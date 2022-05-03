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Новости Война
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Раздевают женщин и мужчин, пытаются забирать детей: Мэр Мариуполя Бойченко рассказал о "фильтрационных лагерях" оккупантов

рф,окупанти

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко поделился подробностями о работе "фильтрационных лагерей", созданных Россией по типу нацистских концлагерей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По его словам, оккупанты раздевают мужчин и женщин, чтобы пересмотреть их татуировки.

"Мой родственник выходил, у него татуировка, спокойная, мирная. Они дали ему кусок пемзы, мол, стирай, если оно для тебя ничего не значит. Представляете, вот так издеваются над людьми", —  рассказал Бойченко.

Также рашисты пытались забрать двухлетнего ребенка у родителей из-за того, что его старшая сестра работает в правоохранительных органах Украины. Мотивировали это тем, что родители могут воспитать еще одну нацистку, их избили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из бомбоубежищ "Азовстали" сегодня удалось вывезти более 100 мирных жителей, - мэр Бойченко

Мэр Мариуполя добавил, что часто в начале эвакуации россияне вывозят на фильтрацию мужчин из украинского Мариуполя. Многие из них, к сожалению, попадают в тюрьмы со сверхужасными условиями содержания.

"Чтобы вы понимали, камера 2 на 3 метра, 13-15 человек, стоя спящие, жизнь почти все время происходит стоя. Еды не дают, только воду, в туалет выводят раз в сутки или выдают бутылку. Такие нечеловеческие условия", — сказал он.

По словам главы Мариуполя, людей, которые в Мариуполе были связаны с муниципальной сферой или госслужбами, пытают.

Бойченко убежден, что таким образом оккупанты набивают себе обменный фонд.

Также смотрите: От пыток погиб ветеран АТО Назар Кагальняк, похищенный российскими оккупантами на Херсонщине. ФОТО

Автор: 

Мариуполь (5723) пытки (842) издевательство (158) Бойченко Вадим (68)


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Отакі вони кацапи росіянє, гобліни, а не люди

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03.05.2022 00:41 Ответить
Коли вже нарешті запрацюють над звільненням Маріуполя байрактари, свічблейди та ріпери?
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03.05.2022 08:48 Ответить
Интервью в оригинале

🔥БОЙЧЕНКО: эвакуация из Азовстали, депутаты ОПЗЖ убивают, в Мариуполе раздевают женщин - Украина 24

https://youtu.be/ByA5sIqV9RM

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03.05.2022 00:58 Ответить
шо значить "обмінний фонд"??? Полоненими можуть бути лише комбатанти. Ніяких цивільних полонених, бо це вже тероризм із заручниками
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03.05.2022 01:16 Ответить
І саме в цих регіонах так багато населення казали "мі братья с русскими", "какая разніца..."
Цікаво зараз зрозуміють що Зол.Орда-РФ це завжди фашизм
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03.05.2022 04:21 Ответить
ці люди страждають бо південь здали
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03.05.2022 06:51 Ответить
 
 