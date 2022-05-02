Байден хотел бы посетить Украину, но пока таких планов нет, - Белый дом

Несмотря на приезд госсекретаря США и главы Пентагона в Киев, пока нет планов по поездке президента США Джо Байдена в Украину.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Пока планов нет, и, очевидно, мы продолжим оценивать ситуацию", - сказала она.

В то же время, Псаки отметила, что Байден очень хотел бы посетить Украину.

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