Байден хотел бы посетить Украину, но пока таких планов нет, - Белый дом
Несмотря на приезд госсекретаря США и главы Пентагона в Киев, пока нет планов по поездке президента США Джо Байдена в Украину.
Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Пока планов нет, и, очевидно, мы продолжим оценивать ситуацию", - сказала она.
В то же время, Псаки отметила, что Байден очень хотел бы посетить Украину.
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+7 Pawlo Kit
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Він чітко знає, що як тільки він приїде в Україну, то ***** зі своїми орками влаштує нам повний армагеддець. Гатити будуть і по Києву, і по Одесі, і по Львову. Це будуть такі «атвєтачкі» кагебешно-бандюківські.
Ви не вірите в його щирість?
Хто такий президент зеленський аби президент США витрачав свій час і компрометував імідж США і свій прямим спілкуванням з недолугим вискочкою, про якого світ дізнався тільки через трагічні події в Україні. До створення яких ця недолугість доклалсь також.