефти из Азербайджана, а это означает, что Израиль отказывается от кремлевской нефти, тоже происходит с зерном, да еще и бронежилеты и каски поставил Украине, после этого начались какие-то обстрелы, и теперь Лавров блеснул очередным бредом. Кремлевские просто грозят пальчиком Израилю, а Израиль медленно,но верно отдаляется от них.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:08 Ответить
російське керівництво перебуває на рівні похмурого середньовіччя.Напевно особливі хромосоми заважають їм адекватно сприймати ******** світ.лавров хотів озвучити давній махновський лозунг "бей жидов спасай росию "що не дивно для його примітивного рівня.Не відомо ще чия кров тече у лаврова але те що це суміш шовініста кгбіста скінхеда расиста і старого маразматика очевидно
показать весь комментарий
03.05.2022 00:17 Ответить
З цими заявами тупої коняки вже остаточно визначились хто саме фашисти та нацики. РФ та її армія - фашистьскі як за ідеологією цієї війни так і за сутністю своїх злочинних дій. Тепер визнали самі на весь світ
показать весь комментарий
03.05.2022 00:38 Ответить
IMHO takije viskazivanjija Lavrofa - eto OCHENJ GLUPO, uchitivaja znachenjije/ves Izrailja v mirovoij poljitjike.
показать весь комментарий
03.05.2022 01:34 Ответить
Та *****, зеЛох чесно кажучи ти ще тупіший Лаврова.
показать весь комментарий
03.05.2022 06:07 Ответить
Почекайте хвилиночку! Про те що пупкін має єврейські корені написав Едуард Ходос у книзі Єврейський синдром! Боже! Як усе запутано!
показать весь комментарий
03.05.2022 07:03 Ответить
Это не президент , это стрёмный шакал из Маугли.
показать весь комментарий
03.05.2022 08:31 Ответить
Неистребимая быдло-привычка - всех поучать. На себя посмотри!
Останется ли "Папик" на рашканале СТС и "Сваты" на рашканале Дом кино (оба сериала - продакшн "Квартал 95") после двух месяцев московской войны против Украины или уедут вместе с израильским послом ?
показать весь комментарий
03.05.2022 14:59 Ответить
 
 