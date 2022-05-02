РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6015 посетителей онлайн
Новости Война
6 719 17

Стефанчук о заявлениях Лаврова: Израилю следует пересмотреть свое отношение к Путину и России

лавров

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал антисемитские заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Своими антисемитскими заявлениями Лавров подтвердил: ракеты, выпущенные Россией в первые дни войны по Бабьему Яру в Украине, - не случайность. Израилю следует пересмотреть свое отношение к Путину и России, чтобы не допустить того, что они "могут повторить", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский об антисемитских выпадах Лаврова: Останется ли посол Израиля в Москве после этого?

Автор: 

антисемитизм (230) Израиль (1936) Стефанчук Руслан (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
З кожним днем все іде до цього.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:59
+4
Блін, ще один порадник іншим країнам.
Коняка і так на 50% (як мінімум) погіршила відносини між Ізраїлем і мордором своєю балаканиною.
Без тебе розберуться.
Він наступив на святе (найболючіше) для Ізраїлю.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:58
+4
хм, а антиукраїнські заяви ізраїльського посла, які перед війною слідували одна за одною, українська влада ігнорувала.

Гребані лицеміри з комплексами меншевартості - слуги чужого народу
показать весь комментарий
03.05.2022 00:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як всі збудоражились. Ужосс.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:55 Ответить
Тупий стефанчук вирішив підказати що кому слід робити ...
показать весь комментарий
02.05.2022 23:56 Ответить
І як Ізраїль має відноситися до реббі Шаломова-Епштейна-Путіна в Масковському кремлі?
показать весь комментарий
03.05.2022 08:55 Ответить
Блін, ще один порадник іншим країнам.
Коняка і так на 50% (як мінімум) погіршила відносини між Ізраїлем і мордором своєю балаканиною.
Без тебе розберуться.
Він наступив на святе (найболючіше) для Ізраїлю.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:58 Ответить
З кожним днем все іде до цього.
показать весь комментарий
02.05.2022 23:59 Ответить
твои родичи в МацКве - повесят флаг над кремлём...?
показать весь комментарий
03.05.2022 00:05 Ответить
Ізраїль себе показав у цьому конфлікті, треба не забувати їхних дій, вони не кращі за Угорщину
показать весь комментарий
03.05.2022 00:00 Ответить
Всі коментують, і рада і геращенко і аваков, і арестович і абрахамія. Коли всі працювати будете, стратеги хрєнові?
показать весь комментарий
03.05.2022 00:00 Ответить
Який главклоун, такі і стратєхи в нього.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:12 Ответить
а чим їм ще зайнятись,працювати то ж не їх профіль)))
показать весь комментарий
03.05.2022 00:16 Ответить
хм, а антиукраїнські заяви ізраїльського посла, які перед війною слідували одна за одною, українська влада ігнорувала.

Гребані лицеміри з комплексами меншевартості - слуги чужого народу
показать весь комментарий
03.05.2022 00:06 Ответить
як каже фсбшная консерва посол бродський "рузскі рузскаму глаз не вьіклюєт"
показать весь комментарий
03.05.2022 06:45 Ответить
Випускник Хмельницькоі бібліотеки ( дивись Вікіпедію) вирішив вставити своі "5 копійок"....
показать весь комментарий
03.05.2022 00:14 Ответить
Що твориться з Цензором? Коментарі то з"являються, то пропадають.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:15 Ответить
Ізраїлю плювати на думки зелених дебілів.
показать весь комментарий
03.05.2022 06:20 Ответить
Изралю пересмтреть? Это врядли. Ведь 20 шекелй всегда 20 шекелей.
показать весь комментарий
03.05.2022 07:11 Ответить
 
 