РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12167 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
2 435 9

Мир должен готовиться к полной остановке экспорта-импорта из России, - Зеленский

нафта

Президент Владимир Зеленский считает, что мир должен готовиться к блокированию всех экспортно-импортных операций с Россией.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Работаем над новыми санкционными шагами против России. В ближайшее время ожидаем новый пакет от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов. Очень верим в это. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за топливо.

Но уже сейчас стоит готовиться и к следующим санкционным шагам. В любом случае, придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Потому что с этого они в Москве зарабатывают. И даже не поймут, что международное право и мир в Европе следует уважать", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об антисемитских выпадах Лаврова: Останется ли посол Израиля в Москве после этого?

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) санкции (11430)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
завтра перестаємо прокачувати російський газ, так? - Браво Зеля!
показать весь комментарий
03.05.2022 00:08 Ответить
а світ в курсі,що ти йому "наказав"?
показать весь комментарий
03.05.2022 00:17 Ответить
зеполєон
показать весь комментарий
03.05.2022 00:54 Ответить
зеполеон боневнік перший,попрошу не скорочувати титулів о "найвеличнішого"))))
показать весь комментарий
03.05.2022 01:07 Ответить
а шо там з рузьким альфа-банком працюємо, з ним можна?
показать весь комментарий
03.05.2022 00:37 Ответить
Ще тупни ніжкою і кулаком по столу, або членом по роялю і всі відмовляться від експорту/імпорту на раз-два.
показать весь комментарий
03.05.2022 00:37 Ответить
шо серьезно? а может не нужно им готовиться, а то ещё "инвесторы начнут уходить", шо это ты "нагнетаешь хуже скабеевой" мистер всевидящее око?
показать весь комментарий
03.05.2022 00:54 Ответить
А ти дебіл ще раз пошли Штайнмаєра, а лошки на Цензорі тебе похвалять, ну ти тупий це зрозуміло, але невже ніхто не підказав що санкції на нафту і газ залежать від німців і США ніяк не вплине якщо цього не захочуть німці.
показать весь комментарий
03.05.2022 06:15 Ответить
Сватів не забудь, квартиру в Криму і бітум саме важливе, рахімії скажи хай електроенергію поверне.
показать весь комментарий
03.05.2022 06:17 Ответить
 
 