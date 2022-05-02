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Новости Война
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Байден хотел бы посетить Украину, но пока таких планов нет, - Белый дом

байден

Несмотря на приезд госсекретаря США и главы Пентагона в Киев, пока нет планов по поездке президента США Джо Байдена в Украину.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Пока планов нет, и, очевидно, мы продолжим оценивать ситуацию", - сказала она.

В то же время, Псаки отметила, что Байден очень хотел бы посетить Украину.

Читайте также: Визит Байдена в Украину – вопрос времени, – глава комитета по разведке Конгресса США

Автор: 

Байден Джо (2794) США (27034) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+7
Від сьогоднішнього випуску Швеця в ОП м'яко кажучи не заснуть...
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
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02.05.2022 23:41
+3
Мудра людина та розумний політик цей наш бандерівець Байден.

Він чітко знає, що як тільки він приїде в Україну, то ***** зі своїми орками влаштує нам повний армагеддець. Гатити будуть і по Києву, і по Одесі, і по Львову. Це будуть такі «атвєтачкі» кагебешно-бандюківські.
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02.05.2022 23:47
+3
Ви не зауважили що Байден завжди ставився і ставиться, мяко кажучи, скептично до зеленського?
Хто такий президент зеленський аби президент США витрачав свій час і компрометував імідж США і свій прямим спілкуванням з недолугим вискочкою, про якого світ дізнався тільки через трагічні події в Україні. До створення яких ця недолугість доклалсь також.
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03.05.2022 00:34
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Від сьогоднішнього випуску Швеця в ОП м'яко кажучи не заснуть...
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
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02.05.2022 23:41 Ответить
він сказав тільки те, про що більшість і так знає. але зробити нічого не може.
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02.05.2022 23:45 Ответить
Більшість з притомних і так знає... Але зараз ці питання піднімуться на новой рівень.
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02.05.2022 23:49 Ответить
можливо тільки тоді, коли цим й насправді займуться американські союзники. інакше знову оп-овська братва подєльників його відмиє. глянемо, чи подасть завтра арестович в суд за "поклёп" на свого куратора, чи пустять все в ігнор.
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03.05.2022 00:04 Ответить
Ось чому х"уйлу не потрібен більше Медведчук...
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02.05.2022 23:56 Ответить
Мудра людина та розумний політик цей наш бандерівець Байден.

Він чітко знає, що як тільки він приїде в Україну, то ***** зі своїми орками влаштує нам повний армагеддець. Гатити будуть і по Києву, і по Одесі, і по Львову. Це будуть такі «атвєтачкі» кагебешно-бандюківські.
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02.05.2022 23:47 Ответить
Нет. Просто дистанцируется.
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03.05.2022 00:00 Ответить
Від кого? Від нас? Чи від нашої влади?

Ви не вірите в його щирість?
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03.05.2022 00:15 Ответить
Ви не зауважили що Байден завжди ставився і ставиться, мяко кажучи, скептично до зеленського?
Хто такий президент зеленський аби президент США витрачав свій час і компрометував імідж США і свій прямим спілкуванням з недолугим вискочкою, про якого світ дізнався тільки через трагічні події в Україні. До створення яких ця недолугість доклалсь також.
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03.05.2022 00:34 Ответить
Да, в отличие от Зеленского который не находит причины для приглашения Президента Германии, Байден держит свои предпочтения и мнение о любителе шашлыка при себе.
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03.05.2022 03:06 Ответить
А що йому тут робити? Він і так все знає.
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02.05.2022 23:57 Ответить
Це ознака шизофренії , хотіти того , що не плануєш . Якась хірня получається . Ну і звучить якось дібільно . Хочу , але не планую . Не хочу , але планую . Пздц. повний .
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03.05.2022 00:51 Ответить
А чому, хай зеДебіл відкриє кримінальну справу, 73% дебілів поаплодують.
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03.05.2022 06:10 Ответить
 
 