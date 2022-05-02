Стефанчук о заявлениях Лаврова: Израилю следует пересмотреть свое отношение к Путину и России

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал антисемитские заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Своими антисемитскими заявлениями Лавров подтвердил: ракеты, выпущенные Россией в первые дни войны по Бабьему Яру в Украине, - не случайность. Израилю следует пересмотреть свое отношение к Путину и России, чтобы не допустить того, что они "могут повторить", - говорится в сообщении.

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