Раздевают женщин и мужчин, пытаются забирать детей: Мэр Мариуполя Бойченко рассказал о "фильтрационных лагерях" оккупантов

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко поделился подробностями о работе "фильтрационных лагерей", созданных Россией по типу нацистских концлагерей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По его словам, оккупанты раздевают мужчин и женщин, чтобы пересмотреть их татуировки.

"Мой родственник выходил, у него татуировка, спокойная, мирная. Они дали ему кусок пемзы, мол, стирай, если оно для тебя ничего не значит. Представляете, вот так издеваются над людьми", — рассказал Бойченко.

Также рашисты пытались забрать двухлетнего ребенка у родителей из-за того, что его старшая сестра работает в правоохранительных органах Украины. Мотивировали это тем, что родители могут воспитать еще одну нацистку, их избили.

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Мэр Мариуполя добавил, что часто в начале эвакуации россияне вывозят на фильтрацию мужчин из украинского Мариуполя. Многие из них, к сожалению, попадают в тюрьмы со сверхужасными условиями содержания.

"Чтобы вы понимали, камера 2 на 3 метра, 13-15 человек, стоя спящие, жизнь почти все время происходит стоя. Еды не дают, только воду, в туалет выводят раз в сутки или выдают бутылку. Такие нечеловеческие условия", — сказал он.

По словам главы Мариуполя, людей, которые в Мариуполе были связаны с муниципальной сферой или госслужбами, пытают.

Бойченко убежден, что таким образом оккупанты набивают себе обменный фонд.

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