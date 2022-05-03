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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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Санкции не будут отменены до тех пор, пока Россия не подпишет мирное соглашение с Украиной, - Шольц

шольц

Санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, не будут отменены, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что условия мира должны определяться Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шольц в интервью, которое немецкому телевидению сказал, что президент России Владимир Путин просчитался, если он ожидал, что сможет получить территорию от Украины, объявить о прекращении боевых действий и увидеть, как западные страны отменят санкции.

"Он не продумывал всю свою операцию на Украине до конца. Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Он не думал, что мы поддержим их, чтобы они так долго держались… Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной", - сказал Шольц.

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Он также заявил, что Германия не примет аннексию Крыма Россией. "Это было нарушением международного права… это остается правдой", — сказал канцлер.

Шольц добавил, что не планирует посещать Киев после того, как запланированная поездка президента Франка-Вальтера Штайнмайера была отменена из-за возражений Украины.

Шольц отверг критику в том, что сначала он слишком колебался с отправкой Украине тяжелых вооружений, за которой последовала критика со стороны пацифистов после того, как Германия на прошлой неделе объявила о поставке Украине бронемашин "Гепард".

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санкции (11430) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+46
Большую и жирную дулю ‼️‼️‼️

Пока нраша не уберётся со всей территории Украины , включая Крым
Пока раша не выплатит все репарации за разрушенную страну и моральный ущерб каждой пострадавшей семье
Пока не засудят хутина в Гааге
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03.05.2022 00:10
+34
Эти все никак не дождутся. Первыми опять побегут ручкаться.
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03.05.2022 00:11
+21
Шольц мечтает о мирном договоре, но это было в теории возможно в первые недели, когда враг был под Киевом (типа статус кво по состоянию на 23 февраля). Теперь Украину устроит только капитуляция.
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03.05.2022 00:14
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ти теж думав як путлєр
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03.05.2022 00:09 Ответить
Ну от, почули підтверження. Як тільки Зеленський підпише той "мирний договір", про який він щоденно невтомлюється розповідати по наполяганню Єрмака, всі санкції з мордора негайно будуть скасовані. В вас ще є питання на кого працює ОП?
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03.05.2022 00:56 Ответить
Большую и жирную дулю ‼️‼️‼️

Пока нраша не уберётся со всей территории Украины , включая Крым
Пока раша не выплатит все репарации за разрушенную страну и моральный ущерб каждой пострадавшей семье
Пока не засудят хутина в Гааге
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03.05.2022 00:10 Ответить
Софія-Марія! Завжди читав Ваші дописи з задоволенням, але зараз Вас трішки виправлю, а саме що було сказано

Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер. Джерело:
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03.05.2022 00:49 Ответить
Хтось читає тільки заголовки(
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03.05.2022 09:12 Ответить
до дупи ті "мирні угоди". росія має бути демілітаризована, позбавлена ракетних озброєнь, та ядерної зброї і Україна має право застосувати привентивних ударів в разі мілітаризації росією прикордонних з Україною областей. І це тільки одна в вимог.
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03.05.2022 01:04 Ответить
Эти все никак не дождутся. Первыми опять побегут ручкаться.
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03.05.2022 00:11 Ответить
И где те Гепарды устаревшие ?
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03.05.2022 00:11 Ответить
приїдуть відразу за штанмаєром
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03.05.2022 00:13 Ответить
Боюсь, что приедут после капитуляции запоребрика, чтобы в параде Победы поучаствовать.
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03.05.2022 00:15 Ответить
сразу едут транзитом на ремонт в румынию
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03.05.2022 00:24 Ответить
Украине хватит даже лэндлиза, главное вовремя освоить, да и что бы родные гниды не предали, их судя повсему до х... и трошки.
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03.05.2022 00:37 Ответить
Шольц мечтает о мирном договоре, но это было в теории возможно в первые недели, когда враг был под Киевом (типа статус кво по состоянию на 23 февраля). Теперь Украину устроит только капитуляция.
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03.05.2022 00:14 Ответить
Многовековая кацапская ненависть к украинцам не могла не прошиться в родственные немецкие головы. Немцы не друзья, они просто плавно управляют очередным кризисом.
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03.05.2022 00:23 Ответить
Тебе не спитали. Після суду над москалями та їх лизоблюди та репаріцй.
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03.05.2022 00:19 Ответить
Та ще й після покаяння, яке російська біомаса буде змушена робити довгі роки. Німці знають, що це таке, вони їм підкажуть.
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03.05.2022 00:22 Ответить
Дайте цьому фріцу сєльоткі.

Це тільки мене так дратує цей Шольц?
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03.05.2022 00:19 Ответить
Цьому гансу аби швидше закінчилась війна щоб не морочити собі голову.
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03.05.2022 00:19 Ответить
Шольц аж с трусов выскакивает , хочет чтоб побыстрей санкции с паРаши сняли …😡
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03.05.2022 03:22 Ответить
Санкції для руйнування московії , а не для примирення з нею . Шольц , йди собі лісом ...
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03.05.2022 00:19 Ответить
расея должна быть уничтожена !
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03.05.2022 00:20 Ответить
Цензор , невже така повага до козломордії , що слово росія з великої літери?
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03.05.2022 00:26 Ответить
Є правила правопису. Ми можемо писати як завгодно.
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03.05.2022 00:30 Ответить
https://pereiaslav.city/articles/198039/slovo-rosiya-v-ukraini-mozhna-pisati-z-malenkoi-literi-scho-kazhut-pereyaslavski-movoznavci Слово "росія" в Україні можна писати з маленької літери.
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03.05.2022 00:37 Ответить
Ти офуїв,Фріц!!!
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03.05.2022 00:42 Ответить
Мирный договор в Будапеште..... А Шольц и Орбан, как гаранты....этой подписанной бумаги с русскими, которая туалетного рулона не стоит😀😆😆
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03.05.2022 00:45 Ответить
не будет такого зачем воздух портишь?
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03.05.2022 09:11 Ответить
Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер. Джерело:
Ну хоч щось німак правильно каже
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03.05.2022 00:45 Ответить
Так, але до того треба ще додати виплати за все, що москалі вкрали, зруйнували, незаконно екплуатували...

Тобто виплати по репараціям, і контрибуції.

Ну і те, без чого немає жодного примирення - стати всією країною на коліна, покаятись, і пообіцяти, що нічого подібного більше не відбудеться з території росії.
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03.05.2022 03:09 Ответить
Дібілятко цей Шольц, це тіпа окупували, мирна угода і все далі можна у кацапів газ сосати?
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03.05.2022 01:01 Ответить
Це він для своїх каже. Вони все питають:"Ну коли вже, коли? Коли знов дешевий газ з рашки буде?" А він такий: "Як тільки, так і відразу... Як тільки рашка підпише мирний договір... Тобто як тільки рак свисне..."
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03.05.2022 01:13 Ответить
До речі, Шольц не Ганс і не Фріц. Ганс - це Вадепул, Фріц - це Мерц, обидва за постачання зброї Україні. А Шольц - Олаф, Олє, Ольхен, кому як подобається.
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03.05.2022 01:21 Ответить
Значит, "мир" не должен быть подписан никогда, как у кацапов с Японией. Иначе, если санкции снимут, эта тварь опять отожрется, наклепает оружия и опять к нам полезет!
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03.05.2022 01:28 Ответить
Нет не так. До полного освобождения Украины включая Крым. Глвное чтобы Зеленский до этого что нибудь не подписал. Это лишь оттянет повторную агрессию.
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03.05.2022 03:11 Ответить
не будет никакой повторной агрессии - рашку будут разоружать полностью
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03.05.2022 09:13 Ответить
Воу воу воу, мирный договор только с восстановлением территории Украины в её международно признанных границах
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03.05.2022 06:20 Ответить
а если мирный договор не будет подписан как с Японией 1945г, то санкции не снимут никогда
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03.05.2022 06:30 Ответить
Хер тебе. До полного освобождения всех захваченных территории и полной выплаты всех репараций, как Германия платила
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03.05.2022 06:43 Ответить
Не мирну угоду, а капітуляцію.
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03.05.2022 06:55 Ответить
Не мирну угоду а капітуляцію свинособак
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03.05.2022 07:37 Ответить
Вибачте, але до сраки будь-які угоди з рфією, вже була одна угода і це не завадило анексувати Крим та окупувати частини Донецької та Луганської обл тому санкції повинні бути зняті лише після звільнення усієї території України, відшкодування усіх збитків та саме головне після повної демілітарізації (вкл. ядерне озброєння) рфії
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03.05.2022 07:44 Ответить
Гниль соціал-демократів видно на фоні гнилі єрмаків і зільонских...
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03.05.2022 07:51 Ответить
мирна угода буде тоді, коли рашист віддасть українську Кубань і Дон.
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03.05.2022 09:11 Ответить
Шольц без упину говорить. Очевидно, німецький популіст, щось на кшталт нашого Зеленського. Та почни вже щось робити нарешті...
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03.05.2022 09:39 Ответить
Какой договор? Только полная капитуляция агрессора. Капитуляция агрессора! СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.05.2022 17:01 Ответить
 
 